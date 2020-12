Automobilka, která i v ČR prodávala velmi levné, sportovně vyhlížející sedany, zkrachovala před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Walter Kraft, Autoforum.cz

Její auta mohla vypadat jako stvořená pro těžké časy, neboť za málo peněz nabízela slušnou porci muziky. Jenže jako taková za moc nestála a zákaznici jim nakonec ukázali palec dolů.

Psal se rok 2018 a v České republice se zničehonic objevily sportovně vyhlížející kompaktní sedany prodávané za ceny okolo 270 tisíc Kč. Vozy u nás neznámého vzhledu značky pochopitelně vzbudily rozruch, a tak jsme o nich tehdy zjistili, co se jen dalo. Šlo o modely francouzské automobilky MPM zvané PS 160, v podstatě přejmenované a částečně upravené TagAZy Aquila, které se dříve vyráběly v Rusku pod taktovkou kontroverzního podnikatele Michaila Paramonova.

Francouzskou automobilku vzal pod svá křídla jeho syn, který se s MPM snažil prorazit, kde to jen šlo, nakonec i u nás. Jak moc velký prodejní úspěch tyto v Česku slavily, nevíme, pár se jich ale jistě prodalo, neboť čas od času je některý k vidění v bazaru. Rozhodně to ale nebylo dost na to, aby zde značka působila jakkoli delší čas, neboť už v roce 2019 se za jejím českým zastoupením zavřela voda.

Za MPM jako takovým ale nikoli. Jeho vůz, později přejmenovaný na Erelis, se dokonce objevil v Top Gearu, měl dostat stylovější verzi a letos se hovořilo o novém elektrickém provedení. Nic z toho už se ale nestane, neboť automobilka MPM vyhlásila bankrot s cílem všechna aktiva společnosti zlikvidovat.

Tisková zpráva firmy říká, že poslední dva roky její existence pro ní byla cesta peklem, která nakonec nemá dobrého konce. Vývoj zmíněného elektrického modelu byl prý dokončen z 95 % a daleko byl i vývoj MPV Vultur. Dění v letošním roce ale její situaci dále zkomplikovalo, přičemž francouzská vláda ji odmítla poskytnout jakoukoli pomoc. Vzhledem k množícím se nespláceným závazkům pak nezbylo než přikročit k výše zmíněnému.

Tiskový mluvčí MPM Guillaume de Berry dále uvádí, že všechna dříve objednaná auta budou dodána a firma má k dispozici i spoustu náhradních dílů. Ty budou spolu s dalšími aktivy společnosti rozprodána v březnu 2021, kdy proběhne její faktická likvidace.

Jde o smutný konec jednoho komplikovaného příběhu, který se ale tak trochu dal očekávat. Vyrábět v dnešním světě malosériově dostupná auta pro masy se zdá být nemožné a pokud se to možným stane, pak je výsledný produkt kvalitativně natolik vzdálen současným standardům, že to ani nízká cena neomluví. Přesně to byl i případ MPM a jeho PS 160 resp. Erelisu. Pokud někdo v Česku jeden z nich vlastní, někdy v budoucnu by se z něj mohl stát ceněný sběratelský kousek, tedy alespoň relativně.

Takto jsme MPM PS 160 svého času nafotili na v Česku, byla zvláštně napůl skladována, napůl nabízena v oploceném prostoru nedaleko Českých Budějovic. Kolik se jich tu prodalo, nevíme, úspěch z toho ale nakonec nebyl. A úspěchem neskončilo ani působení MPM jako takového. Foto: Walter Kraft, Autoforum.cz

Zdroj: MPM

Petr Miler