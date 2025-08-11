Automobilka chtěla testem ukázat, že dojezd elektromobilů už není problém, dokázala pravý opak
Petr ProkopecVe výsledku to jen ukazuje, jak málo myšlení vnucování elektrických aut všem provází. Však kolik inteligence vyžaduje pochopit, že takto hloupě koncipovaný test se stane jen terčem posměchu, ukáže pravý opak a utvrdí skeptiky v tom, že nedůvěra je na místě?
Reálný dojezd v kombinaci s dlouhou dobou dobíjení a vůbec složitým putováním mezi fungujícími a dostatečné výkonnými stanicemi zůstává jednou z velkých slabin elektrických aut. Nejde dnes o problém, který by vás trápil každý den, jakmile ovšem běžné krátké trasy doplní sem tam nějaká neočekávaná a velmi dlouhá, rázem lze místo úsměvu na tváři počítat s vráskami na čele. Že se skoro polovina řidičů elektromobilů chce vrátit ke spalovacím autům po jediné zpackané dovolené, o mnohém vypovídá.
Pokud zkrátka chcete mít auto jako prostředek k maximální flexibilitě, elektromobil není pro vás. Kdyby zůstal možnou volbou a neposunul se do roviny velmi intenzivně vnucované alternativy s cílem nařídit její používání všem, mohlo by to člověku být jedno, jenže opak je pravdou. Automobilky se proto soustavně snaží dokázat, že si s takovou budoucností vystačíte bez ústupků, i když všichni víme, že to není reálné. A některé zachází opravdu hodně daleko.
Mezi takové patří i koncern General Motors, který se aktuálně pokusil testem ukázat, že dojezd elektromobilů už není problém. A na první pohled uspěl, však americká automobilka křičí do světa, že její Chevrolet Silverado EV Max Range Work Truck modelového roku 2026 dokázal na jedno nabití ujet 1 704,6 km. To je větší vzdálenost, než jaká dělí třeba Prahu a Nice. Výlet na Azurové pobřeží se tak rázem zdá být snadnou záležitostí, neboť na obě cesty i pobyt vám teoreticky stačí jediná zastávka u dobíjecího stojanu, kterou navzdory její nutné zdlouhavosti nějak zvládnete.
Jak už ale jistě tušíte, s realitou tato vidina nemá nic společného.
To, co Chevrolet dokázal, připomíná kejkle obchodníků s předraženými nesmysly nebo pokoutné aktivity lichvářů nabízející úvěry s dvousetprocentní RPSN. A udělal to tak hloupě, že to vidí každý člověk, který si je ráno schopen zajít sám na toaletu. Proti GM se tak jeho hloupý pokus obrátil tak dokonale, až to člověka nutí k hořkému pousmání.
Američané totiž nevyrazili s autem na normální cestu aspoň povolenými rychlostmi, ale instruovali řidiče, aby jeli rychlostmi mezi 20 a 25 mph, tedy pouhých 32 až 40 km/h. To je rychlost dobře osedlaného jízdního kola. Jakkoli se tedy pohybovali po veřejných silnicích, jeli tak pomalu, že zdržovat museli všechny, takhle pomalu přece autem nikdo nejezdí, i Aixam je vedle toho něco jako Formule 1. Ale to není vše.
Protože něco takového je extrémně časově náročné (ujet 1 700 km pětatřicítkou znamená řídit přes 48 hodin v kuse!), po hodině jízdy docházelo na střídání řidičů. Nikdo z šoférů si navíc nemohl zapnout klimatizaci a zároveň došlo na odebrání rezervního kola, což vedlo k drobnému poklesu hmotnosti. U využívaných kol pak byl upraven úhel sklonu, aby došlo na minimalizaci valivého odporu, pick-up se dále dočkal krytu korby kvůli lepší aerodynamice... Máme pokračovat? Snad už nemusíme, je to směšné i bez čehokoli dalšího.
Místo toho, aby GM vzal auto v normálním provozním stavu a prokázal, že problém s dojezdem neexistuje, naopak vymyslel takovou hloupost, že jen ukázal, že bez absurdních podmínek a zametání cestičky do hladka elektrický pohon nic zajímavého nepředvede. A co víc, peněženku vám vyluxuje způsobem, jaký bere dech. Základní benzinové Silverado je totiž k dispozici od 37 tisíc dolarů, tedy od pouhých 790 tisíc korun. Za tuto sumu nicméně dostáváte verzi s jednou řadou sedadel a základní korbou. Pětimístné provedení ale stále stojí sympatických 43 600 USD neboli 930 tisíc Kč.
Na základní Silverado EV ale již potřebujete 73 100 USD (1,56 milionu Kč), přičemž na 1 700 km dojezdu se nedostanete ani ve chvíli, kdy si přizpůsobíte realitu jako GM. Kapacita baterií totiž u varianty LT Extended Range činí 170 kWh. Provedení Max Range oproti tomu využívá paket s 205 kWh, s ním ale již cena šplhá na 95 800 USD (2,04 milionu Kč). Za 2 miliony jezdit třicítkou bez klimatizace s koly skloněnými tak, že auto vypadá jako písmeno A? Tak určitě... Tohle se vážně hodně nepovedlo, podobnou nemocí ale netrpí jen GM, podobné nesmysly dělají automobilky i v Evropě.
Zájem o elektromobily v USA aktuálně zachází na úbytě, výrobci proto zkouší klientelu zlákat jak se jen dá. To, co zkusil GM, zákazníky leda odradí. Foto: Chevrolet
Zdroj: Chevrolet
