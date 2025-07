Automobilka vietnamského nudlového miliardáře to po fiasku osobních aut zkouší s lacinou dodávkou, oholila ji až na dřeň před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: VinFast

Že by Vietnamci konečně přišli na to, že neohromí Američany s drahými SUV, ale spíš zbytek světa s levnými dodávkami? Na první pohled to tak vypadá, díváte se do auta za 230 tisíc korun, jenže druhý pohled odhalí, že poměr hodnoty a ceny ani v tomto případě hvězdný není.

Automobilka VinFast založená vietnamským miliardářem Pham Nhat Vuongem, který vydělal první jmění i na u nás známých instantních nudlích, zpočátku působila jako černý kůň automobilového světa. Nakoupila totiž licenci na využití starší techniky BMW, kterou následně zabalila do líbivého kabátu od Pininfariny. A protože vše okořenila přijatelnými cenami, vypadalo to jako to pravé nejen pro rozvojový svět. Nabídku následně doplnil malý městský vůz Fadil, který vzniknul na základech Opelu Karl, pak se ale u VinFastu navzdory solidním prvotním prodejům něco zlomilo.

VinFast se v podstatě zničehonic, aniž by zmíněné modely dospěly konce svých životních cyklů, rozhodl vsadit na vlastní auta s elektrickým pohonem. Od té doby si jen ťukáme na čelo - však to dnes dělá každý! A v čem má spočívat konkurenční výhoda VinFastu? Souběžně se sazkou na elektřinu navíc Vietnamci zaveleli k expanzi mimo svou domovinu i Asii. V té chvíli se však ukázalo, že zahraniční klientela má daleko vyšší nároky a nehodlá platit nemalé peníze za špatné výkony či kvalitu. Spíš než zákazníci se tak na novou značku začaly nabalovat kontroverze - VinFast měl totiž mimo jiné zamykat zaměstnance v továrně, aby je donutil pracovat i přes noc.

VinFast to sice nepoložilo, o automobilce je ale od té doby slyšet o dost míň. Bez kontroverzí v médiích chce zřejmě získat zpět důvěru zákazníků z Evropy i Spojených států, kde zatím jen paběrkuje. Většina registrací tak připadá na její domovinu, kde ovšem v hojné míře prodává auta především jiným firmám spadajícím pod konglomerát VinGroup. Asi tak nepřekvapí, že posledních sedm kvartálů je spojeno pouze s vysokými ztrátami.

Osobní auta VinFastu jsou zkrátka fiasko a nejsme si jisti, zda situaci firmy něco změní přehození výhybky. Nejnovějším modelem, se kterým VinFast aktuálně přišel, je dodávka EC Van, která má startovat na 285 milionech dongů. To je lákavé, jde asi o 232 tisící korun, jenže jde znovu o elektrický vůz, která toho za svou cenu mnoho nenabízí. Limitující jsou ostatně už jen její rozměry, neboť při délce 3 767 milimetrů tu máme o 10 cm kratší vůz, než jakým je současný třídveřový Mini Cooper, je to zkrátka prcek.

VinFast uvádí, že dodávka, která vzadu nedisponuje bočními dveřmi, dokáže pobrat až 600 kg nákladu. Něco takového její platforma nejspíše skutečně umožní, je ale otázkou, jestli řidič v tu chvíli nebude muset v kopcích opustit své místo za volantem a tlačit. Pohon EC Van má totiž na starosti jednotka naladěná jen na 41 koní. S celým autem i s nákladem tak bude mít co dělat.

Vietnamci hmotnost auta bohužel neuvádí, pod 1,5 tuny se ale nejspíše nedostali ani za předpokladu, že baterie mají mít kapacitu jen 17 kWh. Do jisté míry to i potvrzuje dynamika vozu, jeho nejvyšší rychlost totiž činí 75 km/h. Také jen díky tomu by mohl vůz zvládnout udávaný dojezd 150 km, dobití baterií z 10 na 70 procent za 42 minut také není vzhledem k jejich kapacitě žádná hitparáda.

Na zahájení dodávek má dojít v listopadu letošního roku, přičemž kromě čistě skříňové dodávky hodlá VinFast nabídnout i speciální úpravy a vybavení korespondující s individuálními potřebami zákazníků. EC Van tak má dorazit i v úpravě jako food truck. Zda pak s tímto modelem budeme moci počítat v Evropě, zatím nebylo upřesněno. Se jeho vietnamskou cenou ale nemůžeme počítat téměř stoprocentně.

VinFast EC Van by se za zákazníky měl vypravit v listopadu. Není drahý, přesto se při jeho parametrech nezdá, že by mělo jít o velehit. Foto: VinFast

Zdroj: VinFast

Petr Prokopec

