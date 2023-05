Automobilka horující za elektromobily od rána do večera začala v roce 2023 vyvíjet nový spalovací motor před 5 hodinami | Petr Prokopec

Z oficiálních výstupů se může zdát, že některé automobilky pro bateriový pohon hoří tak moc, že by nejradši už včera prodávaly jen elektromobily. GM patří mezi ně, jenže i vedení tohoto koncernu už zřejmě procitlo ze zeleného opojení.

Budoucnost patří elektromobilitě, tedy alespoň dle koncernu General Motors. Americká automobilka opakovaně zmiňuje svůj závazek bateriovému pohonu, který se rozhodla propagovat na všech možných úrovních. I proto došlo na dohodu se společností Netflix, v jejíchž pořadech se elektrické vozy Chevroletu, Cadillacu či GMC začnou v brzké době objevovat. Zajímavé sice je, že hned ve dvou plánových seriálech má vystoupit Bolt, tedy končící elektromobil, pro koncern je ale nejspíše důležitá jakákoli přítomnost.

S tímto veřejným obrazem ostře kontrastují informace webu GM Authority. Ten s odkazem na své zdroje z automobilky uvedl, že GM začal v tichosti vyvíjet nový benzinový 2,5litrový čtyřválec. Něco takového ve světle výše zmíněného nedává žádný smysl. Tedy za předpokladu, že automobilka to myslí s urychleným přechodem k elektrifikaci vážně. Ve skutečnosti se do elektromobilů zase tak nehrne, jak ostatně ukázala už v reakci na návrh americké vlády, která by v roce 2030 chtěla dostat podíl elektromobilů na celkových prodejích aut z dřívějších 50 na 60 procent.

Politici tedy zatím netlačí výrobce k úplné elektrifikaci, i navýšení požadované kvóty na takovou úroveň je ale drakonické. Z něčeho takového by GM měl mít vzhledem ke svým veřejným postojům radost, neboť politické záměry mu hrají do karet. Jako člen Aliance pro automobilové inovace ale mluví o opaku - prý nejde o malou, nýbrž podstatnou změnu, která povede k výraznému propouštění zaměstnanců. Vše navíc bude zbytečné, neboť na světě není dostatek vzácných kovů.

Výrobci se tedy snad konečně začínají probírat ze svého zeleného opojení, pokud to tedy nebyla póza od začátku. Vnímají snad i to, že pokud dnes lidé nemají na nová spalovací auta, jen stěží budou mít na dražší elektrická s nižší využitelností. Končí rovněž víra v oblíbenou politickou mantru „všechno bude“. Místo toho začíná být patrné, že i když do vývoje jsou sypány stovky miliard, technologie kráčí kupředu jen malými krůčky. Aby však dokázala oslovit masy, je zapotřebí hned několik obrovských skoků, o kterých se možná mluví, ničeho konkrétního ale nejsme svědky.

Začíná tak být stále pravděpodobnější, že spalovací motory budou pokračovat i po roce 2035, a to na obou stranách Atlantiku. Výrobci nicméně budou kvůli plnění norem potřebovat modernější a efektivnější agregáty. Chystaná dva-pětka zřejmě bude jedním z nich, přičemž aktuálně není jasné, zda se kromě přeplňování dočká i větší či menší formy hybridizace. Stejně tak je neznámý i výkon, ten se nicméně bude lišit v závislosti na daném modelu. Sportovní či osobní auta ale zřejmě motor pohánět nebude, spojen bude s SUV.

Nová jednotka má nahradit existující 2,7litrový motoru, který produkuje od 240 do 315 koní, patrně tedy nabídne z menšího objemu vyšší výkonu. Ve finále ale detaily nejsou až tak podstatné. Stěžejní na celé věci je ta skutečnost, že automobilka, která za elektromobily na oko horuje od rána do večera, v roce 2023 začne vyvíjet nový spalovací motor. Vůbec by nás přitom nepřekvapilo, kdyby se konkurence pustila do něčeho podobného, pokud už to tedy též potichu nedělá.

GM vyvíjí nový 2,5litrový čtyřválec, který naváže na stávající 2,7litrový motor s interním označením L3B. Foto: General Motors

