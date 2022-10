Automobilka neuvěřitelným způsobem vyřešila problém s oslňujícími světly, ovlivnilo to i její nový model před 3 hodinami | Petr Prokopec

Pokud si Pat a Mat našli nějaké stále zaměstnání, dost možná víme, kdo je má na výplatní pásce. Značka GMC se ocitla pod palbou kritiky za oslňující přední světla, to ale ještě netušila, co schytá za pokus o řešení tohoto problému. U nového modelu tak raději lampy umístila úplně jinam.

Není tomu dlouho, co halogenová světla přestavovala jeden z vrcholů automobilové techniky. Ve srovnání s těmi dříve používanými jejich wolframové vlákno svítilo mnohem jasněji a vyznačovalo se i delší životností. U většiny moderních vozů nicméně tento typ již nějaký ten pátek nenajdete, už dříve se skoro standardem staly xenony, dnes už mají vládu pevně v rukou diody. U některých prémiových výrobců pak můžete za tučný příplatek dostat i laserová světla.

Proti takovému pokroku obecně nelze nic namítat, svítivost většiny moderních světel je ve srovnání s někdejšími halogeny i xenony ohromující. To pochopitelně napomáhá bezpečnosti. Automobilky navíc přivedly do hry i systémy schopné upravovat vnitřní konfiguraci světel. Jednotlivé segmenty se tak mohou aktivovat či natáčet na základě pohybu ostatní aut, díky čemuž nedochází k takovému oslnění protijedoucích či vpředu jedoucích řidičů.

Takto koncipované lampy jsou nicméně velmi drahé, za přední pár můžete snadno dát více peněz než za slušnou ojetinu. Právě proto je užívají pouze prémioví výrobci, zatímco v případě těch mainstreamových jsou vrcholem ony LEDky. Nejvíce rozšířeny jsou přitom u denních světel, v dalších případech často záleží na typu vozu a úrovni výbavy. Se základy nabídky jsou ovšem nadále spojeny halogeny či xenony, diody přichází ke slovu až po hlubším hrábnutí do peněženky. Většinou však jde o takové lampy, které si musí vystačit bez jakýchkoli sofistikovaných funkcí.

Moderním vozům tak nelze upřít, že díky lepší technologii světel došlo k navýšení bezpečnosti. Souběžně s tím však vyvstala nová rizika. Čelní lampy totiž často v noci září natolik, že může snadno dojít k oslnění ostatních. Problémy s tím zjevně má hlavně americký koncern General Motors, jehož SUV GMC Terrain vyrobené v letech 2010-2017 svítí dle agentury NHTSA natolik jasně, že kvůli tomu hrozí i srážka s oslněnými protijedoucími řidiči. GM proto muselo přistoupit k nápravě.

I svolávací akce automobilky je ale nyní pod palbou kritiky, neboť řešením GM se ukázal být malý kousek samolepky nalepený zevnitř na kryt světel. To sice problém nejspíše řeší, ale na jak dlouho? A jak to vypadá? Dotčení majitelé tak mluví o tom, že náprava „není permanentní, je neprofesionální a směšná“. Vlastníci se pak navíc ptají, co nastane ve chvíli, kdy se samolepka odchlípne. Něco takového se může stát už kvůli rozdílům v teplotách teplot pod krytem a v okolí vozu, nemluvě o možné kondenzaci vody.

Koncern GM se svolávací akci bránil zuby nehty již od počátku, přičemž dokonce uváděl, že ani nejde o bezpečnostní problém. S tím si ovšem dovolíme nesouhlasit a stejně se k problému postavila i agentura NHTSA. Jak bude fungovat bizarní řešení u starších Terrainů ukáže jen čase, pikantní ale je, že tento problém ovlivnil i řešení světel úplně nového modelu značky.

Aktuálně byla představena elektrická verze GMC Sierra. Ta se od dříve odhaleného benzinového provedení liší hlavně v oblasti světel, kdy ta potkávací byla přesunuta do nárazníku. Pod kapotou tak najdeme už jen LEDky pro denní svícení, a jakkoli se zdá, že ta jsou opravdu mohutná a tedy mohou nadále působit problém, GM dodává, že jejich funkce je z velké části dekorativní. Na oslnění ostatních motoristů by tedy již nemělo docházet.

„Čím níže, tím lépe,“ říká k tématu designér GMC Phil Kucera. A dodává, že nižší pozice „je lepším místem, neboť tak nesvítíte ostatním lidem do očí“. Dost možná nás tak zakrátko čeká další designová revoluce, neboť až přílišná svítivost pochopitelně není jen problémem GMC. Pokud přitom chcete důkaz, stačí jen, abyste dnes večer vyrazili na projížďku - nemusí být tak příjemným zážitkem, jakým bývala dříve...

Koncern GM se rozhodl problém přílišné svítivosti čelních světel GMC Terrain řešit opravdu bizarně, malou samolepkou lepenou na vnitřní stranu krytu světel.. Foto: GM



Nové elektrické GMC Sierra přitom na značkou kritiku již zareagovalo, jeho potkávací světla jsou totiž níže... Foto: GMC



...než u nedávno odhaleného benzinového provedení. Foto: GMC

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

