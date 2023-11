Automobilka, která chtěla letos skončit se spalovacími motory, rozjela ve velkém výrobu výkonných V8 a V6 před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dodge

Uvážíme-li, že se od příštího roku chtěla stát výrobcem ryze elektrických aut, je to docela tragikomický vývoj. Také Dodge narazil na tvrdou realitu, což nebylo až tak překvapivé - bateriový vůz zatím žádný nevyrobil, místo toho jeho zákazníky tvoří milovníci osmiválců. A tak ekonomická realita rychle přebila ideologii.

Prakticky pokaždé, když se vracím z chaty, vezu sebou malou tašku směsného odpadu a obrovský pytel plastů. To mě vždy vede k myšlenkám o skutečných záměrech politiků. Pokud by totiž opravdu chtěli bojovat s klimatickými změnami, pak plasty jsou směrem, jakým se mají vydat. Dosáhnout na tomto poli lze enormního zlepšení jak z hlediska výroby, za z hlediska jejich likvidace. Jenže na žádné takové nedochází.

Politici si místo toho jako cestu ke spáse celé planety vybrali elektromobily. Pravdou sice je, že ty někde pomoci mohou, jinde ale pro změnu spíše uškodí. Stejně jako problémem spalovacích aut není jejich motor, nýbrž palivo, pak bateriový pohon do jisté míry stojí a padá s čistotou elektřiny. Pokud ta se vyrábí primárně spalováním uhlí, nemáme tu ozdravný proces ani v nejmenším. Zvláště když si uvědomíme, že ještě větší emise vznikají při výrobě baterií. A špinavá elektřina je nikterak nevykompenzuje.

Po elektromobilitě pak volají i mnohé automobilky, ovšem ani u jejich manažerů nečekejme slova plná upřímnosti. Někteří se vzhlédli v lépe plánovatelné budoucnosti, jiní by chtěli replikovat úspěch Tesly. Také proto mluví o elektromobilitě jen v pozitivech a předhání se v tom, kdo přijde s dřívějším termínem konce spalovacích motorů. Takový Dodge chtěl být opravdu rychlý, neboť elektromobily měly jeho nabídku opanovat již od příštího roku. Jenže to by zrovna pro tohoto výrobce znamenalo skoro jistý konec.

Předně je totiž třeba uvést, že Dodge zatím žádný elektromobil nevyrábí. Na kontě má místo toho legendární muscle cars, jenž užívají velkoobjemové osmiválce. Snaha značky zcela obrátit výhybku je tak vlastně až tragikomická. A naplno se to ukázalo ve chvíli, kdy se Američané pochlubili konceptem Charger Daytona SRT. Namísto potlesku totiž přišlo bučení, stejně jako výroky zámořských policistů, kteří prohlašovali, že něco takového jejich oddělení pořizovat opravdu nebude.

Od představení konceptu přitom utekl již více než rok, během kterého se Dodge přesvědčil, že jeho elektrická mise by selhala již v zárodku. A proto ji automobilka v tichosti přehodnotila. Původně jen elektrický nový Charger tak již má potvrzenou spalovací jednotku a byť jde zatím pouze o šestiválec, fakt, že konkurenční Ford Mustang bude pokračovat s osmiválcem, může vést k další změně. Zvláště když automobilka začala pod kotlem zvaným V8 aktuálně přitápět jen víc.

Nově totiž zamířil do prodeje jako samostatná položka osmiválec z modelu Challenger Demon 170, tedy 6,2litrová přeplňovaná jednotka naladěná na 1 039 koní výkonu a 1 281 Nm točivého momentu. To jsou neskutečná čísla i na dnešní dobu, cena přitom zůstává přijatelná - za tak silný agregát dopovaný třílitrovým kompresorem je totiž třeba zaplatit jen 27 695 USD (cca 640 tisíc korun).

Nemusíte ho ale vzít celý. Tento osmiválcový agregát si lidé mohou koupit i bez sání, kompresoru a dalších neelementárních komponentů, a to za 18 995 USD (439 tisíc Kč). Pokud i to je hodně, pak je tu další kompresorem přeplňovaný Hemi V8 naladěný na 818 či 727 koní, kdy první zmíněný vychází na 12 995 USD (300 tisíc Kč) a druhý na 9 495 USD (219 tisíc Kč).

Ani to však není konec, v případě atmosférických verzí osmiválcového motoru vám postačí částky od 4 495 do 6 995 dolarů (104 až 162 tisíc Kč). Mimo to si ovšem ještě v pásmu 6 495 až 8 995 USD (150 až 208 tisíc Kč) můžete pořídit také nové třílitrové šestiválce. První zmíněná jednotka produkuje 426 koní, druhá pak 558 koní. Výroba všech těchto agregátů se pak rozjede příští rok, tedy ve chvíli, kdy měl být Dodge zcela elektrický. Věří tomu ale ještě někdo?

Chcete osmiválec? V příštím roce si jej budete moci v mnoha verzích pořídit u automobilky Dodge. Tedy u toho výrobce, který chtěl letos se spalovacími jednotkami skončit. Jenže v takové chvíli by si rovnou mohl vykopat hrob. Foto: Dodge

