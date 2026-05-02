Automobilka postavila pro slavnou tenistku luxusní auto, jaké už nikomu jinému neprodá

před 5 hodinami | Petr Prokopec
Vlastně ho neprodá vůbec nikomu, dotyčná jej nepřekvapivě dostala darem jako jakési ohlédnutí za celou veleúspěšnou kariérou. A čeká ji nejen svérázný vnější lak, ale i několik pozoruhodných překvapení v interiéru.
Stejně jako se často vedou spory o tom, kdo je historicky nejlepším pilotem Formule 1, se lidé s oblibou dohadují o nejlepších tenisových hráčkách všech dob. Zatímco Němci by jistě nominovali Steffi Graf, Češi by se snažili protlačit Martinu Navrátilovou. A Američané by pro změnu tlačili Serenu Williams. Vyloženě mimo by nebyl nikdo, neboť podobně jako třeba Ayrton Senna, Michael Schumacher a Lewis Hamilton i tyto dámy dominovaly svému sportu v trochu jiných érách.
Serena Williams svou kariéru ukončila teprve nedávno, v roce 2022. V té době Twitter oznámil, že Serena byla vůbec nejzmiňovanější sportovkyní na této sociální síti v historii. Nebylo tedy nijak překvapivé, že byla angažována automobilkou Lincoln jako její ambasador. Ostatně k velkému SUV Navigator měla tato hráčka blízko po celou svou kariéru. Když totiž vyhrála první významnější turnaj, za výhru si koupila tento vůz, který překřtila na „Ginger“.
Od té doby si Serena koupila Navigatorů ještě několik, její spojení s automobilkou tak bylo přirozenější, než bývá zvykem. Lincoln se jí nyní za její věrnost rozhodl odměnit nad rámec smlouvy a připravil pro ni unikátní SUV, které odráží její osobnost i kariéru. Do příprav byla zapojena i společnost Galpin Auto Sports, která se zabývá všemožnými úpravami na míru. Zároveň je také vůbec největším prodejcem Fordů na světě, přičemž Lincoln pod modrý ovál pochopitelně spadá.
V zákulisí si tedy vše sedlo, načež mohl spatřit světlo světa Navigator lakovaný speciálním odstínem Perfect Rose. Tato barva se nastěhovala také na specifická litá kola, zatímco vršek karoserie je vyveden v černé. Mnohé detaily ovšem zdobí odstíny Satin Rose Copper a Satin Obsidian. Společnost jim pak dělají symboly růže, které jsou vyvedeny na středovém sloupku a zádi. Oblíbenou květinou bývalé tenisové hvězdy jsou totiž právě růže.
Ještě zajímavější než exteriér je ovšem kabina. Sedadla totiž zdobí prošívání, které má připomínat povrch tenisových míčků. Použito bylo kožené čalounění kombinující hnědý odstín Clay Court se světlejší barvou Afterglow. Víka schránek na středovém tunelu pak byla ručně malována a každé zdobí hvězdný motiv Malého a Velkého vozu. O kus před nimi se pak nachází plaketka s nápisem „Vyrobeno s láskou“, na níž bylo použito růžové zlato.
Za pozornost stojí i ozdobné lišty dveřních prahů, neboť na každém je jak rok narození Sereny či některého z členů její rodiny, tak fráze „Keep going“ v ozdobném fontu. A specifické jsou i koberečky z ovčí kůže. V podstatě tedy jediné, co zůstává ve zcela sériovém stavu, je technika - o roztáčení všech kol se i nadále stará 3,5litrový šestiválec produkující 446 koní, s nimiž pracuje desetistupňový automat.
Serena Williams je dlouholetou milovnicí SUV Navigator. Nyní se jako ambasadorka americké automobilky dočkala unikátní provedení, které nikdo další dostat nemůže. Foto: Lincoln
Zdroj: Lincoln
