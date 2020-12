Automobilka si musela pronajmout pět obřích letadel, aby byla schopna dál vyrábět před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Armáda ČR

Nastalá situace jen připomíná, jaký chaos dále vládne zejména v evropském automobilovém průmyslu. Jedním problémem je koronavirus, tím druhým jsou stále nejasné dopady Brexitu.

Na letošní rok asi budeme vzpomínat ještě dlouho. A v dobrém to nebude. Většinou světa začal na jaře zmítat chaos způsobený koronavirou pandemií a byť tehdy šlo při nekoncepčních reakcích na ni leccos omluvit vyšší mocí, teď už se stává spíše ukázkou toho, jak si lze dokola nabíhat na stejné vidle. Automobilový průmysl je jednou z prvních obětí na ráně, nejde ale o jedinou potíž, která jej letos trápí.

Tou další je tzv. Brexit, tedy opuštění Evropské unie Velkou Británií. Ostrovní království je druhým největším automobilovým trhem na kontinentu a současně místem výroby řady aut nejen domácí provenience. Situaci se tak musí nějak přizpůsobit téměř každý, problém tkví ale v tom, že byť léta se táhnoucí proces vystoupení bude letos nějakým způsobem dokončen, nikdo zatím neví, jakým vlastně.

Brusel pochopitelně dělá vše proto, aby dokázal svou důležitost a odradil ostatní od následování britského příkladu, a tak vše spěje spíše k nedohodě než dohodě na tom, za jakých podmínek Británie EU opustí. Vše tak trochu kopíruje opatření proti šíření koronaviru, kdy firmy nezřídka netuší, co bude za pár dnů a v tomto případě jsou tím nejvíce zasaženy ty, které své vozy vyrábí pouze ve Spojeném království.

Připomínají to slova šéfa Bentley Adriana Hallmarka, které pronesl na summitu Future of the Car pořádaným listem Financial Times. Podle něj automobilka nakupuje 90 % komponentů pro své vozy v kontinentální Evropě, kam zase 24 % aut vyváží. A s takovým stavem je nelehké se vypořádat, když netušíte, co se bude dít za čtyři týdny.

„Strávili jsme roky plánováním,” říká Hallmark s tím, že firma je nyní připravená prakticky na cokoli. Jejím specifikem ovšem je, že v kontinentální Evropě nenakupuje jen drobné komponenty, které dopravíte do Británie lecjak, pro svůj klíčový model Bentayga vyrábí karoserie v Bratislavě, které pak kompletuje ve své továrně. A nemůže si dovolit jakákoli zpoždění daná stáním kamionů či vlaků na hranicích.

„Máme v záloze pět pronajatých Antonovů, které dokážou přepravit karoserie do Manchesteru,” dokladuje šéf Bentley mimořádnost nastalé situace. Dodavatelské řetězce jsou stále narušené koronavirovou pandemií a firma si nemůže dovolit riskovat, že by musela opět zastavit výrobu kvůli nedostatku komponentů. „Jeli jsme stylem just-in-time a drželi sklad jen pro dvoudenní výrobu. Teď máme zásoby na 14 dnů. To je 14 pracovních dnů, takže ve výsledku jde o zásobu na tři týdny,” upřesňuje Hallmark.

Podle něj je už firmě vlastně jedno, jestli budou zavedena cla nebo ne, nejhorší by podle něj bylo, kdyby se zastavila výroba. Bentley je prý schopno absorbovat 10% clo jak zvýšením cen, tak snížením nákladů, omezení výroby by vyšlo dráž. „Není to existenční, dokud vše běží. Jakmile se zastaví dodávky dílů, je to mnohem nebezpečnější než brexitová cla,” uzavírá s tím, že sama pandemie firmu minimálně z hlediska odbytu příliš netrápí - prý bezpečně prodá přes 10 tisíc aut a připíše si jeden ze svých nejlepších roků.

Vyjádření hlavy britské luxusní značky jen připomíná, v jaké chaosu nyní automobilový svět je. Poptávka je nakonec pro některé značky (obvykle ty drahé) nejmenší problém, potíž je něco vyrobit jak kvůli zádrhelům při dodávkách dílů kvůli koronaviru, tak nyní kvůli Brexitu. Jsme zvědavi, jak se s tím Bentley vypořádá, s pěti Antonovy v záloze ale zřejmě nebude mít problém dopravit včas odkudkoli cokoli. Tedy pokud to v místě výroby vznikne.

Bentley Bentayga je jedním z klíčových modelů značky, karoserie pro něj ale vznikají v Bratislavě, zatímco kompletace vozu probíhá v Manchesteru. Brexit může přesun těchto dílů z jednoho místa na druhé zkomplikovat, proto si Bentley pronajalo pět Antonovů, aby se vyhnulo frontám případným na hranicích. Foto: Bentley

Zdroj: Reuters

Petr Miler