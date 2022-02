Automobilka se omlouvá, zákazníci budou na nové auto čekat 4 roky. To už připomíná časy ČSSR před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lexus

Vzpomenete si, co jste dělali v roce 2018? O koronavirech se bavili jen experti, prodeje aut byly na vrcholu a na sériové Tesly Semi a Roadster se čekalo teprve rok. Je to prostě dávno. Teď si obraťte stejný časový úsek do budoucnosti a máte před sebou vyhlídku na dodání nového Lexusu LX.

Chcete se co nejrychleji dostat k novému autu? Není to nemožné, musíte ale mít kontakty, skvělou zákaznickou historii, spoustu peněz, chtít něco obecně nechtěného a nebo mít zkrátka štěstí, jinak to nepůjde. Ano, připomíná to časy komunistické ČSSR a tehdejší centrálně plánované ekonomiky, kdy věci fungovaly velmi podobně.

Sám si vzpomínám, kdy jsem se jako velmi malé dítě ptal otce, proč si někdo ze sousedů přivezl nové auto a my si ho koupit nemůžeme. Což o to, koupit jsme si ho mohli, nějakých 40 tisíc Kčs na novou škodovku by rodiče dohromady dali. Problém byl v tom, že auta nebyla a když jste se nějaké odhodlali pořídit, čekali jste i roky na to, než na vás došla řada. „Pán si ho objednal o několik let před námi,” říkal mi tehdy otec, výjimky ale existovaly. Kdo měl známé v Mototechně, vedl zeleninu či maso-uzeniny, nevadilo mu někomu „máznout” pár tisíc navíc, smířil se se Škodou 105 S či Wartburgem a nebo úplnou náhodou (i to se dělo) projevil zájem ve chvíli, kdy někdo něco odřekl či přišlo víc aut než mělo, mohl mít auto hned. Je tristní, že to dnes funguje podobně, ale funguje.

Setkáme se s tím u většiny značek, v plné nahotě to ale ukazuje současná realita objednávání nového Lexusu LX. O u nás nedostupné, ale jinak i v Evropě nabízené velké SUV je takový zájem - a schopnosti mateřské Toyoty rozšířit výrobu tak omezené -, že automobilka počínaje 18. únorem slibuje dodání nově objednaných vozů za 4 roky. Čtyři roky, nepřepsali jsme se. Pokud teď někdo bude chtít nový LX, může si zlatým písmem obarvit políčko v kalendáři, který se ještě pár let ani nebude vyrábět.

Informuje o tom japonský Car Watch s tím, že problémy stíhají i další modely a dodání trvající déle než rok nemusí být výjimkou - třeba u typu NX už je realitou. Důvody nemožnosti s tím rychle něco dělat si domyslíte i bez nápovědy. Automobilka nemá dostatek dílů, zejména pak čipů, kterých LX při své vyspělosti spotřebuje nespočet.

Toyota v oficiálním prohlášení tento stav potvrdila a zákazníkům se omlouvá. Prý bude hledat cesty, jak dodací lhůty zkrátit, v tuto chvíli ale nemůže s vážnou tváří slíbit jakkoli dřívější datum dodání. Pokud se situace zlepší, dá se očekávat zkrácení dodacích lhůt, nečekejme ale, že by se z 4 let staly 4 měsíce nebo aspoň rok, to už zřejmě není reálné. Inu, bude zřejmě nutné se smířit s tím, že některé vozy nedostanete dříve, než se představí jejich vlastní facelift. Nebo rovnou nová generace.

Lexus LX je zajímavé auto a prodává se v Evropě dokonce i s dieselem. I když prodává... Spíše nabízí, s dodáním dnes objednaných aut se počítá v roce 2026, vážně. Foto. Lexus

Zdroje: Car Watch, Toyota

Petr Miler

