Automobilka vietnamského nudlového miliardáře je ve ztrátě a skoro nic neprodává, přesto má mít větší hodnotu než VW

Ještě dokážeme pochopit, že se investoři nechali okouzlit vidinou alespoň potenciálního úspěchu elektrických start-upů typu Nikola nebo Lucid. Ale VinFast už opakovaně prokázal, že na to nemá, že jeho auta za moc nestojí a prodeje váznou. Přesto je i hodnota jeho akcií v nebesích.

Proti instantním nudlím nic nemám, koneckonců poté, co jsem vylétl z rodného hnízda, představovaly významnou část mého mládeneckého jídelníčku. Když tedy „otec“ jejich evropského úspěchu Pham Nhat Vuong oznámil, že peníze, které s jejich pomocí vydělal, hodlá investovat také do první vietnamské automobilky, držel jsem mu palce. To ovšem pětapadesátiletý miliardář nepotřeboval, neboť do jisté míry narazil na zlatou žílu. Vzal totiž vysloužilou techniku BMW, tu obalil novým kabátem od Pininfariny a za pomoci firmy Magna Steyr poslal na trh přitažlivý sedan a SUV.

Před čtyřmi lety ale firma přišla s velmi ambiciózním plánem. Spalovací auta se měla stát minulostí a místo toho chtěli Vietnamci dobýt svět s pomocí elektromobilů. Představena tak byla trojice konceptů, které následoval opravdu bleskurychlý vývoj - na dodání první stovky aut došlo už 25. prosince 2021. Následně se značka pochlubila tím, že během pouhých 48 hodin přijala více než 24 tisíc objednávek, z čehož 15 237 bylo spojeno s modelem VF8 a 9 071 s modelem VF9.

Přesunout se můžeme do letošního roku, a to na americkou půdu, která je pro VinFast stěžejní. Jenže o úspěchu se tentokrát již opravdu mluvit nedá. Ač automobilka mluvila o tom, že za velkou louži převezla tři tisíce aut, od ledna do května jich bylo prodáno pouze 128. To nestačí ani na vytištění katalogů, natož pak na výplatu personálu. A přestože následně došlo na snížení ceny a papírové zvýšení dojezdu, s klientelou to příliš nehnulo - po prvním pololetí má VinFast v USA na kontě jen 137 registrací.

Globálně se nicméně značce má dařit mnohem lépe, dle Vuonga bylo za sedm letošních měsíců prodáno 16 tisíc elektromobilů. To s ohledem na zámořský neúspěch nezní příliš reálně, ale i kdyby to byla pravda, VinFast je dalece od svého cíle, kterým mělo být na konci letošního roku 50 tisíc prodejů. Jenže realita nejspíše dnes naprosto nikoho nezajímá, minimálně ne Wall Street žijící ve své vlastní bublině.

VinFast se totiž stal veřejně obchodovanou firmou a hodnota jejích akcií jí po začátku obchodování přisoudila tržní kapitalizaci ve výši 85 miliard dolarů. To je asi 1,88 bilionu korun, spousta peněz, nejzajímavější je ale komparace s jinými firmami. Dle investorů tak má mít vietnamská automobilka vyšší hodnotu než celý koncern VW (aktuálně 68,5 miliardy dolarů), Ford a General Motors dohromady nebo 7 Renaultů. Přitom všechny tyto automobilky skutečně vyrábí a prodávají miliony aut ročně, navíc se ziskem. VinFast však zatím má na kontě pouze ztráty. A také řadu špatné publicity - jeho auta z testů vyšla jako šmejd, byly tu skandály se se snahou uplatit novináře či následně zákazníky.

Hodnota akcií - jaké překvapení - v mezičase o něco klesla, přesto by si VinFast mohl za svou hodnotu koupit čtyři Renaulty (pro jistotu zopakujeme - ne čtyři auta, ale čtyři celé automobilky) a ještě by mu zbylo. Je to zatím asi nejabsurdnější ukázka slepé víry investorů v elektrickou budoucnost aut, přestože se v řadě předchozích případů už pořádně spálili. Taková Nikola ztratila 97,2 % ze své vrcholné hodnoty z června 2020, Lucid 88,8 %, Rivian 83,9 % atd. Co asi přijde v případě VinFastu, no co?

Je vidět, že jakmile se dnes obeženete elektrickým brněním, investorům je zjevně všechno ostatní ukradené, ostatně takovému Elonu Muskovi by snad prošla i vražda v přímém přenosu. V delším časovém období ale vždy vyhraje zdravý rozum, a tak zatímco po začátku obchodování hodnota VinFastu vyskočila o 270 procent výš oproti momentu, kdy vstupovala na burzu, za pár týdnů může být klidně skoro bezcenná. Vuong tak vlastně gastronomickou branži neopustil, jen od kuchtění nudlí přešel k vaření z vody a k páře nad hrncem. Že se bude muset obejít bez mých sympatií, mu vadit nebude, ostatně i rozprodej pár procent akcií firmy by ho (už asi posté) zabezpečil do konce života.

Za první půlrok má VF8 v zámoří na kontě jen 137 prodejů, ač firma mluvila o tom, že do USA přivezla tři tisíce aut. Tvrzení jejího zakladatele o zásadně vyšších globálních registracích tak příliš nevěříme. Wall Street se ale evidentně soudě dle aktuální tržní kapitalizace firmy dá elektrickým rohlíkem opít velmi snadno. Foto: VinFast

