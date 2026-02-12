Auto popírající gravitaci jde do výroby. Prťavý stroj zvládne hlavou dolů i stát, na svou velikost ale stojí ohromné peníze
Petr ProkopecNěkteří ho považovali jen za pokusného králíka svého druhu, letos ale zamíří k prvním kupcům. Ti se oproti konceptu musí smířit s vyšší hmotností, i tak ale budou moci jezdit hlavou dolů, kde se jim zachce. Kapesní raketa je ovšem přijde pekelně draho.
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Někteří ho považovali jen za pokusného králíka svého druhu, letos ale zamíří k prvním kupcům. Ti se oproti konceptu musí smířit s vyšší hmotností, i tak ale budou moci jezdit hlavou dolů, kde se jim zachce. Kapesní raketa je ovšem přijde pekelně draho.
Britský miliardář David McMurtry před 10 založil novou automobilovou značku nesoucí jeho příjmení. V naprosté tajnosti tak začal vyvíjet okruhovou střelu pro nejbohatší. Ta byla pojmenována Spéirling, což v překladu z irštiny znamená hromobití. Veřejnosti se toto vozítko pro jednoho poprvé ukázalo v roce 2021 na Festivalu rychlosti v Goodwoodu a okamžitě začalo sbírat jeden okruhový rekord za druhým. Mimo jiné i díky unikátním ventilátorům zasazeným do podlahy, se kterými dokáže popírat gravitaci a hlavou dolů se nejen pohybovat, ale dokonce i stát.
Nyní jde Spéirling konečně do výroby, přičemž zákazníkům bude k dispozici 100 kusů. Ty budou vypadat stejně jako dosavadní prototypy, fakticky se ovšem okruhová hračka v mnoha ohledech změní. Britové se totiž rozhodli, že místo dosavadních baterií o kapacitě 60 kWh použijí paket se 100 kWh. To si ovšem vyžádalo prodloužení vozu z 3 400 na 3 815 milimetrů, zatímco šířka narostla z 1 500 na 1 795 mm a rozvor se protáhnul z 2 000 na 2 200 mm.
Výsledkem je jak víc místa v kabině, tak lepší stabilita vozu ve vyšších rychlostech. Větší baterie mají navíc zajistit i více zábavy, při tempu závodních strojů kategorie GT3 mají vydržet po dobu 20 minut. Poté si můžete dát 25minutovou přestávku, než dojde na jejich dobití, ovšem jen pokud zastavíte u stojanu s výkonem 350 kW. To není moc dobrý poměr akceschopnosti vzhledem k době doplňování energie, ale tak už to u takto koncipovaných aut bývá. Co je jednoznačně smutnou zprávou, to je nárůst hmotnosti z 1 000 na 1 300 kg. Stále tu ovšem máme hmotnost, kterou dvoutunový přítlak snadno překoná.
Spéirlingu jinak zůstal zadní elektromotor naladěný na 1 000 koní, se kterým se dostanete na stovku za pouhých 1,5 sekundy. Čtvrtmíli pak vůz zvládne za 8 sekund, zatímco v zatáčkách lze počítat s přetížením až 3 g. Zmínit pak ještě můžeme nejvyšší rychlost 306 km/h. To jsou všechno více než působivá data, která si navíc majitelé nebudou muset na okruzích užívat sami - Spérling je totiž schválen pro celou řadu závodních sérií v Evropě i ve Státech.
Samozřejmě platí, že musí jít o krátké závody, které nepřesáhnou oněch 20 minut. Navíc jezdec nesmí měřit víc než 1,95 metru na výšku, neboť i navzdory zmiňovanému nárůstu má kabina jistá omezení. A stejně tak je třeba, aby majitel neměl hluboko do kapsy, neboť se změnila i cena. McMurtry původně odhadoval, že startovat se bude na 820 tisících librách, nakonec ale klientela potřebuje minimálně 995 000 GBP (cca 27,7 milionu Kč). Zvlášť vzhledem k velikosti auta a jedno jednoúčelovému využití jsou to extrémní peníze.
Britové předpokládají, že první kus z plánované stovky předají letos v létě. Místo zakladatele automobilky ale u toho budou už jen jeho synové, David McMurtry totiž naneštěstí v roce 2024 ve svých 84 letech zemřel. Nedočkal se tedy ani produkční verze, ani stěhování firmy do nových rozsáhlejších prostor, kde se bude pracovat také na nových modelech.
McMurtry Spéirling se letos začíná vyrábět, a to v nových firemních prostorách ve Wotton-under-Edge. Auto je to zajímavé, ale poněkud drahé. Foto: McMurtry Automotive
Zdroj: McMurtry Automotive
