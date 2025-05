Automobilka chtěla během pár let přejít jen na elektromobily. Teď investuje 19,5 miliardy, aby od roku 2027 vyráběla nové motory V8 před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: General Motors

Dlouho tlačila elektrickou mobilitu jako jedinou možnost, ještě loni to označila za aktuální plán. Spalovací motory tak měly v její nabídce jen dožít, nyní ale investuje do nových osmiválců, které začne vyrábět až za dva roky. Dá se vůbec otočit razantněji?

Bez jakýchkoli plánů nelze rozumně existovat, však i vzdálená budoucnost bývá definována současnými rozhodnutími a bez plánu je obtížné dát je do správného souladu. Platí to nakonec i v osobní rovině, ještě podstatnější je ale plánování v podnikatelském prostředí. Pokud kupříkladu počítáte s tím, že za dva roky budete ten či onen produkt prodávat v milionech kusů ročně, pak tomu musíte uzpůsobit veškeré produkční kapacity. Dochází tedy na investice do montážních linek, najímání dělníků a podobně.

Je celkem pochopitelné, když plány na sto procent nevyjdou, křišťálovou kouli nemá nikdo. Od toho je tu každodenní fungování, aby dlouhodobé záměry postupně přizpůsobovalo realitě, průšvih ale je, když jsou od reality od začátku totálně odtržené a produkt, který jste plánovali vyrábět po milionech, chce nakonec jen hrstka zákazníků. Je to hned dvojitá rána - investovali jste hromadu peněz na straně jedné, které pochopitelně nemáte, počítali jste ale také s příjmy z prodeje na straně druhé, které nemáte též.

Přesně takovou minelou se pro většinu automobilek staly plány spojené s rychlým a plošným přechodem na elektromobilitu, proto má dnes automobilový průmysl takové problémy. Líto nám ale jednotlivých automobilek ani není, neboť se chovaly zpupně a nekoukaly vpravo ani vlevo, když zmíněné plány spřádaly. A arogantně reagovaly na zcela věcnou kritiku jejich plánů, které snad ani nemohly vyjít. Některé realita srovnala, jiné se dál tváří, že to dovedou, popř. za jejich neúspěchy mohou ti, kteří jejich plány otevřeně kritizovali.

Nevíme, kde se v tomto ohledu nachází americký koncern General Motors, na to je pro nás „moc daleko”, absurdní plány spojené s elektromobily ale měl též. Do roku 2030 měla být polovina jeho produkce elektrická a pět let na to měl se spalovacími auty skoncovat úplně. Něco takového bylo zrovna v podání této automobilky opravdu nesmyslné, neboť z Evropy se až na drobné výjimky stáhla a v USA na elektrickou pilu tlačí víceméně jen Kalifornie. Ta je sice největší americkou ekonomikou a pobláznila i pár dalších států, mnohé ale v mezičase hodily zpátečku.

Mimo to měl GM před jeho bláhovými záměry jasně varovat zájem o jeho elektrická auta, který je po léta velmi nízký. Přesto všechno ale ještě loni šéfka koncernu Mary Barra na výše zmíněné strategii trvala. A bylo třeba dalších zbytečných investic, než i ona pochopila, že se zavřenýma očima se možná dá hrát slepá bába, ovšem ne řídit jedna z největších automobilek světa. Nyní ale definitivně obrátila, jistě i pod tíhou toho, kam nyní vede Ameriku Donald Trump.

Koncern GM totiž nyní oznámil, že hodlá investovat neskutečných 888 milionů dolarů, tedy 19,5 miliardy korun, do továrny Tonawanda Propulsion v New Yorku. Důvodem nejsou elektromobily, nýbrž šestá generace osmiválcových motorů, které se zde budou vyrábět od roku 2027. Jinými slovy tedy GM nacpe skoro 20 miliard korun do výroby nové generace spalovacích pohonných jednotek, které měly být polomrtvé už teď. A za dalších pár let už se neměly vyrábět ani žádné jiné. Tomu se říká obrat.

Detaily k samotným novým motorům zatím chybí, GM je však popisuje jako výkonnější a efektivnější. Inovace v oblasti spalovacího a termálního managementu pak mají přinést jejich nebývale nízké emise. A při dané investici, která je vůbec nejvyšší, jaká v historii koncernu šla za některou z továren, je zjevné, že GM se spalovací technikou počítá ve velkém nejen po roce 2030, ale i po roce 2035, však tří- nebo osmiletý výrobní program by při takové výši peněz byl enormně drahým.

Barra k věci uvádí, že „tak významná investice do továrny Tonawanda Propulsion stvrzuje náš závazek posílit výrobu v Americe a podpořit zaměstnanost ve Spojených státech“. Někdejší elektrické plány jsou tedy definitivně v koši, přičemž nezbývá než doufat, že podobně tomu bude také v Evropě. Posun GM ostatně znovu dokazuje, že starý kontinent zůstává ve své misi osamocen. A pokud u ní bude chtít zuby nehty setrvat, bude na to čím dál víc ekonomicky doplácet. Mnohé dopady jsou ostatně patrné už dnes velmi citelně. Nebo si myslíte, že by auta bez „zelené manipulace” s trhem byla tak drahá? Nebo elektřina za normální situace stála tolik? Není k tomu důvod, jsou to všechno projevy zcela uměle vyvolané neefektivity fungování starého kontinentu, víc nic.

GM loni oslavil 70. výročí svého osmiválce. Při výši investic, které jdou na konto nové generace, je evidentní, že se dočkáme i dalšího jubilea. A nejspíše ne jen jednoho. Foto: General Motors

Zdroje: General Motors, Carscoops

Petr Prokopec

