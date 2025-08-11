Automobilka otočila o 180 stupňů. Tohle auto mělo skončit s motory V8, místo toho teď bude nabízet jen osmiválce
Petr ProkopecTento krok jen podtrhuje, k jak rychlým a radikálním změnám přistupují automobilky, které znovu začaly používat zdravý rozum a reflektovat přání zákazníků. Ještě před pár měsíci byl tento matador odsouzen k tomu, aby dožil jen s šestiválci. Nyní chytá druhý dech s motory V8.
Ještě před zhruba rokem a půl se zdálo, že Dodge skutečně rychle přejde ze spalovacího pohonu na ten elektrický. Americká automobilka totiž na trh poslala Charger nové generace, u kterého se s čímkoli jako osmiválci rozhodně nepočítalo. Stárnoucí SUV Durango pak mělo zmizet z trhu a jeho místo by rovněž zaujaly vozy „na baterky“. Přičemž Carlos Tavares, tehdejší šéf koncernu Stellantis, pod který Dodge spadá, předpokládal, že klientela bude dennodenně stepovat před showroomy i pár hodin předtím, než vůbec prodejci dorazí do práce.
Realita nemohla být odlišnější, Stellantisu totiž začaly razantním způsobem klesat prodeje i zisk, a to nikoli pouze v případě této značky. Tavares tak musel kormidlo opustit, což se ukázalo být klíčové, neboť to byl on, kdo na trval na krocích jako downsizing a elektrifikace. Do Bílého domu se navíc záhy začal znovu stěhovat Donald Trump, který v posledních měsících přetavuje své předvolební sliby do reality pozoruhodnou rychlostí. Velkorysá podpora elektrického pohonu je tedy minulostí a pokuty za nadlimitní flotilovou spotřebu též, což v Americe výrobcům rozvazuje ruce i nohy.
Patrné je to právě u Dodge, který o víkendu představil Charger s šestiválcovým motorem. A naznačil, že osmiválcové provedení nakonec zřejmě nebude jen záležitostí tuningových firem, ale továrním produktem. Jeho vývoj ale pochopitelně nějakou chvíli zabere. Když se zadíváme na ceny, jaké jsou spojené s šestiválcovou verzí, bude muset klientela u motoru Hemi zřejmě sáhnout do kapsy dost hluboko. Protože ale milovníci muscle cars si nic jiného než V8 nedokážou představit, Dodge na tom nepochybně vydělá.
Jen na Charger ovšem tato značka sázet nehodlá. Durango se tedy ani 14 let po příchodu třetí generace do důchodu nechystá, naopak hodlá nově ještě více zabodovat. Dodge totiž zpod přední kapoty vyrazil 3,6litrový šestiválec, na jehož místo se nastěhoval 5,7litrový motor V8. Což je velmi pikantní, neboť donedávna byl v plánu pravý opak.
Znamená to tedy, že 5 075 milimetrů velké SUV s třemi řadami sedadel je nyní naopak k mání už jen s osmiválcovými motory, navíc poprvé v historii. Dodge tak celé branži dokazuje, že když se chce, všechno jde, a to poměrně rychle - mnozí jiní o podobných krocích roky mluví, přesto po celou tu dobu reálně neudělají nic a pak vytáhnou další elektrický nesmysl.
Základní Durango sice o dva tisíce dolarů, tedy o 42 tisíc korun, podražilo, s cenou startující od 42 495 USD (cca 891 tisíc Kč) je však dál nejdostupnější osmiválcovou čtyřkolkou na trhu. Vyšší cenu navíc ospravedlňuje fakt, že motorovém prostoru svou práci nově odvádí 365 koní, tedy o šestašedesát více než u šestiválce. Zrychlení na stovku tak kleslo ze 7,4 na 6,2 sekundy, podstatnější však pro potenciální klientelu bude asi navýšení tažné kapacity o 40 procent.
Střed nabídky nově tvoří provedení Durango R/T osazené 6,4litrovou verzí osmiválce Hemi, která byla z nabídky na Tavaresův pokyn zcela vypuštěna. Dodge jí nijak neupravoval, nabízet tedy znovu bude 482 kobyl. Ty pak vyjdou na méně než 50 tisíc dolarů (asi 1 048 000 Kč), na upřesnění však dojde až s menším zpožděním, neboť toto provedení dorazí na trh až někdy na podzim. Pod danou metou se pak verze R/T nacházela i dříve, ovšem s 5,7litrovým V8.
Dodge tak základ sice podražil, ovšem jen kvůli rošádě v motorovém prostoru. Jinak je ovšem Durango modelového roku 2026 levnější než předchozí verze, což je patrné hlavně u vrcholného provedení SRT Hellcat. To disponuje 6,2litrovým přeplňovaným osmiválcem, který produkuje neskutečných 720 koní. S nimi pak lze zvládnout stovku za 3,5 sekundy a dosáhnout maximálky 290 km/h, cena přitom startuje o 5 000 USD (105 000 Kč) níže na 79 995 USD (cca 1,67 milionu Kč).
Durango nově počítá už jen s osmiválcovými motory, které produkují od 366 do 720 koní. Ceny jsou docela lidové napříč portfoliem. Foto: Dodge
Zdroj: Dodge
