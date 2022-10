Automobilka po utracení 66 miliard zavírá divizi vyvíjející úplný autopilot, lidé dostali padáka před 6 hodinami | Petr Prokopec

Nechceme dělat chytré, firma ale po utracení tak obrovské sumy zjistila jen to, co si u nás mohla zadarmo přečíst už léta. Dokončení spolehlivě fungujícího řešení podobného typu v jakkoli dohledné době je stále ryzí utopií.

V posledních pár letech se výrobci předháněli ve slibech, kdo jako první přijde s plně autonomním řízením. Za stěžejní byl obvykle označován rok 2020. Jakkoli jsme se nicméně od tohoto termínu již poněkud vzdálili, svět stále není zaplaven robotickými vozy. Místo toho jejich tvůrci začínají přiznávat, že měli opravdu velké oči. A že daná technologie je natolik komplikovaná a běžný provoz místy natolik chaotický, že plná autonomie nejspíše nikdy nepřijde. Ruce z volantu a oči z vozovky pak sice sundat budete moci, ovšem jen někdy a někde. A ani tehdy to nepůjde tak, že bychom se otočili ke spolujezdcům a začali s nimi mastit mariáš.

Nejnověji tento závod vzdává Ford. Automobilka s modrým oválem totiž oznámila, že zavírá firmu Argo AI, jíž začala podporovat již v roce 2017. O tři léta později pak na palubu přibyl i Volkswagen v rámci vzájemné spolupráce těchto značek. Ta bude i nadále pokračovat, Němci ale uvedli, že do Argo AI už nepustí ani korunu. VW i Ford pak dodávají, že ve vývoji autonomních technologií budou pokračovat, ovšem nikoli tak živelně.

Co přesně to znamená? Víceméně tolik, že minulostí je snaha o dosažení úrovní SAE4 a SAE5. Dle šéfa Fordu Jima Farleyho je totiž misí automobilky „změnit cestování mnoha lidem, nikoli pouhé hrstce“. Tím je v podstatě řečeno naprosto vše. Do technologií potřebných pro vyšší certifikaci by totiž Ford i VW musely ještě dále investovat desítky či dost možná stovky miliard korun. Výsledek by přitom stále nebyl jistý. A i kdyby vše dopadlo, obří náklady by vyústily v obrovské ceny.

„Máme velký respekt k týmu z Argo AI a k práci, jakou odvedl,“ uvedl Farley. Ovšem ani tak šéf Fordu nepočítá s tím, že by všem lidem z této společnosti dal práci u modrého oválu. Pár jich sice k automobilce má zamířit a stejně jako někteří najdou uplatnění u Volkswagenu, ovšem zbytek čeká výpověď. Ford přitom investice, jenž měly zamířit do Argo AI, přesune k systému BlueCruise, u kterého počítá alespoň s dosažením úrovně SAE3.

Ford přitom do společnosti Argo AI napěchoval v průběhu pěti let 2,7 miliardy dolarů (cca 66,2 miliardy korun). To opravdu nejsou drobné, načež si značka zjevně již musí být jista tím, že vyšší úroveň než SAE3 je v nejbližší budoucnosti nedosažitelná. Toto sdělení nyní musí budit ze snu hlavně investory Tesly, jimž Elon Musk slibuje příchod plné autonomie již od roku 2014. Nejnověji znovu zmínil příští rok, ovšem něčemu takovému nejspíš nevěří už ani on.

Vraťme se ale zpět k modrému oválu, který Farleyho „dospěl ke skutečnosti, že ziskový prodej asistenčních systémů úrovně SAE4 je dále, než se původně očekávalo. Nicméně vývoj a nadšení zákazníků z výhod, které jim poskytují úrovně SAE2+ a SAE3, vede společnost k přehodnocení cílů a zapojení v těchto oblastech.“ Tedy jinými slovy, Ford se již dále bude věnovat úrovním, jenž počítají s pouhou asistencí, nikoli s absolutním převzetím kontroly.

Do společnosti Argo AI nainvestoval Ford během uplynulých pěti let více než 66 miliard korun. Nyní ale značka tuto firmu zavírá, neboť plné autonomní řízení je dle ní vzdálené více, než se předpokládalo. Místo toho se tak modrý ovál bude věnovat jen asistenčním systémům SAE2+ a SAE3, navíc jen pod vlastní střechou. Foto: Ford

