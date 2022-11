Automobilka chce za 4 roky nabízet jen elektromobily i na trhu, kde je skoro nikdo nechce a zásadně zvýší emise před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo

S elektromobily na věčné časy a nikdy jinak, chce se dodat. Firmu už zjevně nezajímá nejen to, že o takové vozy není zájem, nezajímá ji už ani potenciální ekologický přínos. Jen a pouze elektrická auta nabídne stůj co stůj.

Australané jsou považováni za jedny z největších milovníků motorsportu na světě. Nejsledovanější kategorií je přitom série Supercars Championship, jež se poprvé jela v roce 1997. Zpočátku v ní byly povoleny pouze osmiválcové motory, od roku 2017 nicméně týmy mohou volit i čtyř- nebo šestiválcové jednotky. Ze stávajícího startovního pole tak ovšem nikdo neučinil, místo toho všechny vozy pohání pětilitrový atmosférický osmiválec. Jeho výkon se přitom dle pravidel pohybuje mezi 620 a 650 koňmi.

Součástí šampionátu bylo v letech 2014 a%z 2016 také Volvo. Upravený sedan S60 si přitom rozhodně nevedl špatně, hlavně Scott McLaughlin získal pro tým Garry Rogers Motorsporst podporovaný automobilkou i divizí Polestar řadu vítězství. Před pěti lety nicméně stáj oznámila, že se vrací k Holdenu, neboť Volvo ohlásilo odchod. Pro Švédy se totiž spojitost s tak velkým hnacím ústrojím stala neprůchodnou. Značka už tehdy začala toužit po elektrifikaci, jíž chce navíc v Austrálii dosáhnout dříve než kdokoli jiný.

Australské zastoupení totiž oznámilo, že do roku 2026 vyřadí z nabídky veškeré spalovací modely. Globálně se přitom k tomuto kroku Švédové chystají až o čtyři léta později. „Nebudeme čekat až na rok 2030. Nebudeme čekat na chvíli, kdy dojde na uplatnění globální strategie. V Austrálii dojde na plnou elektrifikaci do roku 2026,“ uvedl k věci šéf australského zastoupení Stephen Connor. Jako svazácké prohlášení dobré, jako obchodní záměr? Absurdita non plus ultra.

Není tedy divu, že se mu nedostalo zrovna velké podpory od dealerů, takový záměr je u protinožců ještě větší - s prominutím - pitomost než kde jinde. Podíl těchto aut na trhu je podobný jako u nás, tedy okolo 2 %, problémem je navíc i ekologický „přínos”. Podle Electricity Map vzniká v klíčových částech Austrálie elektřina s emisemi přes 700 g CO2 na kWh, při spotřebě normálního elektrického auta okolo 25 kWh/100 km jsme tak na emisích blížících se 180 g/km. To jsou dnes emise mnohasetkoňových sportovních modelů, ne obyčejných rodinných aut.

Není tedy překvapivé, že prodejci mají s daným oznámením problém, ostatně ani Volvo s elektromobily v Austrálii úspěšné není. Na prodejích modelu XC40 má elektrická verze Recharge pouze 20procentní podíl, v rámci celé značky jsou pak jeho prodeje zanedbatelné. To však Connora zjevně neodradilo, šéf divize místo toho poukazuje na Teslu, která by dle jeho slov měla letos v Austrálii prodat 20 tisíc aut. To má deklarovat touhu lidí po změně.

Je však otázkou, odkud Connor svá čísla bere. Do konce srpna měla totiž Tesla dle oficiálních statistik na kontě jen 7 037 registrací a je prakticky jedinou aspoň trochu úspěšnější značkou nabízející elektromobily. V době plné nesmyslů je ale nakonec možné všechno - elektromobily v Austrálii skoro nikdo nechce, sami je moc neprodáváme, a tak tam nabídneme jen ty a ještě přemalujeme černou na bílou.

„Potřebujeme tolik aut, kolik je to jenom možné. Proč tedy říkat ne benzinovým vozům, když po nich lidé touží? Můžeme mít obojí, novou řadu elektrických aut lze prodávat po boku existujících spalovacích modelů,“ potvrdil danou skutečnost jeden z dealerů. Connor ale zjevně již naplno podlehl zelené ideologii a dodává, že je třeba, aby dealeři byli klimaticky neutrální. Tomu, jak patrno z výše zmíněného, ale krok Volva též nepomůže. Nezbývá než dodat: Good luck with it, Mr. Connor, good luck!

Ještě před šesti lety se Volvo v Austrálii hrdě účastnilo závodů V8 Supercars. Dnes nicméně ve spalovacích motorech vidí pouze zlo, a proto hodlá nejpozději do roku 2026 přejít na elektromobilitu. O XC40 Recharge je přitom výrazně menší zájem než o spalovací verze tohoto SUV. Foto: Volvo

Zdroj: Drive

