Automobilka vlastnící Land Rover začala prodávat menší Land Rover za cenu lepších kol na originál

Působí to trochu jako střelba do vlastních řad, neboť vůz zřetelně čerpá ze zkušeností samotného Land Roveru, oproti němu ale stojí směšné peníze. Firma si nicméně dá zřejmě pozor, aby se nabídky této „zmenšeniny” a originálu příliš nepřekrývaly.

před 2 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Tata Motors

Působí to trochu jako střelba do vlastních řad, neboť vůz zřetelně čerpá ze zkušeností samotného Land Roveru, oproti němu ale stojí směšné peníze. Firma si nicméně dá zřejmě pozor, aby se nabídky této „zmenšeniny” a originálu příliš nepřekrývaly.

Sním, či bdím? Je to sen? Vždy to Land Rover musí býti jen. Nene, teď už jinde jsme, tohle je indická vesnice.

Asi nás nenapadá lepší způsob, jak si představit nové SUV Sierra, za kterým stojí indická automobilka Tata Motors, než je parafráze na kultovního Mrazíka. Tento výrobce v roce 2008 od tehdy strádajícího Fordu odkoupil britské značky Jaguar a Land Rover, což bylo v jistých kruzích vnímáno jako revanš svého druhu. Indie totiž po dlouhou dobu byla britskou kolonií, přesunutím hned dvou nejznámějších britských výrobců pod indická křídla se ale role obrátily.

Tehdy se zdálo být jen otázkou času, než Indové začnou Brity ždímat ještě více, nicméně Jaguaru a Land Roveru se v poslední době ekonomicky dvakrát nedaří. U Taty se tak rozhodli, že vlastnictví britských klasik využijí jinak. Sierra druhé generace, která přichází víc než dvacet let po konci výroby té první, tak připomíná právě Land Rover, hlavně pak model Discovery.

Žaloby se Indové samozřejmě nemusí bát, Tata si v tomto ohledu může dělat, co uzná za vhodné. Ostatně se nedá ani předpokládat, že by některý ze zákazníků volil mezi Discovery a Sierrou, však britské SUV má na délku takřka 5 metrů. To indické je o něco menší, měří 4 340 mm na délku, mimo to počítá s šířkou 1 841 mm, výškou 1 715 mm, rozvorem 2 730 mm a světlou výškou 205 mm.

Zajímavý je nicméně pohled pod povrch. Nová Sierra stojí na platformě ARGOS, což je zkratka pro All-Terrain Ready Omni-Energy and Geometry Scalable Architecture. Tedy pro architekturu vyhovující každému terénu a pohonnému ústrojí. Zpočátku tak dorazí verze osazené atmosférickou či přeplňovanou jedna-pětkou, které nabídnou 106 a 160 koní, či s 1,5litrovým turbodieselem (118 kobyl).

Ve všech případech bude možné počítat s pohonem předních kol, schopnosti vozu ovšem navýší volič jízdních režimů. V další fázi se objeví také pohon 4x4, stejně jako se nabídka postupně rozšíří také o plně elektrickou, hybridní a plynovou variantu. Mimo to Indové počítají také s manuální, dvouspojkovou a tradiční automatickou převodovkou, podchycené tedy mají opravdu vše.

Nejsilnějším argumentem vozu ale bezesporu bude jeho cena. Sierra totiž startuje na 1 149 000 indických rupií, což je přibližně 268 tisíc korun. Za takové peníze třeba na českém trhu z nových aut nekoupíte už vůbec nic, dokonce ani vozy o několik tříd níž. A u skutečného Land Roveru nepořídíte o moc víc než sadu lepších kol. Znovu se tak jen ukazuje, jak moc je automobilová Evropa drahá.

Za zmíněnou sumu navíc nedostáváte holobyt, nýbrž už slušně vybavené auto. Pravda, zvenčí jsou základem ocelové sedmnáctky, zákazníci si ale budou moci připlatit i za lité devatenáctky. Uvnitř je pak čeká trojice displejů, a to 10,25palcový přístrojový štít a 12,3palcová centrální a stejně velká obrazovka před spolujezdcem. Mezi příplatky pak patří třeba audio JBL, panoramatická střecha nebo sedadla s chlazením.

Aby toho nebylo málo, je možné vedle 622litrového zavazadelníku očekávat velké množství bezpečnostní techniky. A dokonce i autonomní řízení úrovně SAE2+. Sierra je tedy našlapaná od podlahy až po střechu, která navíc může být panoramatická. Přesto stojí míň, než na kolik přijdou v Evropě mini se základní výbavou. To je trochu smutné.


Automobilka vlastnící Land Rover začala prodávat menší Land Rover za cenu lepších kol na originál - 1 - Tata Sierra 2025 prvni sada 01Automobilka vlastnící Land Rover začala prodávat menší Land Rover za cenu lepších kol na originál - 2 - Tata Sierra 2025 prvni sada 02Automobilka vlastnící Land Rover začala prodávat menší Land Rover za cenu lepších kol na originál - 3 - Tata Sierra 2025 prvni sada 03Automobilka vlastnící Land Rover začala prodávat menší Land Rover za cenu lepších kol na originál - 4 - Tata Sierra 2025 prvni sada 04Automobilka vlastnící Land Rover začala prodávat menší Land Rover za cenu lepších kol na originál - 5 - Tata Sierra 2025 prvni sada 05Automobilka vlastnící Land Rover začala prodávat menší Land Rover za cenu lepších kol na originál - 6 - Tata Sierra 2025 prvni sada 06Automobilka vlastnící Land Rover začala prodávat menší Land Rover za cenu lepších kol na originál - 7 - Tata Sierra 2025 prvni sada 07Automobilka vlastnící Land Rover začala prodávat menší Land Rover za cenu lepších kol na originál - 8 - Tata Sierra 2025 prvni sada 08Automobilka vlastnící Land Rover začala prodávat menší Land Rover za cenu lepších kol na originál - 9 - Tata Sierra 2025 prvni sada 09Automobilka vlastnící Land Rover začala prodávat menší Land Rover za cenu lepších kol na originál - 10 - Tata Sierra 2025 prvni sada 10
Tata Sierra působí jako Land Rover Discovery, což jistě nebude náhoda. Pod kapotou nabídne plejádu pohonných jednotek, uvnitř pak dostatek výbavy již v základu. A chybět nebude ani řada bezpečnostních prvků. Přesto indické SUV ve své domovině stojí pakatel. Foto: Tata Motors

Zdroj: Tata Motors

Petr Prokopec

