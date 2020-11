Automobilka našla způsob, jak vyzrát na emisní limity EU, mohou ho použít i jiní před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Suzuki

Za současné situace panující v Česku nejlépe víme, že jakmile z jakéhokoli pravidla uděláte výjimku, vejít se do ní pokusí i ti, pro které nebyla určena. V automobilovém světě funguje totéž.

Má-li nějaké pravidlo fungovat, musí být co nejjednodušší, aby bylo srozumitelné, musí obsahovat co nejméně výjimek, aby působilo férově a jeho nedodržování některými nedemotivovalo ostatní, a musí být také adekvátním způsobem vymáháno. Je to primitivní logika, přesto některým uniká, jak můžeme vidět ze současných opatření proti šíření koronaviru v České republice.

Ta jsou sice rozsáhlá, jsou ale jen omezeně účinná, neboť obsahují obrovské množství výjimek. Nakonec tak lze s trochou snahy dělat pomalu cokoli a jakkoli. Například takové nošení roušek venku je povinné, obsahuje ale tolik výjimek, že je tam nosí málokdo. Však i cestou na autobus se dá sportovat. A nakonec.. všichni jsme jedna velká rodina. Taková pravidla jsou z podstaty nedodržovaná a nevymahatelná.

Berte to jako částečnou nadsázku, že pravidla dovolující jejich obejití ale nakonec obejita budou, je prostě fakt. Ukazuje to i poněkud komická situace, která právě nastala v evropském automobilovém světě. Tomu letos jasně vládnou regulace EU na poli spotřeby aut resp. jejich emisí CO2, které posílají z trhu jeden model za druhým, ať už natrvalo, nebo dočasně. A mezi nimi také Suzuki Jimny, které s jeho emisemi CO2 - navzdory jeho malé fyzické velikosti a malému motoru pod kapotou - prostě nebylo reálně možné dále prodávat.

Tato situace panuje už od začátku roku, nedávno jsme se k ní ale vrátili. Ukázalo se totiž, že přetrvávající zájem o tento vůz v době jeho faktické nedostupnosti šponuje ceny dříve vyrobených kusů skoro na dvojnásobek. Tehdy jsme konstatovali, že je automobilka trochu sama proti sobě, když vůz neprodává byť za cenu zvýšenou o potenciální pokuty placené EU (asi 180 tisíc Kč) a ona skutečně našla řešení, jak jej dále prodávat. Ovšem trochu jiné.

Standardní Jimny se v Evropě neprodává a prodávat ani nebude, místo něj ale bude k mání... Jimny Professional. Co to je, že by auto s přibaleným DVD s jedním ze slavných Belmondových filmů? Kdepak, je to dodávka, tedy dodávka na oko, protože - uhádli jste - na dodávky se stejná pravidla EU ohledně emisí CO2 nevztahují.

Suzuki tak Jimny zbavilo zadních sedadel, přidalo mříž a začerněná okna a dodávka je na světě. Pro zachování prodejnosti auta to stačí, neboť na dodávky se od letošního roku vztahuje limit emisí CO2 147 g/km namísto 95 g/km u osobních aut. To je zásadní rozdíl, který Suzuki Jimny dovolí v evropském prodeji přežít. A pokud neprodá víc jak 22 tisíc takových „dodávek” za rok, může dokonce s EU jednat o vlastním, tedy ještě vyšším limitu.

Vsadili bychom se, že brzy budou nejprodávanějšími náhradními díly na Suzuki zadní sedadla na Jimny. A mříže poletí do garáží. Co nám to jen připomíná? Českou republiku do přelomu milénia, kdy se podobné „dodávky” dělaly z kde čeho kvůli odpočtu DPH. Možná se Suzuki nechají inspirovat další, protože z takového Audi RS6 půjde „dodávka” udělat také a jeho 263 g/CO2 si se 147- a nikoli 95gramovým limitem bude jistě rozumět lépe.

Suzuki Jimny se vrací do Evropy, ale jen jako dodávka, pochopitelně kvůli emisím CO2. Kolik bude stát a zda bude k mání také v ČR, zatím nevíme. Foto: Suzuki

Zdroj: Suzuki

Petr Miler