Automobilka, která měla vsadit vše na elektromobily, potichu nasypala 20 miliard do výroby nového dieselu včera | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Jaký více krystalický důkaz toho, že slova automobilek o sázce „all in” na elektrický pohon nejsou tak úplně pravdivá, ještě chtít? Koncern GM jen letos schválil dvě obrovské investice do dalšího vývoje a výroby spalovacích motorů, tentokrát dokonce dieselů.

Také koncern General Motors spojuje svou budoucnost jen s elektrickým pohonem. Ten mají jednotlivé značky přijmout jako jediné možné řešení v různých termínech, nakonec ale dopadnou všechny stejně.

Takový Buick by měl se spalovacími motory skončit do roku 2030, a to přesto, že v současné době značka nenabízí jediný elektromobil. Když si uvědomíme, že loni ve Státech prodala jen 103 519 aut, pak by poslání prodejů ke dnu nemuselo až tak bolet. Jenže třeba v Číně Buick stále platí za jednoho z klíčových hráčů, prodal ta loni 677 938 vozů. Přejít s tím vším ze stoprocentně spalovacích na stoprocentně elektrické pohony během 6 let a 6 měsíců bez ztráty květinky? To je opravdu odvážný, ne-li rovnou pošetilý, nesmyslný a nerealizovatelný záměr.

Nakonec to tak možná vidí i sám GM, neboť kroky, o kterých aktivně nemluví, naznačují existenci docela jiných plánů. Už v květnu totiž na automobilku prasklo, že začala v tichosti vyvíjet nový benzinový 2,5litrový čtyřválec. A nyní se stalo něco podobného - opět bez oficiálního oznámení, které automobilka narychlo rozeslala poté, co se o věci celý automobilový svět dozvěděl oklikou.

Ukázalo se totiž, že zmíněná investice není tou jedinou, která nově míří na konto spalovacích motorů. GM totiž vrazí neskutečných 920 milionů dolarů (cca 20 mld. Kč) do výroby 6,6litrového turbodieselu Duramax V8 v továrně Ohiu. Koncern tedy tuto jednotku evidentně neodepisuje, ale naopak předpokládá, že ji čeká zářná budoucnost a zájem o ni půjde v příštích letech razantně nahoru. Výrobní kapacita tak razantně naroste poté, co se místo stávajících 23 tisíc metrů čtverečných areál určený pro výrobu rozšíří na plochu takřka 103 tisíc metrů čtverečných.

GM kromě toho nasypal také nemalé peníze do vývoje nového benzinového osmiválce, který by měl nahradit stávající 6,2litrovou jednotku užívanou třeba Chevroletem Corvette. Detaily o jejím objemu, výkonu či příchodu pak sice chybí, samotná tisková zpráva značky však budila útrpný úšklebek. V jejím závěru totiž GM sám sebe prezentoval jako globální společnost, která se zaměřuje pouze na zcela elektrickou budoucnost.

Tato prohlášení jsou ale určena buď zaslepeným investorům, naivním politikům či mají zmást konkurenci. Realita je prostě jiná a pro zákazníky je stěžejní skutečnost, že pouze za letošek koncern odklepl investice přesahující 40 miliard korun, jež jdou převážně do velkých spalovacích jednotek. Něco takového by vedení GM rozhodně neschválilo, pokud by si nebylo jisto tím, že se mu taková investice vrátí, i když má dojít na další zpřísňování emisních standardů.

Aktuálně už jen dodáme, že zmíněný diesel Duramax počítá pouze s jednotným objemem 6,6 litru, výkon a točivý moment se však liší na základě využití. Vrcholem je 558 koní a 1 471 Nm, s nimiž je možné utáhnout přívěs vážící zhruba deset tun. Již tím jednotka v podstatě zašlapává do země elektrické agregáty. Jí osazené pick-upy přitom nejsou omezené krátkým dojezdem, dotankovat je pak lze během pár minut.

GM zjevně počítá s tím, že vozy jako Silverado HD budou s dieselovým pohonem prodávány i v mnoha následujících letech, i když na oko sází vše jen na elektřinu. Jinak by přece potichu neinvestoval 20 miliard do výroby jednotek Duramax V8 v továrně v Ohiu. Foto: Chevrolet

Zdroje: Reuters, GM

