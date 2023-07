Automobilka v roce 2023 odhalila nový dvanáctiválec se 4 turby. Zní to bláznivě, ale je to prý jen první vlaštovka před 3 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Zenvo Automotive

V době, kdy se hovoří o brzkém přechodu pouze na elektromobily, to zní jako bláznovství, sama EU ale ve vlastních pravidlech nechala skuliny, do kterých se bude pokoušet vejít stále více výrobců. Zenvo patří mezi ně.

Asi i to poslední malé dítě už ví, že Evropská unie zavelela k přechodu na čistou a udržitelnou mobilitu. Tak alespoň politici z Bruselu prezentují elektrický pohon, realita je o mnoho složitější. Špinavá tajemství obcházejí jak výrobu těchto aut a zejména jejich baterií, tak jejich provoz. Na pravdu a realitu se nicméně v EU již hezky dlouho nehraje, v takovém případě se ale politici nesmí divit, že některé automobilky budou dělat první poslední, aby se nesmyslným nařízením vyhnuly. A využijí každou skulinku v pravidlech, kterou Brusel nechal otevřenou.

Řeč je o výjimkách, které jsou s „revolucí” naplánovanou na rok 2035 spojené. V médiích se hojně diskutuje o syntetickém palivu, existují ale i další. EU dala výrobcům, kteří produkují méně než 10 tisíc aut ročně, čas o dvanáct měsíců delší. Mnohem podstatnější však je, že do tisíce vyrobených aut ročně žádná omezení neplatí. Malosériové značky tak vlastně zůstanou jedinými, kterým zůstane svoboda a možnost reagovat přesně na přání své klientely, které budou moci nabídnout v podstatě jakýkoli pohon.

Dánské Zenvo je přesně tím typem automobilky, která danou výjimku bude moci využít naplno, neboť její roční produkce se dá spočítat na prstech pár rukou. Nejinak je tomu i u chystané novinky, vůbec prvního firemního hybridu Aurora. Na jeho plné odhalení si musíme počkat do 18. srpna, kdy se ukáže v Pebble Beach na přehlídce Concours d'Elegance, pár informací však Dánové dali do placu již nyní. Stěžejní v rámci oněch emisí je skutečnost, že nový supersport vznikne jen ve 100 kusech. A ani ty nebudou smontovány během jednoho roku.

Elektrickou revolucí se tedy Zenvo nemusí vůbec zabývat, o trochu jiné je to již s chystanou normou Euro 7. Automobilka nicméně uvádí, že nový motor vyvíjený ve spolupráci s firmou Mahle Powertrain přísnější limity splnit zvládne, a to navzdory skutečnosti, že dosud nebyla upřesněna finální podoba návrhu.

S 6,6litrovou spalovací jednotkou bude ostatně spojena dvojice elektromotorů. Celá soustava má produkovat 1 876 koní, přičemž onen spalovací agregát, který kromě velkého objemu dostal i dvanáct válců, bude zodpovědný za 1 267 z nich. Navzdory původnímu oznámení jej nebude doprovázet dvojice kompresorů, nýbrž dokonce čtveřice turbodmychadel. I přes jejich přítomnost by nicméně spalovací jednotka měla produkovat nejvyšší výkon při osmi tisících otáčkách a její rozlet bude zastaven až při dosažení 9 800 ot./min.

Pohonná jednotka by i navzdory objemu a výkonu měla být mimořádně lehká, o což se postarají hliník a karbon jako základní stavební materiál. Požadavky jsou také kladeny na její kompaktnost, neboť Dánové konstrukce agregátu bude modulární a stane se prý jen jakousi první vlaštovkou. Do budoucna by tedy automobilka chtěla z dvanáctiválce odvodit také osmi- a šestiválcové motory. Spalovací pochodeň tedy hned tak nezhasne, naopak se dá předpokládat, že takových projektů bude vznikat víc a víc.

A pokud má kdokoli pocit, že tímto způsobem malosérioví výrobci jen využívají skulinek v pravidlech k vlastnímu obohacení a dalšímu znečištění planety, pak mu doporučíme, aby navštívil Čínu a některý z tamních dolů na extrakci lithia. Či Kongo, kde jsou těžbou kobaltu zaměstnávány i malé děti. Jenže na něco takového aktivisté nemají čas, neboť jsou velmi zaneprázdněni vlastními dovolenými na Bali, ty pochopitelně planetě jen prospívají.

Dánové ve spolupráci s firmou Mahle vyvinuli nový 6,6litrový dvanáctiválec dopovaný čtyřmi turby, jenž bude i s pomoci dvou elektromotorů produkovat 1 876 koní. Foto: Zenvo Automotive

