Automobilka přiznala chybu, z hrobu vyhrabe zaříznutý klasický lidový sporťák i s motorem V8

před 4 hodinami | Petr Prokopec
Preference zákazníků nakonec napraví každého, protože pokud vaše zboží nikdo nekupuje, je celkem jedno, jak dobré podle vás je. Nyní napravují i koncern GM, s jehož novou image nešly osmiválcové muscle cars dohromady. Jenže lidé je prostě chtějí.
Snad žádné jiné auto nemělo cestu k úspěchu umetenou tak do hladka jako pátá generace Chevroletu Camaro. Návrat tohoto modelu na trh totiž předznamenával první díl filmové franšízy Transformers, který zabodoval po celém světě. Camaro v něm hrálo jednu z hlavních rolí, pročež v něm rázem celý svět viděl žlutavého robota jménem Bumblebee. Dva roky na to pak přišlo první z filmových pokračování, které sice již kriticky tak dobře přijato nebylo, po stránce tržeb však nebylo nač si stěžovat.
Filmové plátno pak ostatně pomohlo i generaci šesté, která přišla v roce 2016. Koncern General Motors, pod který značka Chevrolet spadá, ovšem usoudil, že spalovací lidové sporťáky jsou špatné a lidi je třeba začít oblažovat jen elektromobily. Jakkoli se tedy ještě v roce 2023 prodalo 31 028 nových aut, což byl nejlepší počin od roku 2019, GM rozhodl, že Camaro musí zemřít. Proto začal nabídku postupně redukovat.
S rokem 2024 přišlo definitivní ukončení výroby, které nakonec nahrálo Fordu. Jakkoli i modrý ovál zatoužil po elektromobilitě, klasického Mustangu se nezbavil. Naopak jej i dnes nabízí s osmiválcem pod kapotou. Je tak přitom jediným z „velké detroitské trojky“, neboť Dodge pro změnu poslal na věčnost spalovací Challenger. I ten se ale nakonec rozhodl, že elektrická verze dostane spalovacího bratříčka, jen je zatím jen šestiválcový. Něco nám ale říká, že i tento vůz brzy dostane zpátky motor V8.
Nakonec tak ani vedení GM nezbylo než si prostě přiznat chybu, nakonec její elektrický program koncernu podobně jako u Fordu a Stellantisu totálně selhal. Camaro je tak znovu ve hře a podle informací kolegů z GM Authority a Auto News míří zpátky na scénu.
Vůz by měl dorazit na platformě Alpha 2, kterou bude sdílet s novým Cadillacem CT5 a novým sedanem od Buicku. Podobně jako tato dvojice by ovšem Camaro taktéž mělo dostat dva páry bočních dveří, což by se stalo poprvé v historii. Přidaná praktičnost sice nikdy nezaškodí, nicméně v tomto ohledu máme pocit, že GM hodlá vypustit tři kohouty na jedno smetiště, což z prodejního hlediska nemusí dopadnout dobře. Navíc jeden segment trhu, a to ten, ve kterém operuje Mustang i nový Charger, zůstane nepokrytý a tedy vyhražený pouze konkurenci. Bylo by tak logičtější, kdyby Camaro podobně jako předchůdci dostalo jen jeden pár bočních dveří, ale to už necháme na GM.
Podstatné v tuto chvíli je, že platforma Alpha 2 umožňuje zástavbu pomalu jakéhokoli pohonného ústrojí, pročež se může vrátit čtyřválec, šestiválec i osmiválec. Jednat by se navíc mohlo o zcela novou jednotku LS6, která počítá s 6,7litrovým objemem a pod kapotou Corvette Grand Sport produkuje 542 koní, po spárování s elektromotorem pak jde dokonce o 732 kobyl.
Camaro se tak může vrátit silnější než kdy předtím, přičemž jeho výrobu má dostat na povel továrna Lansing Grand River, kde se montoval i předchůdce. Linky se mají rozjet už v závěru příštího roku, tedy dost možná dříve, než začne natáčení nového dílu Transformers. To by ale Chevroletu mohlo hrát do karet, neboť film by mohl dorazit akorát po opadnutí úvodní vlny zájmu a tak nakopnout tu další. Třeba i tím způsobem, že se v něm objeví kupé jako nová limitka.
Šestá generace Camara ve výrobě skončila v roce 2024 kvůli ideologickému přesvědčení koncernu General Motors. Ve světle současného vývoje ale firma přišla k rozumu, pročež chystá návrat, u kterého navíc znovu bude i osmiválec. Foto: Chevrolet
Zdroje: GM Authority, Auto News
