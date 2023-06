Kdysi revoluční Wankelův rotační motor se po 11 letech znovu začal montovat do úplně nového auta dnes | Petr Prokopec

Pro některé je to nedotknutelný ekvivalent svatého grálu, pro jiné mrtvá větev technického vývoje. Pokud patříte mezi ty první jmenované, jistě vás potěší, že se Mazda s Wankelem znovu vyrábí jako nová, oproti dřívějším sporťákům se ale výrazně liší.

V uplynulých týdnech jsem nestrávil veškerý čas jen sepisováním článků, poměrně hojně komunikoval jsem také komunikoval se Zemí vycházejícího slunce. Důvodem je Mazda RX-7, kterou mám v péči a jejíž hnací ústrojí už potřebovalo generálku. Z toho důvodu jsem se musel obrátit na firmu spolupracující přímo s automobilkou, od které jsem potřeboval nový housing i rotor. Zatím nicméně dorazil pouze první zmíněný komponent, ten druhý aktuálně není na skladě.

Je otázkou, jak dlouho budu muset ještě čekat, faktem nicméně je, že výroba motoru 13B-REW nadále probíhá, a to dokonce jednadvacet let poté, co z montážní linky sjela vůbec poslední RX-7. Stejně tak ovšem Mazda neukončila ani výrobu jednotky 13B-Renesis, která pro změnu poháněla model RX-8. Zatímco však tento agregát je produkován ve větším množství a pořídit jej můžete dokonce komplet, včetně tovární záruky, u předchozího kupé je situace poněkud složitější.

Stěžejní nicméně na celé věci je, že Mazda s Wankelem vlastně nikdy úplně neskončila. Nově pak znovu nabírá na důležitosti, neboť Japonci zahájili výrobu SUV MX-30 e-SkyActiv R-EV. Za tímto poměrně složitým názvem se přitom skrývá vůbec první model značky osazený rotačním ústrojím, jenž se od ukončení produkce RX-8 v červnu 2012 začal vyrábět. Ve srovnání s předchozími sporťáky je ovšem situace poněkud jiná - Wankel už není určen k roztáčení kol.

MX-30 je primárně elektromobilem, který dostal jednotku naladěnou na 170 koní a spárovanou s bateriemi o kapacitě 17,8 kWh. Ta má vystačit jen na 85 kilometrů elektrického dojezdu, tedy nikterak oslnivou porci. Přesto všechno ale akční rádius vozu narostl na 600 km, a to právě díky 0,8litrovému jednorotorovému Wankelu, který se stará o výrobu elektrické energie. K dispozici pak má 50litrovou nádrž, kterou na čerpacích stanicích doplníte v řádu minut.

Samotnou rotační jednotku Mazda popisuje jako agregát, který byl upraven v souladu s požadavky dnešní doby. Disponuje proto kupříkladu přímým vstřikováním paliva či recirkulací výfukových plynů, což jsou prvky, s jakými jednotky modelů RX-7 a RX-8 nepočítaly. Automobilka přitom v průběhu let vyrobila takřka dva miliony kusů těchto aut a jejich předchůdců. Samotných motorů, jak už bylo zmíněno v úvodu, však vzniklo a dál vzniká o poznání víc.

MX-30 e-SkyActiv R-EV je vlastně hybridní verzí dříve pouze čistě elektrického SUV. Oproti němu se dočkala jak menšího paketu baterií, tak především jednorotorového Wankelu. Ten však neslouží k roztáčení kol, nýbrž k výrobě elektřiny pro elektrický pohon. Foto: Mazda

