Automobilka věří, že jí lidé budou za auta, která už jednou koupili, platit měsíčně víc než za elektřinu

Je to pozoruhodný vhled do současného uvažování velkých automobilek. Ty se zdají být smířeny s tím, že na prodeji aut mnoho nevydělají, pokud vůbec něco. Peníze od zákazníků ale chtějí získat dodatečně a míra, v jaké s tím počítají, je ohromující.

Utrácet peníze baví kde koho, problémem většiny je ovšem našponovaný rozpočet, který řadu kratochvílí neumožňuje. V mnoha případech tak musíme zůstat u pouhého snění a místo dalšího nákupu přejít k utažení opasku. Na ten je navíc třeba vyrazit nové dírky, neboť inflace roste dvouciferným tempem a zatím se nezdá, že by v nejbližší budoucnosti mělo být lépe. Pro spoustu lidí se nedostupnými mohou stát i docela obyčejné věci.

Automobilky nicméně na danou situaci nikterak nereagují. Spíše naopak dochází k soustavnému zdražování nových vozů mimo jiné pod tlakem regulací, což má sekundární dopad i na trh s ojetinami. Jelikož ovšem s jídlem roste chuť, nemělo by nás překvapit, že výrobci počítají s dalším dojením svých krav. Stále více totiž zavádí různé formy dodatečných plateb, které zákazníky nutí k dalším úhradám za funkce auta, které je už dávno jejich. Pokud totiž zaplatíte měsíčně či ročně další částky, budou vám zpřístupněny další funkce jako třeba sledování polohy ukradeného vozidla.

Těmto záměrům publikum nicméně netleská. Právě naopak má dle zjištění společnosti Cox Automotive hned 75 procent dotázaných má s dalším placením za vlastní vůz problém. Tomu se nelze divit, neboť na zpoplatnění začíná docházet i u prvků, které dříve byly v základní ceně či zůstávaly součástí nižších úrovní výbav. Nyní je ovšem jedno, zda za nový vůz zaplatíte i několik milionů korun. Vaše peněženka totiž výrobcům rozhodně není svatá a vytáhnout z ní hodlají co nejvíce.

Prognóza koncernu General Motors přitom naznačuje, že minimálně u této automobilky se zdravý rozum již zcela vytratil. Američané totiž předpokládají, že v budoucnu by průměrný (!) zákazník měl za předplatné řady funkcí utrácet 135 dolarů (cca 3 200 Kč) měsíčně. To je pro srovnání stejná suma, jakou dá majitel běžného bytu za elektřinu, vodu, telefon a internet. Bez těchto prvků se ovšem v podstatě neobejde, zatímco třeba bez dálkové startování motoru se dá žít docela dobře.

GM nicméně věří, že se jeho klientela přesto plácne přes kapsu a odepře si něco jiného. Kdysi největší automobilka světa tak počítá, že jen na předplatném by mohla v řádu několika málo let vydělávat 25 miliard dolarů (586 mld. Kč) ročně. Podobná očekávání má pak i koncern Stellantis, který pro změnu předpokládá obrat ve výši 23 mld. USD (539 mld. Kč). Jsme přesvědčeni, že mainstreamové výrobce na tomto poli čeká zklamání - co si může dovolit klient BMW nebo Porsche, nemůže si dovolit kupec Chevroletu nebo Peugeotu. Ale uvidíme, někdo z nás bude překvapen.

GM věří, že v blízké budoucnosti budou lidé za zpřístupnění mnoha funkcí moderních aut, mezi něž patří i nový Cadillac Lyriq, ochotni platit v průměru 3 200 Kč měsíčně. Nevěříme, že je to reálně možné. Ilustrační foto: Cadillac

