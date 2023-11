Automobilka vietnamského nudlového miliardáře začne konečně nabízet levné auto, které byste od takové firmy čekali včera | Petr Prokopec

Její působení na trhu je zatím fiasko, jenže muž, který proslul svými instantními nudlemi, se zjevně hned tak nechce vzdát. A oslovit publikum hodlá konečně jakýmisi instantními nudlemi na kolech.

O vietnamské automobilce VinFast jsme v minulosti psali nejednou. Popravdě řečeno pro nás dosud byla zajímavá spíše osobou svého zakladatele Phama Nhat Vuonga, který vydělal miliardy skrze firmu vyrábějící i u nás populární instantní nudle. Jinak moc není o čem mluvit.

Snaha automobilky zabodovat kdekoli krom domácího Vietnamu se s úspěchem moc nepotkává a v Americe je to prozatím jedno velké fiasko. Za prvních deset měsíců letošního roku značka v zámoří prodala jen 2 009 aut, což prodejcům nejspíš nevydělalo ani na osvětlení showroomů. Navíc je otázkou, kolik z těchto vozů skončilo na jejich skladech a kolik jich skutečně předali zákazníkům. V tomto ohledu totiž VinFast dokáže kouzlit, v domovině značky se totiž o velkou část registrací stará její dceřiná firma zajišťující taxislužbu.

Onomu selhání se nicméně nelze divit, neboť vozy jako SUV VF8 jsou pro Američany příliš drahé. Cenu konkurenční Tesly Model Y navíc ještě snižuje možnost uplatnění federálního daňového kreditu, na který auta VinFastu nemají nárok. Aby toho pak nebylo málo, na kontě vietnamského elektromobilu je horší dojezd, než s jakým jsou spojeni prakticky všichni konkurenti. „Čím tedy chtějí zaujmout zákazníky, aby ti jim dali šanci a upřednostnili je před lepšími nabídkami zavedených hráčů?“ ptá se oprávněně automobilový expert Matt Degen z Kelley Blue Book.

S odpovědí přišla značka sama. Ta oznámila, že nově hodlá Ameriku dobýt s pomocí chystaného elektromobilu VF3, který je konečně tím lidovým autem, jaké byste čekali od člověka proslaveného výrobou lidového pokrmu. Atraktivní tedy má být hlavně díky své ceně, která má startovat pod 20 tisíci dolary (cca 465 tisíc korun). Zástupci VinFastu pak dokonce naznačili, že díky jistým výjimkám v rámci leasingu by si zájemci o tento elektromobil dokonce mohli i odečíst zmiňovaný federální kredit, díky čemuž by se cena mohla propadnout až pod 12 500 USD (asi 290 tisíc Kč). VF3 by se tak rázem stal jasně nejlevnějším elektromobilem na západních trzích.

Jakkoli ona suma působí lákavě, je třeba dodat další čísla, která novinku do tak pozitivního světla nestaví. VF3 totiž na délku měří jen 3 114 milimetrů, pročež je o 30 cm kratší než současný Smart ForFour. Vietnamci nicméně sebevědomě tvrdí, že dovnitř se bez problémů a v nemalém komfortu vejde pět dospělých. Tak tomu ovšem možná bude pouze na jejich domácím trhu, ne v Americe, kde má průměrný muž v pase zhruba 102 cm, zatímco u žen jde o 98 cm.

Zkazky o zámořské obezitě zkrátka odpovídají realitě, byť nelze všechny házet do jednoho pytle - skupinami, které lze spojovat s menšími proporcemi, jsou muži tmavé pleti, ženy mexického původu a prakticky všichni Asiaté. Dají tedy alespoň ti VinFastu šanci? To nám řekne až čas, neboť na vietnamském trhu se VF3 začne prodávat až v závěru příštího roku. Do Spojených států tedy dříve než v roce 2025 nedorazí.

Poradce značky Duke Hale nicméně aktuálně mluví jen o nadšení, které je s chystanou novinkou spojeno. VinFast totiž VF3 představil zhruba stovce vybraných dealerů a „všichni jej přivítali s nadšením“. To nechceme zpochybňovat, jakkoli komentáře běžných lidí tomu úplně neodpovídají pravý opak. Řada Američanů totiž VinFast překřtila na VinCrap (slovo crap lze asi nejméně vulgárně přeložit jako šmejd) a uvedla, že s ním nechce mít nic společného. A nenalákala by je prý ani tak nízká cena, za danou sumu by byli ochotni jít do značek jako Honda či Suzuki. Vietnamce tak možná čeká další zklamání.

VF3 je 3 114 milimetrů dlouhý elektromobil, do kterého se typičtí Američané možná ani nevejdou. Hlavním lákadlem Vietnamců má být cena. Foto: VinFast

