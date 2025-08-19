Automobilka dokázala i v roce 2025 spojit 2 059 koní výkonu s ručním řazením, to zní až trochu šíleně
Petr ProkopecJe až trochu komické, že se někteří děsí pětisetkoňových aut s ručním řazením s tím, že je nejde zkrotit. Tento stroj má ještě čtyřikrát větší výkon, a přesto je spojen s „fofrklackem” v principu nikoli nepodobným tomu ve vaší Octavii.
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Je až trochu komické, že se někteří děsí pětisetkoňových aut s ručním řazením s tím, že je nejde zkrotit. Tento stroj má ještě čtyřikrát větší výkon, a přesto je spojen s „fofrklackem” v principu nikoli nepodobným tomu ve vaší Octavii.
Texaskou společnost Hennessey od jejího založení v roce 1991 prováží motto „děláme rychlá auta rychlejšími“. Po většinu své existence se zaměřovala na úpravy modelů značek jako Dodge, Ford, Chevrolet nebo Jeep, nicméně už u svého prvního vlastního vozu, supersportu Venom GT, ukázala, že svatá jí nebude ani její vlastní produkce. I když totiž vyrobila jen 13 kusů, z čehož sedm připadlo na kupé a šest na roadster, dva roky před koncem výroby (ta probíhala v letech 2011 až 2017) přišla s tuningem, který zvedl výkon motoru z 1 261 na 1 471 koní.
Ve šlépějích svého předchůdce pak zjevně kráčí také novější model Venom F5, jakkoli u něj je cesta k vyšší rychlosti trochu složitější. Texasané se totiž rozhodli, že fantazie a přání některých klientů si vyžadují zvláštní pozornost, která je pochopitelně poté odměněna nemalým množstvím peněz. Došlo tak na založení zakázkové divize Maverick, která „umožňuje zákazníkům, aby náš americký supersport pozvedli do zcela nových dimenzí. Vnímám to jako dokonalé vyjádření amerického snu“. To k divizi řekl šéf firmy John Hennessey.
Venom F5 Revolution LF je přitom prvním počinem této divize, kdy poslední dvojice písmen odkazuje na Louise Floreyho, majitele vozu. Ten požadoval kombinaci větru ve vlasech a okruhového naladění, načež Texasané vyrazili do větrného tunelu, kde ladili především rozměrné zadní křídlo. Zrevidovány ovšem byly i stabilizační boční křídla, stejně jako čelní splitter. Jak moc se nicméně tyto změny projevily zejména na okruhových časech, Hennessey zatím neupřesnilo.
Novinka vychází z nedávno představené verze Venom F5 Evolution, u které firma přikročila k zvýšení výkonu 6,6litrového osmiválce z původních 1 847 koní na šílených 2 059 kobyl. Co je pak více než překvapivé, tato modifikace byla nabídnuta všem dosavadním majitelům. U Louise Florayho se ovšem začínalo pěkně z čistého listu papíru, ostatně jde o zatím vůbec první roadster s navýšeným výkonem. Dosud se totiž V8 zvaný Fury upravoval kupátkům.
Hennessey navíc o úroveň výše pozdvihlo interiér, neboť zcela nová je středové konzole ozdobená nejen ovladači inspirovanými dílem hodinářských mistrů, ale především šestistupňovým manuálem s otevřenou kulisou. Jak moc to jde dohromady s „býčími rohy“ místo volantu, je otázkou, ovšem třeba oproti řešení Yoke od Tesly se v tomto případě od počátku pracovalo s odlišným převodem řízení. Zákazníci firmy jsou známi tím, že své vozy jen nevystavují, ale aspoň čas od času používají.
Louis Floray by neměl být výjimkou už proto, že v jeho voze debutuje nová generace karbonového monokoku XCell_2. Ta navyšuje torzní tuhost, stejně jako zlepšuje ergonomii sedadel a geometrii boxu s pedály. Pozice za volantem by tak nově měla být přirozenější. Tohoto vylepšení se ovšem dočkají pouze majitelé nově vyrobených a nikoli již existujících aut, na rozdíl od zvýšení výkonu je výměna šasí přeci jen trochu náročnějším krokem.
Venom F5 Revolution LF spojuje 2 059 koní s pohonem zadních kol, manuálem, otevřenou střechou a nízkou hmotností. Co víc si přát? Snad jen pár desítek milionů korun, které jsou potřeba na jeho koupi. Foto: Hennessey Special Vehicles
Zdroj: Hennessey Special Vehicles
