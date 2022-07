Automobilka začala zákazníkům dávat 120 tisíc Kč za to, že si nechají koupené auto, je to bizarní obraz doby před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Ještě před pár léty to byla naprosto nemyslitelná věc, automobilky tehdy dávaly zákazníkům peníze leda za to, že jsi něco koupili. S tím dnes problém nemají, snaží se ale vypořádat s tím, že někteří ten samý vůz hned zase prodají.

Automobilky se posledních letech začaly zákazníkům chovat poněkud přezíravě. Přístup, který dříve prošel leda Ferrari, nemá rázem daleko k běžnému chování. Aut bylo po dekády na trhu spíše příliš mnoho a výrobci si museli kupce předcházet. Nyní je nových vozů málo a automobilky si mohou diktovat podmínky, za kterých je někomu prodají.

Tím se ale dostávají do svízelné situace, neboť na jednu stranu prodat pochopitelně chtějí, současně ale nemohou cenou plně reflektovat situaci na trhu. Pokud je kupujících více než dostupného zboží, cenu to tlačí nahoru, výrobce si ale povětšinou nedovolí se ke svému věrnému zákazníkovi zachovat tak, že mu cenu mezi dobou objednání a dodání vyšponuje až tam, kam by okolnosti dovolily. Mohl by jej jednou pro vždy ztratit, a tak zachová cenu, na které sice vydělá, našli by se ovšem lidé, kteří by dali víc.

To je pokušení pro kupce auto takříkajíc „otočit”, tedy hned jej prodat zájemci, který by víc peněz dal, kdyby nový vůz dostal hned. Někteří lidé to pochopitelně udělají, však peníze nesmrdí, automobilkám se to ale nelíbí, z řady důvodů. Nechtějí podporovat překupnictví, zapsat se do hlav lidí jako drahá značka, připravovat se o peníze, které by mohly vydělat samy... Cokoli takového.

Zabránit se tak tomu snaží preventivně, přímo i nepřímo. Například BMW si dnes proklepává každého kupce a má-li „podezřelý” předmět podnikání (rozumějte třeba nákup a prodej zboží), auto nedodá. Objednává-li „podezřelé” množství aut (třeba 10 vozů pro zaměstnance) a není to známý kupec, vozy nedodá. Pokud sítem projdete, auto koupíte a pak ho „otočíte”, neprodá vám zase nic příště. A pokud jste něco „podezřele” prodali dříve, nedodá vám vůz ani teď.

Jiné značky se nebojí ani dát si omezující klauzule do kupních smluv, což je ultra bizarní. Však jde o vaši věc. Představte si, jak byste se asi cítili, když by vám pekárna diktovala, co můžete a nemůžete dělat s rohlíkem od ní. Podobná omezení jsou přesto stále četnější a jejich strůjci se nemohou divit stále větší nevraživosti ze strany zákazníků. Ne každý ale jde cestou biče.

Cestou cukru se rozhodl vydat americký Chevrolet, který nedávno začal prodávat Corvette Z06. Ta startuje na 106 395 dolarech (cca 2,55 milionu korun), což jsou zajímavé peníze na supersport, který dostal do vínku 679 atmosférických koní, s nimiž zdolá stovku za pouhých 2,6 sekundy. Není tedy překvapivé, že Chevrolet již posbíral předobjednávky na několik let výroby. To ovšem otevírá prostor pro spekulanty, kteří by z lepšího místa v pořadníku mohli jaksepatří profitovat.

Právě takovým přeprodejům se nyní automobilka snaží zamezit, na rozdíl od konkurence však nepřistoupila k oněm zákazům. Místo toho oznámila, že kdo si provedení Z06 ponechá minimálně dvanáct měsíců, může počítat s půl milionem bodů v rámci programu My Chevrolet Rewards. Nejsou to tedy přímo peníze, jde ale o ekvivalent 5 000 USD (asi 120 tisíc Kč), který jde použít na koupi dalšího vozu, originálního příslušenství, zaplatit jím účet ze servisu... Rozhodně tedy jde o hodnotnou věc.

Zda nicméně tato strategie zafunguje, je otázkou. 120 tisíc není málo, novou Corvette Z06 ale nejspíše půjde v nejbližších měsících prodat s větším ziskem. V takovou chvíli ale pochopitelně nebudete mít ono auto, s odměnami od Chevroletu ano. Lze už jen dodat, že odměnu může získat kdokoliv starší osmnácti let, kdo je již členem programu My Chevrolet Rewards. Body pak může využít i poté, co již uplynulo dvanáct měsíců, a došlo tak na „legální” přeprodej vozu.

Přístup Corvettu je zajímavý, Z06 je ale příliš schopná a pořád příliš dostupná na to, aby 120 tisíc korun ve firemních benefitech lidem zabránilo v přeprodejích. Těmi mohou vydělat více a takříkajíc na dřevo, přijdou ovšem o zajímavý vůz. Foto: Chevrolet

Zdroj: Corvette Blogger

Petr Prokopec

