Automobilka žádá majitele 6 měsíců starých aut, aby s nimi okamžitě přestali jezdit

/ Foto: Subaru

Musíme se ptát, jak se vůbec stane, že se na takový problém přijde měsíce po jeho vzniku, aniž by údajně došlo k jakékoli nehodě, výsledek je ale stejný. Kupce nejspíše čeká výměna za nový vůz.

Nedá se říci, že by Subaru v Evropě zažívalo zlaté časy. Loni prodaných 19 244 aut je nejméně, kam až statistiky JATO Dynamics dohlédnou a letošních 11 981 prodaných vozů za 7 měsíců nenaznačuje zlepšení. V Česku též není co slavit - 75 prodejů za stejné letošní období opravdu není mnoho a čísla se stěží zlepší, neboť i tuto značku trápí nedostatek aut. Hřejivý pocit může vyvolat pohled na nárůst prodejů Imprezy o 200 procent, to by ale nesmělo jít o tři auta místo jednoho.

O mnoho lépe se značce daří v USA. Loňských 611 398 aut je s ohledem na okolnosti velmi solidní výsledek, letošních 371 375 prodejů je při nedostatku kde čeho též pozitivních. Přesto Subaru v USA nemůže jen slavit - zmíněnou Imprezu totiž postihl velmi nepříjemný problém.

Agentura NHTSA informuje, že Subaru dneškem urgentně obesílá majitele 802 prodaných Imprez vyrobených mezi 25. únorem a 9. březnem tohoto roku, aby se svými vozy ihned přestali jezdit. Právě u části vozů vyrobených ve zmíněném období došlo ke špatnému svaření spoje mezi dolním ovládacím ramenem a příčníkem v levé přední části vozu. Spoj tedy může prasknout, což by za jízdy mohlo mít snadno i fatální následky - levé přední kolo by prakticky ztratilo svou funkci.

Proto tak urgentní reakce, byť se musíme ptát, co způsobilo, že se na problém jednak nepřišlo dříve a jak se na něj vůbec přišlo. Subaru ujišťuje jen o tom, že vinou tohoto nedostatku nedošlo zatím k žádné nehodě ani zraněním a postižená auta dokáže bezpečně identifikovat.

Vozy všech dotčených majitelů budou zkontrolovány a v návaznosti na konkrétní zjištění Subaru přijme adekvátní opatření. Pokud došlo k výrobní chybě, nezbude mu než problematické kusy vyměnit za nové. Zda se problém týká i dalších trhů - a tedy třeba i některé ze třech letos prodaných Imprez u nás - zjišťujeme a článek podle toho doplníme. Pokud byste ale měli třeba dovezený vůz vyrobený ve zmíněném období, bude na místě nechat jej zkontrolovat.

Část z letos prodaných Imprez v USA trápí tak závažný výrobní nedostatek, že automobilka žádá majitele, aby je okamžitě přestali používat. Zda se problém týká i dalších trhů, zjišťujeme. Foto: Subaru

Zdroje: NHTSA, Subaru, JATO Dynamics

Petr Miler