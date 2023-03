Automobilka si účtuje za obyčejné střešní okno 220 tisíc Kč, protože nechce, aby si ho někdo koupil před 11 hodinami | Petr Miler

Jít o Ferrari nebo Bentley, člověka to snad ani nepřekvapí, tady se ale bavíme o docela obyčejné značce, která chce za úplně to samé okno do jiných verzí totožného modelu 28 tisíc Kč. Proč je tedy najednou o skoro 200 tisíc dražší?

Lidé obchodující skoro s čímkoli nemají u ostatních dvakrát dobrou pověst. Pro většinu lidí jsou to šmelináři, kteří levně kupují, draze prodávají a využívají informační asymetrie k tomu, aby obohatili sami sebe. Není to pohled zcela míjející podstatu věci, přesto není pravdou, že schopným obchodníkem může být každý, kdo má v zadnici díru. Jak říká jeden kolega, obchod je delikátní diplomacie a vynikne v něm jen hrstka lidí, kteří ví, jak si poradit i ve spletitých situacích.

Tato slova mi připomněl postup amerického Dodge, který tento týden představil nové nejlépe zrychlující silniční auto světa a hned ukázal i jeho akceleraci. Také jej záhy začal prodávat za cenu od 96 666 dolarů (cca 2 167 000 Kč), což z něj činí na jednu stranu drahý, na tu druhou relativně dostupný vůz. Auto se stovku za 1,66 sekundy za takové peníze... To nezní tak zle.

K návratu k tomuto modelu nás ale nakonec přivádí něco jiného než samotná cena a její výhodnost či nevýhodnost, jde o jeden aspekt ceníku, který zaujal kolegy z Jalopniku. Automobilka dává možnost si vůz volně konfigurovat dle vlastních představ a v rámci příplatkové výbavy nabízí i střešní okno. Proč ne, to není nic neobvyklého, jeho cena ale neobvyklá je - firma za něj žádá 9 995 dolarů.

Není to překlep ani jiný omyl, Dodge skutečně chce za díru ve střeše s průhledným poklopem více jak 220 tisíc korun. Jde snad o nějaké karbonové okno s vystřelovacími rachejtlemi? Omyl, jde o úplně stejný prvek, který je na jiné verze jednoho a toho samého modelu nabízen za 1 295 dolarů, tedy asi 28 tisíc Kč. To je víceméně obvyklá cena, chtít 192 tisíc korun navíc je extrém svého druhu.

Proč je tedy okno tak drahé? To vysvětlil přímo Dodge způsobem, který fandům nebude cizí, žádný z ryzích entuziastů na sportovním autě střešní okno chtít nebude: „Dodge Challenger SRT Demon 170 je nejvýkonnějším muscle carem světa a je od základů navržen pro maximální dynamiku. Střešní okno je tedy v rozporu s étosem vozu, ale dáváme ho k dispozici zákazníkům, kteří po něm skutečně touží. Pro zájemci, kteří si střešní okno zvolí, to ale nebude levné,“ řekl k věci mluvčí značky.

Dodge tak kráčí přesně po oné tenké linii obchodní diplomacie. Slovo „ne” se v obchodě neříká, nepoužívá se, zákazník se prostě neodmítá. Pokud někdo něco chce, proč mu to neprodat? Pokud je vám to ale proti srsti, máte diplomatický nástroj, jak zájemce odradit, přesto uspokojit ty, kteří něco chtějí za každou cenu a netrpět tím, že si to vyberou - cenu. Ten samý kolega, kterého jsem citoval, je velmi úspěšný ve svém oboru, a je tak velmi žádaný. Občas se mu něco dělat nechce, a tak zájemci řekne, že poskytne součinnost třeba za 100 tisíc korun denně. Někteří ho přesto chtějí. To se pak onen odpor překonává snáz...

Zajímavá je reakce fandů na tuto věc, kteří to na jednu stranu chápou, na tu druhou ale spekulují - koupí si střešní okno na Demon 170 jen pár šílenců, kteří jej pak jako vzácnost po letech prodají za bambilión? A nebo naopak po této věci sáhnou v očekávání takového stavu skoro všichni a vzácností se stane pár kousků bez střešního okna? To ukáže jen čas, z minulosti známe ekvivalenty obou případů.

Chcete nejlépe zrychlující auto světa se střešním oknem? Bude to za 220 tisíc Kč, automobilka totiž nechce, aby vrcholný Challenger někdo kazil dírami ve střeše. Přesto je možné, že to nakonec většina lidí udělá. Foto: Dodge

