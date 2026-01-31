Automobilka, do které VW nasypal 14 miliard, teď začíná v Evropě prodávat levnější konkurenty jeho vlastních aut

Hřáli si dosud Němci hada na svých prsou? Na první pohled to tak vypadá, pohled do zákulisí ale odhaluje poněkud komplikovanější vztah. Buď jak buď, obě firmy si tu teď půjdou po krku, ač jsou v Říši středu pomalu jedna ruka.

před hodinou | Petr Prokopec

Foto: Xpeng

Hřáli si dosud Němci hada na svých prsou? Na první pohled to tak vypadá, pohled do zákulisí ale odhaluje poněkud komplikovanější vztah. Buď jak buď, obě firmy si tu teď půjdou po krku, ač jsou v Říši středu pomalu jedna ruka.

Volkswagen byl dlouhou dobu v Číně absolutní jedničkou tamního automobilového trhu - nejen mezi dovozci, ale skutečně absolutní. V posledních letech se ovšem jeho pozice začala povážlivě hroutit. V roce 2023 tak Němci kapitulovali a přiznali, že jedinou šancí, jak znovu nahnat prodeje, je ještě větší propojení s místními firmami. Jednou z nich byla i automobilka Xpeng, do které VW investoval 700 milionů dolarů neboli 14,3 miliardy korun. Za to získal jak pětiprocentní podíl, tak především přístup k platformě SiC, která by měla podepírat hned dvě elektrická SUV. S těmi Němci chtějí vyrukovat letos, přičemž jedno z nich - ID.Unyx 08 - jsme viděli před koncem loňského roku.

Na spolupráci ovšem zjevně dochází pouze v Číně, Evropa je trochu jiný píseček, kde si VW chtěl hrát sám. Jenže zjevně zapomněl na to, že když si do svého hnízda pozvete kukačku, ta začne vyhazovat vaše vlastní vejce. Xpeng má dnes zájem také o evropské trhy a svá auta bude prodávat i zde. Není to jen záměr, už před pár dny na autosalonu v Bruselu ukázal svůj elektrický sedan P7+ ve verzi pro starý kontinent. Tento vůz přitom silně připomíná Volkswagen ID.7, přičemž Číňané dokonce přiznali, že právě tomuto modelu půjdou po krku především.

Divit se jim pochopitelně nemůžeme, ID.7 totiž loni v Evropě dosáhl na 76 368 registrací, pročež skončil na sedmém místě mezi veškerými elektromobily a od takové Tesly Model 3 jej dělilo jen 10 tisíc prodaných aut. Otázkou nicméně je, kolik zákazníků Číňané Němcům odlákají. VW láká na ID.7 hlavně firemní zákazníky, kteří si podobná auta dali za cíl kupovat stejně tak, jako si je VW dal za cíl prodávat. A do těchto vztahů nebude snadné vstoupit. Číňanům tedy může být houby platné, že se mohou pochlubit nižší cenou a rychlejším dobíjením, tohle není úplně racionální byznys. S jinými modely by se jim ale mohlo dařit lépe.

Jak se ale věci vyvinou, dříve než za pár měsíců nezjistíme. Aktuálně tedy můžeme zmínit, že 5 071 milimetrů dlouhý P7+ v základu disponuje bateriemi o kapacitě 62 kWh, se kterými byste měli zvládnout 455 km na nabití. Za to si Xpeng účtuje 43 600 Eur, tedy 1,06 milionu korun, zatímco na nejlevnější ID.7 potřebujete alespoň 54 105 Eur neboli 1,32 milionu korun. Počítat ale můžete se 77 kWh a 619 km. U výše postavených verzí pak VW nabízí až 708 km dojezdu, zatímco u Xpengu jde o 530 km.

Sven De Smet, šéf evropské pobočky čínské automobilky, ovšem kolegům z Auto News, dělil, že kratší dojezd by neměl být problémem. P7+ totiž standardně počítá s dobíjecím výkonem 350 kW, který u vrcholné verze stoupá dokonce na 446 kW. ID.7 oproti tomu lze dobíjet maximálně při 200 kW. „Věříme, že dobíjení je jednou z velkých slabin. Velké baterie jsou těžší, což vede k vyšší spotřebě, kvůli čemuž zase musíte dobíjet častěji,“ uvedl s tím, že nižší hmotnost rovněž zlepšuje ovladatelnost.

Jakkoli s ním ale můžeme souhlasit, je třeba si uvědomit, na co jsou tu lidé zvyklí. 62 kWh je ekvivalentem 13litrové nádrže spalovacího auta na naftu, víc dnes mají i některé motorky. A něco jako rychlé nabíjení reálně neexistuje, to jsou jen líbivá slova naplácnutá na vždy nepřesvědčivou realitu. Ale popřát hodně štěstí Číňanům můžeme, to ano. Bylo by nakonec slušnou ironií osudu, kdyby tu VW ztrácel zákazníky ve prospěch firmy, které kdysi sám pomáhal v růstu a dodnes v ní má minoritní podiĺ...


Xpeng P7+ se v evropské verzi vyrábí v Rakousku u společnosti Magna Steyr. Není tedy zatížen cly, přičemž VW ID.7 poráží cenou a dobíjením. Ale bude to stačit na rozbití předem domluvených sňatků, ze kterých těží VW a jeho ID.7? Foto: Xpeng

Zdroje: Auto News, Xpeng

Petr Prokopec

