Auto roku 1988 je stále možné levně koupit jako nové, už ale jen pár týdnů

Auta běžně vydrží ve výrobě jako nová 7 let, v extrémních případech okolo 10. Peugeot 405 se ale drží ve výrobě v prakticky původní podobě 33 let a ani po tak dlouhé době zcela nezmizí.

Co jste dělali v roce 1987? Možná jste ani nebyli, protože jinak by vám už bylo nejméně 33 let, což není zase tak nízký věk - takový Kristus si jej sotva pořádně užil. Právě v té době se ale ve Francii začal vyrábět Peugeot 405, slavný to model střední třídy, který se v roce 1988 stal autem roku v Evropě a o pár let později pomáhal modernizovat autopark porevolučního Československa resp. České republiky coby ještě perspektivní ojetina.

Vypadá to jako dávná historie, o to překvapivější může být, že Peugeot 405 vydržel ve výrobě až do června 2020. Stalo se tak díky firmě íránské automobilce Iran Khodro (IKCO), která tento vůz licenčně vyrábí již od roku 1992, tedy od dob, kdy se éra 405 v Evropě chýlila ke konci. V prakticky úplně té samé podobě pak z výrobních linek sjížděl až doteď.

IKCO nyní oznámila, že s 405 končí a v červnu pouze realizuje dřívější objednávky zákazníků a vyrobí poslední vozy na sklad. Na koupi originálního auta roku 1988 tak podle všeho zbývá už jen pár týdnů a důvod vás možná překvapí - i v Íránu začínají vyžadovat u nových aut plnění emisní normy Euro 5 a té původní 405 ani po úpravách nevyhoví.

Znamená to ale úplný konec tohoto modelu? Možná si pamatujete náš starší článek, podle nějž výroba nových 405 sotva začala. I to je skutečnost, jde ale o notně modernizovanou verzi vozu, které IKCO říká Pars a plníc normu Euro 5 bude v nabídce od 17 500 ázerbajdžánských manatů, tedy asi 243 tisíc českých korun, k mání i nadále.

Ani ukončení výroby Peugeotu 405 s původním designem tedy neznamená konec jeho pouti světem. Jako Pars bude dodáván je buď s 1,8litrovým zážehovým motorem o výkonu 100 koní, nebo s mírně silnějším 1,6litrovým turbodieselem disponující stádem 104 koní. Lev je ve 33 letech mrtev, ať žije lev po dalších 33 let? Skoro to tak vypadá.

Původní Peugeot 405 se vyráběl až do těchto dnů v Íránu, teď je s ním ale konec



Není ovšem úplný, modernizovaný model Pars bude nabízen dále - možná dalších 33 let

Zdroj: IKCO

Petr Miler