Automobilka nabízí dealerům 11 milionů za to, že odmítnou prodávat elektromobily

/ Foto: Cadillac

Velmi neobvyklý postup při dalším rozvoji své dealerské sítě zvolil americký Cadillac. Zatímco jiní by dealerům prodej elektrických aut prostě přikázali, Cadillac jim to umožňuje odmítnout a ještě jim za to zaplatí.

Jaká je cena elektromobility? Nejspíše již tušíte, že obrovská. Až dosud jsme se ale na vše dívali očima automobilek či zákazníků, přesun od spalovacích motorů k alternativnímu pohonu ovšem vyjde draze i samotné prodejce. A je jisté, že někteří tuto změnu nepřežijí. Výrobci jim v tomto případě obvykle nepodají pomocnou ruku, spíše vidí v této rošádě příležitost, jak dealery vyšachovat. Vlastně by nás proto nemělo překvapit, že Cadillac momentálně přišel s poměrně kontroverzní strategií, pro dealery ale nevyznívá zase tak špatně.

Americký koncern General Motors, pod který tato značka spadá, se už dříve rozhodl maximální možnou měrou a co nejrychleji naskočit na elektrický vlak. Platí to i v případě Cadillacu, jehož dealerům bylo oznámeno, že pokud chtějí prodávat elektromobily, musí investovat přinejmenším 200 tisíc dolarů (cca 4,4 milionu korun) do úprav svých showroomů. Ty totiž musí být vybaveny dobíjecími body, stejně jako novým nářadím v servisu. Technici pak ještě musí projít speciálními školeními. Nejde tedy ani o malé, ani o levné novoty.

Potud obvyklý postup. Automobilky běžně chtějí po dealerech, aby do něčeho investovali a rády jim k tomu samy prodají vše nezbytné za ceny, které by si nikdo jiný účtovat nemohl. Postup ve stylu „peníze nebo život“ je tady zkrátka normou, alternativou je tedy obvykle jen se zastupováním značky skončit. Cadillac se na to ale rozhodl jít jinak.

Místo tvrdého postupu naopak dealerům dává možnost tento krok nepodstoupit a přesto neprodělat. Pokud se tedy prodejci značky rozhodnou, že elektromobily prodávat nebudou a se zastupováním Cadillacu do roku 2024 skončí, automobilka jim dá 500 tisíc dolarů (11 milionů Kč) jako odstupné. Dealeři věřící ve světlou budoucnost to jistě neudělají, ti ostatní ale zkrátka mají možnost vyřešit toto dilema se ctí.

Nová nabídka je plošná, a přijmout ji tedy může kterékoliv ze stávajících 880 dealerství. Prodejci se musí rozhodnout do 30. listopadu, mnoho času tedy již nezbývá. Pokud nabídku přijmou, nesmí o ní mluvit na veřejnosti. Na přebudování showroomů ovšem mají podstatně delší dobu, první elektromobil Cadillacu, model Lyriq, totiž dorazí až na počátku roku 2022. Daný termín je nicméně oproti původním plánům posunutý o 9 měsíců dopředu, neboť značka nehodlá od roku 2030 nabízet a prodávat nic jiného než právě elektromobily. Jestli tou dobou ovšem bude nějaký Cadillac ještě existovat, je jiná otázka, proto možná „11 milionů na cestu” některý dealerům skutečně usnadní rozhodování.

Cadillac sází vše na elektrickou kartu. Prvním modelem s alternativním pohonem bude produkční verze konceptu Lyriq, jenž se objeví na počátku roku 2022. Dealeři se do těchto změn mohou a nemusí zapojit, za druhou zvolenou cestu dostanou 11 milionů Kč odstupného. Foto: Cadillac

Zdroj: Auto News

