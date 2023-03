Vaše příští auto se může samo zamknout a ujet vám, pokud budete pozadu se splátkami před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Označme to za zcela novou dimenzi boje proti neplatičům, jejíž možnosti nekončí zde. Na jednu stranu je pochopitelné, že se automobilky na tomto poli snaží, na tu druhou bychom ale na jejich místě měli velké obavy z „justičních omylů”.

Můj syn chodí na parkour, což mu neskutečně závidím. V dobách mého mládí totiž žádné takové kroužky neexistovaly, místo toho jsme s kamarády obcházeli rozestavěné paneláky či garáže. V důsledku toho jsem si obě holeně sedřel až na kost, jedno stehno rozpáral o hák hromosvodu, který se vytrhl ze zdi, a se druhým skončil napíchnutý na plotě. Podstatnější než to jsou nicméně strasti až donedávna spojené se synovou zájmovou činností. Vedení kroužku nás totiž soustavně urgovalo kvůli úhradě členství, stejně jako pravidelně zmiňovalo synovy absence.

Teprve tento týden, tedy po více než roce a půl neustálých dohadů, se ukázalo, že chyba byla na straně onoho kroužku. Šlo o vlastně drobnou administrativní chybu, neboť syn byl do kroužku omylem zapsán dvakrát, ovšem pokaždé s trochu jinými údaji. A platby i účast byly připisovány jen k jednomu ze členů. Ze strany vedení kroužku tedy přišla omluva a vše bylo vyřešeno. Možná se ptáte, proč by vás to mělo zajímat, zmíněné má ale s následujícím nepříjemné souvislosti.

Ford si totiž nechal patentovat technologii zvanou Systems and Methods to Repossess a Vehicle, jenž má vyřešit potíže automobilky s lidmi, kteří si auto pořídí na splátky, ale následně je nehradí. Kvůli tomu zaměstnávají vlastní personál nebo spolupracují s externími firmami, které v případě delšího nehrazení měsíčních splátek vyšlou za zákazníkem pracovníky s odtahovkou. Často pak dochází k potyčkám, stejně jako zaměstnanci agentury mnohdy dorazili na adresu, kde se žádné auto nenacházelo.

Nová technologie ale automobilce umožní, aby nesplácený vůz na dálku uzamknula. A pokud bude osazen autonomním řízením, může samo přejet na místo, kde jej bude mít automobilka opět v moci. Že takový autopilot zatím neexistuje, není důležité, klíčový je tu záměr.

Ten je na jednu stranu pochopitelný, na tu druhou se ale musíme vrátit k úvodu popisovaným trablům se synovým kroužkem. Podobná administrativní selhání se dějí v mnoha oblastech, kde mají nad lidskými životy moc počítačové systémy, které nikdy nejsou neomylné. Lidé jim ale přesto důvěřují, do značné míry vykonávají jejich vůli. Pamatujete film Síť? Něco takového je dnes docela snadno možné. A bránit se takové zlovůli je zdlouhavé a složité.

Nyní si jen představte, že systém udělá administrativní chybu, načež ráno vyjdete před dům a místo auta najdete jen prázdný flek. V té chvíli zalarmujete policii, která vám ale oznámí, že Ford eviduje vaše auto jako nesplácené, a tak bylo legálně zabaven. Vy se proti tomu ohradíte, ale bude někdo věřit „neplatiči”? Proč by systém lhal? Než najdete veškeré doklady a dokážete svou pravdu, mohou snadno uplynout dny.

Ford ve svém patentu uvádí, že systém může dotčený vůz dokonce poslat do šrotu, pokud vyhodnotí, že jeho uvedení do náležitého stavu, ve kterém by byl dále prodejný, by bylo příliš nákladné. Díky tomu ovšem můžete skončit bez auta, aniž byste cokoli provedli.

Jde tu nepochybně o možnosti, které budou spíše ojedinělé, ale neměly by být takové systémy dokonalé? Pokud Ford takové riziko nesníží na nulu, neměla by taková technologie být používáno. Spojeno je s ní totiž pouze jediné pozitivum - pro automobilku půjde o levné, ekonomicky efektivní řešení. Potenciálních negativ, která jdou na úkor běžných lidí, je ovšem daleko víc.

Že lidé neplatí splátky za auta, nehodláme nikterak rozporovat, stejně jako to, že to není tolerovatelné. Nechat ale zabavování aut jen na elektronických systémech? To zní značně riskantně. Ford si přesto takovou technologii nechal patentovat. Grafika: US Patent and Trademark Office, CC0 Public Domain

Zdroj: The Drive

Petr Prokopec

