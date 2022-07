Automobilka se i v dnešní příhodné situaci propadala do kvartální ztráty 15 miliard Kč, co může čekat dál? před 10 hodinami | Petr Miler

Pokud vám současná situace nepřijde zase tak příhodná, myslete dvakrát. Kdy naposledy jste zažili, aby situace na trhu dovolovala výrobcům ovládat ceny? Proto jich většina zůstává výrazně v zisku i přes slábnoucí prodeje, některým ale nestačí ani to.

Detailně jsme to rozebírali včera, a tak pro dnešek jen krátce. I když je situace na trhu s auty pro výrobce velmi komplikovaná, svým způsobem jim velmi přeje. Dostali se do pozice, kdy poptávka po jejich autech vysoce přesahuje omezenou nabídku, což jim dovoluje udržovat si moc nad cenami. To se na volném trhu běžně neděje, a tak to automobilkám snadno dovoluje kompenzovat nižší prodeje vyššími maržemi.

Nejen zmiňovaný Stellantis, ale i třeba i VW, Škoda nebo Tesla přes poklesy odbytu vykazují vysoké, někdy i rekordní zisky. Platí to o většině výrobců, do budoucna je to ale tak trochu falešná útěcha. I kdyby nakonec nepřišel ekonomický propad se vším všudy, který se v tuto chvíli zdá být nevyhnutelný, situace na trhu se jednou vyrovná a automobilky si budou moci nechat o aktuálních maržích zase jen znát. Dnešní zisky jim takové chvíle mohou pomoci přestát, existují ale značky, které mohutně prodělávají už dnes.

Jednou z takových je Land Rover. Britská automobilka se koncem týdne pochlubila... No, pochlubila, spíše potichu zveřejnila svou aktuální ekonomickou bilanci, která je stejně tragická jako zvěsti o spolehlivosti jejích aut. Jen za druhý kvartál prodělala masivních 524 milionů liber, tedy asi 15,4 miliardy Kč. To už není legrace, navíc tím jen prohlubuje ztráty z minulosti, loni šlo o 110 milionů liber neboli 3,2 miliardy korun.

Uváděné důvody jako nedostatek dílů nebo rostoucí ceny vstupů si dokážete představit. S těmi se ale potýkají i jiní, stejně jako s klesajícími prodeji (Land Rover je meziročně dole o 37 procent), přesto 15 miliard za kvartál neprodělávají. Britové ano a - stejně jako jiní - se utěšují počtem nevyřízených objednávek, kterých mají prý skoro 200 tisíc (při 78 825 prodaných autech za čtvrtletí to opravdu není málo). Jak jsme ale opět zmínili včera, co je tohle za vzpruhu?

Pokud vše půjde skvěle a automobilka dokáže zvýšit produkci, pak to vzpruha je, jak pravděpodobné to ale za současné situace je? Jestliže se svět dostane do (ještě větších) ekonomických patálií, nevyřízená objednávka nebude spása, ale spíše problém, neboť nikde není psáno, že objednané auto někdo koupí. A pokud jej koupí, že to bude za cenu, kterou si dnes výrobce může pomalu vymýšlet.

Land Roveru tak skutečně nevěštíme dobré zítřky. Rádi se budeme mýlit, v tuto chvíli ale automobilka míří spíše k tomu, aby se z vysokých ztrát dostala do ještě větších. A jestliže naplní své absurdní vize stoprocentní elektrifikace už za 3 roky, bude na tom jen hůř.

Nový Range Rover je jedním z aut, jehož výrobu se Land Roveru nedaří nakopnout. Přesto by při současné situaci měl být schopen udržet se v černých číslech, neboť stejně jako jiné automobilky do značné míry vládne cenám. Jenže není, co může za takové situace čekat do budoucna? Foto: Land Rover

