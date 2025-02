Automobilka chtěla vytvořit nová pracovní místa, kvůli zakazování spalovacích motorů ale nejspíš zruší i ta stará včera | Petr Prokopec

/ Foto: Lister Motor Company

Představa, že tlak tímto směrem přiměje výrobce dělat to, co si přejí jen politici, je od začátku lichá, tady ale následky vidíme přímo. Některá auta prostě nemohou být elektrická, a tak nebudou žádná, pokud budou veškeré alternativy učiněny nelegálními.

Britská automobilka Lister byla založena již v roce 1954. Od té doby byla hned několikrát restruktruralizována, vždy s příchodem nového majitele. Ať nicméně stál v čele Brian Lister, Laurence Pearce či Lawrence Whittaker, zaměření značky zůstávalo vždy stejné. S vozy postavenými povětšinou na bázi různých modelů Jaguaru se soustředila na sportovní segment. V této tradici ostatně pokračuje dodnes, jak dokládají její kreace LFT-666 (přepracovaný F-Type) a Stealth (přepracovaný F-Pace).

V roce 1993 se Lister vytasil s vlastním vozem, supersportem Storm, který dostal do vínku vůbec největší dvanáctiválcový motor od druhé světové války. Sedmilitrová jednotka pocházela ze závodního Jaguaru XJR-9 a produkovala 554 koní, které skrze šestistupňový manuál mířily na zadní kola. Stovku 1 664 kilo vážící kupé zvládlo za 4,1 sekundy, zatímco maximálka vyšplhala až na 335 km/h. Díky tomu byl Lister Storm po nějakou dobu dokonce nejrychlejším čtyřmístným vozem světa.

Právě na tento model chtěli Britové navázat, Whittaker tak již v roce 2018 pustil do světa jeho první obrázek a pár technických dat. S těmi přišel pád čelistí až na zem, neboť Storm II měl znovu disponovat dvanáctiválcem, tentokrát však 7,8litrovým a doplněným kompresorem. Výkon by tak překonal metu tisíce koní, načež neměla být problémem stovka pod tři sekundy a maximálka přes 400 km/h. Britové navíc počítali s tím, že vedle silniční verze by představili i tu závodní.

Přesunout se můžeme do dnešních dní, kdy premiéra novinky stále není za rohem. A možná nikdy nebude, neboť Britové se víc než co jiného bojí o svou holou existenci. Důvodem je zatím více skryté než otevřené nařizování elektrických aut v zemi, které má mít za následek, že prodej těch spalovacích bude zcela zakázán - ať už od roku 2035 nebo 2030.

To není úplně nové, dosud ale byla s automobilkami typu Lister spojována specifická pravidla, neboť jde o malosériové výrobce. Pokud tedy nějaká firma neprodávala víc než 1 000 aut za rok, pravidla se na ní nevztahovala. Vláda nicméně koketuje s tím, že i tohle zruší, a tak by žádnému Stormu II ani nebylo dovoleno legálně vzniknout. Je to opravdu absurdní, neboť vůz se měl prodávat v pouhých šesti kusech ročně, to je vážně nutné zakazovat?

Kdyby se veškeré prodeje měly uskutečnit do chvíle nejdřívějšího zákazu, značka by celkem nemohla prodat ani 30 aut. Jakkoli se tedy dříve mluvilo o ceně okolo 2 milionů liber (cca 60 milionů. Kč), s tak výrazně omezenou produkcí by ani nedošlo na splacení nákladů. Whittaker tak nově oznámil, že ačkoli je Lister „ve velmi dobré finanční pozici“, musí „pozastavit veškeré plány kvůli nejasnostem týkajících se výjimek z emisních standardů pro malosériové výrobce“. Tedy jinými slovy, pokud vláda trvá na zezelenání branže, nevzniknou nová pracovní místa, ale zruší se i ta stará. Proč? Protože auto jako Storm II nemůže být elektrické, aby dávalo smysl, stačí pochopit základní fyziku.

Jaký jiný důkaz by ještě člověk mohl chtít, aby politiky tlačenou plošnou elektrifikaci odsoudil jako velmi špatný nápad? Však kolik emisí by asi vyprodukovalo kupříkladu 50 dvanáctiválcových supersportů, které by navíc vznikly v rozmezí pěti let a s nimiž by jejich majitelé jezdili jen sporadicky? Dost možná méně, než kolik jich je spojeno s výrobou baterií pro jeden jediný elektromobil. Ovšem tomu politici dají palec nahoru bez zaváhání.

Storm první generace sice nebyl žádná kráska, rychlostí však vynikal. Nová generace, jejíž ilustraci si můžete prohlédnout výše, měla být lepší ve všech ohledech. Nakonec ale není jasné, zda vůbec vznikne. Foto: Lister Motor Company

Zdroje: Lister Motor Company, Car Throttle

Petr Prokopec

