Automobilka nabízí zbytku světa flotilu aut, nad nimiž Arabové 6 let ohrnovali nos

/ Foto: Bentley

Z premiér některých exkluzivních aut lze snadno dojít k závěru, že je bohatá arabská klientela koupí, ať už nabízí nebo nenabízí cokoli. Jak je ale vidno, ne všechny podobné speciality se prodají, tato dokonce neoslovila nikoho.

Před několika lety Bentley vyrobilo Mulsanne v prodloužené verzi, na které se navíc ještě vyřádila jeho zakázková divize Mulliner. Tzv. Grand Limousine byla původně určena jedinému klientovi, který požadoval kabinu připomínající soukromé tryskáče. Dovnitř se tedy nenastěhovala pouze dvě individuální křesla, nýbrž hned čtyři, jež byly po páru obrácené čelem k sobě. Stěžejní bylo, že nikdo z cestujících nebyl zvýhodněn, místo toho se všem dostalo stejného komfortu a luxusu.

Vedení Bentley si řeklo, že Mulsanne Grand Limousine by Mulliner, jak zní oficiální název tohoto vozu, by mohlo oslovit více lidí. A proto vzniklo pět dalších exemplářů, jež byly určené pro Spojené arabské emiráty. Britská automobilka je přitom postavila již v roce 2015, přičemž každému z vozu dodala unikátní vizáž. Kromě exempláře na snímcích, jenž kombinuje stříbrnou a modrou, tak dorazily i vozy ozdobené černou, černou a purpurovou, červenou a šedivou a červenou a stříbrnou.

Jakkoliv ale lakovaní bylo odlišné, ve všech ostatních ohledech došlo k unifikaci. A právě v tomto ohledu Bentley učinilo chybu. Pokud jste totiž někdy nakoukli do kruhů, ve kterých se pohybují excentričtí boháči, pak jistě víte, že žádný z nich netouží po vlastnictví vozu, který již má někdo jiný. Právě proto všichni utrácí skoro nekonečné sumy za individualizaci. Příkladem za všechny může být „král matrací“ Michael Fux, který platí miliony korun za lak připomínající jeho milované fuchsie.

Ve výsledku tedy nebylo překvapivé, že celá pětice ležela v arabském showroomu dlouhých šest let ladem. Žádný ze šejků zjevně nezatoužil po voze, který by mohl být označován za kopii jiného. Nyní se proto Bentley rozhodlo, že šanci dá i zbytku světa. Každou z pěti limuzín, či klidně všechny najednou, si tedy může pořídit kdokoliv, kdo na to má. Cena nebyla zveřejněna, dá se ale předpokládat, že každý exemplář vyjde na nižší desítky milionů korun.

Pokud máte zájem, můžeme zmínit, že oproti základnímu Mulsanne byla limuzína prodloužena o celý metr. Zároveň je pak také o 79 milimetrů vyšší. VIP prostor pro čtveřici pasažérů odděluje skleněná přepážka, která může na základě stisknutí tlačítka měnit propustnost od zcela průhledné až po matnou. Pro spojení s řidičem pak slouží interkom, jakkoliv přepážku lze pochopitelně také zcela spustit.

Grand Limousine dostala rovněž specifickou klimatizaci, která počítá se dvěma zónami a umožňuje každému z cestujících, aby si zvolil své vlastní mikroklima. K dispozici je pak i lednička s křišťálovými sklenkami na šampaňské, stejně jako kabinet na likéry a odpovídající skleničky. Zmínit lze rovněž výklopné stolky vykládané dřevem, stejně jako zbytek interiéru. S tímto materiálem pak koresponduje jemná kůže.

Pod kapotou pracuje zcela sériový 6,75litrový osmiválec, který na všechna čtyři 21palcová litá kola posílá 512 koní a 1 020 Nm točivého momentu. Vozy se přitom dočkaly i specifického podvozku, jímž Britové zareagovali na ono prodloužení, a tedy i navýšení hmotnosti. Tím jsme se ovšem dostali na konec tiskové zprávy, nyní tak nezbývá nic jiného, než čekat, zda nějaký ptáček podlehne tomuto lákání.

Bentley Mulsanne Grand Limousine by Mulliner je sice pojízdnou opulencí, ovšem britská automobilka nejprve vyrobila jeden zakázkový kousek, než přišla se sérií pěti dalších aut. Po těch pak již dlouhých šest let neštěkl žádný z Arabů, nyní má proto šanci zbytek světa. Foto: Bentley

Zdroj: Bentley

