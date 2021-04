Auto se 720koňovým šestilitrem bylo vyprodáno během pár týdnů, přesto končí před 6 hodinami | Petr Prokopec

Iluze o tom, že lidé touží po menších motorech, není těžké rozprášit. Zájem o auto s jedním z největších a nejvýkonnějších motorů na trhu jasně nasvědčuje opaku. Jeho výroba bude navýšena, aby poté přesto skončila.

Třetí generace Dodge Durango dorazila na trh již v roce 2011. Na současné automobilové poměry tedy přesluhuje a dávno by si zasloužila nástupce. Americká automobilka sice přišla s několika facelifty, žádný ale nebyl zásadní, a tak by tohle auto mělo prodejně třít bídu s nouzí. Realitou je ale pravý opak.

Loni sice bylo ve Státech prodáno 57 828 aut, tedy o deset tisíc kusů méně než v předchozím období, za tím však stály restrikce a nikoli nezájem. První kvartál 2020 byl totiž úspěšnější než první čtvrtletí 2019 a letošní „Q1” byl pro tento model ještě lepší - celkem 20 560 prodaných aut znamená meziroční růst o plných 15 %. A poměrně paradoxně za tím stojí vůbec nejdražší provedení v nabídce SRT Hellcat.

To je k dispozici pouze letos za 80 995 USD (cca 1,77 milionu Kč), přičemž Dodge původně hodlal prodat pouze limitovanou sérii dvou tisíc exemplářů. Nyní je však jisté, že pro velký zájem bude muset produkci navýšit. Momentálně není jasné, kolik kusů nakonec vznikne, nicméně zmíněná dvoutisícovka již byla vyprodána, a to přesto, že Dodge víceméně teprve odstartoval její výrobu a prodej. Druhá várka aut má montážní linky opustit v červnu letošního roku, kdy automobilka původně plánovala zcela ukončit výrobu všech modelů osazených 6,2litrovým osmiválcem, jemuž kompresor IHI dopomáhá k výkonu 720 koní. Důvodem jsou přitom nové federální emisní standardy.

Je přitom velmi pravděpodobné, že právě chystaný konec pohonné jednotky stojí za zvýšeným zájmem. I Američané jsou si totiž evidentně vědomi toho, že podobná nabídka již nikdy nepřijde a napříště se budou muset spokojit s méně objemnou jednotkou či dokonce s elektrifikovaným motorem, o který automobilky málokdo žádal. Dosavadní tamní jednotky byly totiž do jisté míry velmi jednoduché, což zlevňovalo i opravy. V případě moderních agregátů však účty ze servisů míří do oblak.

Že slova o elektrifikaci nejsou jen hrozbou, již potvrdil i šéf značky Tim Kuniskis. Ten uvádí, že hybridy či elektromobily prý mohou zachránit kategorii muscle cars, což se nicméně z dnešního pohledu zdá být zcela nereálné. Podstatou těchto aut totiž není jen vysoký výkon či působivá dynamika, ale také řev, který se valí zpod kapoty či z výfuků a dostupnost takových vozů. Nic z toho od elektrického pohonu čekat nelze.

I americká automobilka se tedy nejspíše bude muset připravit na odliv tradiční klientely, které v podstatě již nebude mít co nabídnout. Skončit totiž nemá jen Durango SRT Hellcat, ale i stejným motorem osazený Charger a Challenger. Kromě nich pak stejný osmiválec užívají ještě Jeep Grand Cherokee Trackhawk a Ram 1500 TRX, přičemž tato skupinka má na kontě více než 50 tisíc prodaných kusů. Trh říká jasně, co chce, ani v Americe to ale zjevně nikoho nezajímá.

