Auto značky proslulé nespolehlivostí se v dlouhodobém testu pokazilo po 269 km, třikrát

Auta některých značek jsou proslulá svou spolehlivostí a jiná naopak. Lidé fandící těm druhým rádi říkávají, že jde o pověry, jenže praxe jim zapravdu nedává, jako v případě nového Land Roveru.

Jestli chcete spolehlivé auto, kupte si něco z Japonska nebo Německa. A chcete-li, aby vás v servisu znali křestním jménem, kupte si něco z Francie, Itálie nebo Velké Británie, tak v kostce vypadají značky na rozcestí stezky vedoucí ke koupi nového nebo ojetého vozu. Nebudeme říkat, že jsou stoprocentně pravdivé, označit je za ryzí pověry by ale též bylo nemístné. Poznali jsme v redakci v životě stovky aut a s některými vozy ze zmíněného tria zemí jsme zažili násobně více nepříjemností než se všemi ostatními.

Zvláštní postavení mezi nimi mají auta britská, jak ostatně dokládají všemožné statistiky. Už vidíme, jak nám fanoušci Jaguaru a Land Roveru spílají, ale když jsou tyto značky dvě nejhorší ze tří ve statistice JDP a i v domácím žebříčku nejméně spolehlivých aut tvoří celých jeho 20 procent, něco to zkrátka znamená. V tomto kontextu snad ani nepřekvapí, že nová generace Land Roveru Defender vstoupila do dlouhodobého testu The Fast Lane tím asi nejhorším představitelným způsobem.

Nový Defender je nástupce původního modelu stejného jména, který proslul jako jedno z nejdéle vyráběných aut vůbec. Lidé jej kupovali dekády ve stejné podobě nejen pro jeho off-roadové schopnosti, ale i jeho jednoduchost a z ni vyplývající odolnost či snadnou opravitelnost. Novinka je moderní auto se vším všudy a jednoduchá asi jako poslední sada výjimek k vládním opatřením proti šíření koronaviru. U TFL ale nebyli naivní.

Koupili si tedy auto v relativně skromné specifikaci s dvoulitrovým turbobenzinem pod kapotou a příplatkovou výbavou v přepočtu jen asi za 140 tisíc Kč - u Land Roveru není problém utratit za relativně obyčejné věci mnohonásobně více. Ani tato forma přípravy na hrozící problémy ale evidentně nezabrala a v autě se po ujetí pouhých 269 km zobrazila kontrolka motoru. Banalita? Ne tak docela.

Kolegové zpoza oceánu jsou hračičkové jako my, takže měli k dispozici OBD scanner a aplikaci v mobilu, která jim prozradila, že tohle není žádná banalita daná třeba o fous horším než ideálním palivem, ale špatný poměr vzduchu a paliva na dvou válcích. To si vyžádalo okamžitý převoz do servisu, což po ujetí necelých 300 km od koupě věru nepotěší. Ale to byl jen začátek.

Zprvu to vypadalo dobře. Auto skončilo v servisu v pátek a v úterý už z něj kolegům z TFL volali, že je opravené. Hurá. Jenže jakmile do něj sedli, zjistili, že kompletní systém kamer monitorující prostor kolem vozu v mezičase přestal fungovat. A servis se mohl Defenderu 110 znovu chopit.

Technik zjistil, že kamerový modul vozu hodil ručník do ringu a oprava nebyla možná. Musel tak být objednán nový, který byl vyměněn. Když se tak ale stalo, technik volal novopečeným majitelům s jednou dobrou a jednou špatnou zprávou - kontrolka motoru se vrátila z dovolené. Při kontrole pak bylo zjištěno, že bez nových vstřikovačů, cívek a kabelům ke svíčkám to nepůjde, takže bylo nutné objednat i ty.

Pokud čekáte dobrý konec, pak bohužel, zatím žádný není. Auto má stále najeto jen oněch pár set kilometrů a už má na kontě tři závady, které navíc ani nejsou vyřešeny. Snad jsou to dětské nemoci, po jejichž vychytání bude vše v pořádku, pro tuto chvíli jde ale jen o smutné potvrzení toho, co se o britských autech traduje - že jsou opravdu mimořádně nespolehlivá.

Nový Land Rover Defender tradiční fanoušky vozu tohoto jména zklamal už svým celkovým pojetím, první zkušenosti s ním z dlouhodobého testu TFL jsou ale tristní. Ilustrační foto: TFL

