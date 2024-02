Auto roku 1988, legendární Peugeot 405 definitivně končí. Do poslední chvíle prodejně válel i díky pohádkovým cenám před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: IKCO

Vytáhli jsme snad zprávu z 20 let starých novin? Omyl, tohle je skutečně aktuální věc. Jedna z největších francouzských automobilových legend přelomu 80. a 90. let vydržela ve výrobě a prodeji skoro čtyři dekády. A i po takové době mohutně bodovala.

Peugeot 405 se začal vyrábět v roce 1987 a z výrobních linek přímo francouzské automobilky sjížděl dalších deset let. Byl to povedený vůz, o čemž svědčí už zisk titulu Auto roku 1988, ještě více to ale dokazuje jeho obliba ze strany zákazníků. Také u nás se jednalo zejména o bazarový hit porevolučních časů, který byl v kursu i po přelomu milénia. Dnes jde pro některé řidiče spíše o vzpomínku na mládí - většinu 405 od dob jejich slávy rozkousal zub času a v bazarech dnes jde v dobrém stavu o raritu.

Ne všichni ale museli na čtyřistapětku pohlížet takto. Licenci na výrobu modelu 405 totiž nejprve získali v Íránu u IKCO, kde vůz v prakticky nezměněné podobě vyráběli do roku 2020. A byť se po vypršení původní dohody zdálo, že s tímto autem je definitivně amen, nebyla to tak úplně pravda. Znovu u IKCO začali v Íránu už na přelomu milénia vyrábět model zvaný Peugeot Pars, který není ničím jiným než faceliftovanou 405. A právě ta se po několika dalších modernizacích udržela v prodeji až do letošního roku. Teď je s ní amen.

Při pohledu na podmínky poslední licence, která IKCO zavazovala k výrobě nejméně 10 tisíc aut za rok, si člověk pomyslí, že čtyřistapětku konečně dohnal nezájem. Ale to je omyl. Podle dat JATO Dynamics se v zemi dál dařilo prodávat okolo 80 tisíc těchto aut ročně, což ex-405 zajišťovalo pozici na začátku druhé desítky nejprodávanějších vozů střední třídy na celém světě. Po značném úpadku tohoto segmentu to pravda není takový div, ale považte - takový VW loni podle dat stejné firmy loni prodal v celé Evropě, tedy v desítkách vyspělých zemí, v podobném počtu jediný elektrický model ID (šlo o ID.4 a 84 947 vozů). A přímo Peugeot v celé Evropě dodal 10 017 kusů moderního nástupce v podobě modelu 508. Neutuchající zájem o čtyřistapětku je fascinující a jen připomíná, proč v roce 1988 získala titul Auta roku s největším počtem hlasů v historii ankety.

Proč tedy musí skončit? Je to s podivem, ale i Írán naskakuje na vlnu bujících regulací. IKCO tak uvádí, že Pars nekončí ani tak kvůli zastaralosti tohoto modelu a fyzickým opotřebení zařízení pro jeho výrobu, byť i to byly faktory, ale hlavně kvůli zpřísnění požadavků na výbavu nových aut. Všechny vozy nabízené v Íránu jako nové musí být nyní vybaveny mj. ESP, denním svícením a ukazatelem vhodného momentu řazení. Doplňovat tyto funkce do auta starého morálně snadno 40 let se IKCO zdálo nevhodné.

Dodejme, že poslední íránská evoluce Peugeotu 405 byla technicky skutečně stále původním vozem tohoto jména, jen vizuálně se zčásti stala novější 406. Dodávána byla buď s 1,8litrovým zážehovým motorem o výkonu 100 koní a s mírně silnějším 1,6litrovým turbodieselem disponující 104 koňmi. Standardem byla s ohledem na lokální preference automatická převodovka, která nahradila dříve dostupný manuál (na fotkách).

Kupující mohli v závislosti na zvolené verzi počítat s automatickou klimatizací, rádiem s CD a MP3, elektrickými předními sedadly, alespoň dvěma airbagy nebo parkovacími senzory vzadu. Ceny vozu se pohybovaly okolo 300 milionů íránských rijálů, což zní hrozivě jen do chvíle, než si uvědomíme, že jde o asi 160 tisíc Kč. Při tak pohádkové ceně se prodejnímu úspěchu vozu do poslední chvíle vlastně ani nedivíme. Tušíme, že za takové peníze po „nové” 405 leckdo sáhl i zde, tady ale emisní a bezpečnostní pravidla EU něco takového nedovolí už dávno.

Peugeot 405, který si i u nás svého času vydobyl nemalou slávu, se doteď dal koupit jako nové auto. Až nové íránské regulace mu zlomily vaz, přesto byl do poslední chvíle mimořádně prodejně úspěšný. Foto: IKCO

Zdroje: IKCO, JATO Dynamics

Petr Miler

