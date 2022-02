Automobilka přestala do aut montovat systém start-stop, lidem se ještě ke všemu omlouvá před 4 hodinami | Petr Miler

Sen se stal skutečností, automobilky začaly znovu používat zdravý rozum a reálné benefity dostaly přednost před papírovou vzpruhou? Vlastně ano, platí ale jen první část věty výše. Místo rebélie proti normám tlačícím start-stopy do aut jde spíše o z nouze ctnost.

Nepatříme zrovna mezi příznivce start-stopu, tedy systému automatického zhášení motorů v autech při jakémkoli zastavení. Důvody jsme probírali mnohokrát, poprvé už před dlouhými 11 léty a poté se k věci ještě několikrát vrátili. Jde o řešení s velmi diskutabilním přínosem z hlediska spotřeby paliva, ale zcela neoddiskutovatelnými nedostatky od uživatelských nepříjemností až po dlouhodobý dopad na životnost motoru. S kolegy v redakci tak celý systém vždy vypínáme - buď hned po každém startu a nebo dlouhodobě, pokud to softwarová modifikace u našich vlastních aut dovoluje.

Tento systém se rozmohl v autech jen kvůli tomu, že v cyklech měření průměrné spotřeby paliva (a tedy i emisí CO2) zlepšuje konečnou bilanci, což automobilkám snižuje jejich potenciální postihy za vykázané nadlimitní hodnoty. Nebýt této motivace, start-stop by se z výše zmíněných důvodů nikdy tak dramaticky nerozšířil, natož aby byl automatickou součástí prakticky každého auta včetně těch sportovních či jakkoli jinak výjimečných. Najdeme ho i v nejlepších Ferrari nebo Porsche, tak daleko situace zašla.

V autech ho tedy obvykle jen přibývá, teď ale hned z několika z nich ubyl. Americký Ford oznámil, že počínaje tímto měsícem přestal start-stop montovat do vybraných modelů a byť zatím nemáme přesnější informace o tom, o jaké vozy a pro jaké trhy se jedná, bezpečně víme třeba o modelu Ranger s dieselovým dvoulitrem přinejmenším v jeho australské specifikaci. Právě u něj se totiž tato změna projevila up zvýšením papírové spotřeby o 5 procent z 7,6 litru nafty na 8,0.

Jako by to samo o sobě nebylo pro odpůrce start-stopu dost dobrou zprávou, automobilka se navíc omlouvá. Že by přišla na to, že týrat motory vypínáním každých pár sekund je horší než lepší a omlouvala se za to, že to techniky vůbec kdy napadlo? Bohužel, omlouvá se za to, že tento systém nedodává, neboť jej z nabídky nevyřadila ze své vůle. Fordu došly čipy pro elektroniku, která tento systém obsluhuje a protože chce maxim aut udržet ve výrobě, raději z některých nich systém start-stop odstranil tušíc, že to kupce neodradí. A věříme tomu, že se nemýlí, jakkoli i své příznivce tento systém jistě mít bude.

V Austrálii už se někteří stihli zhrozit, že jim to zvýší spotřebu a zaplatí navíc asi 1 400 Kč ročně za palivo, to se nám zdá ale poněkud přehnané. Přinejmenším záleží na tom, kde a jak se auto používá - třeba při dálničních přesunech je start-stop jen balast navíc. Ve městě v tomto směru jistě zafunguje, ovšem za jakou cenu - pořád běžící motor může být skoro věčný, pořád zhasínající ani omylem.

Ford Ranger 2022 s dvoulitrovým dieselem je stoprocentně jedním z modelů, které přišly o start-stop. Litovat podle nás není čeho, automobilka se za to přesto omlouvá. Foto: Ford

