Automobilka žádá majitele nových SUV, aby s nimi okamžitě přestali jezdit, může jim opět upadnout kolo

Je to tragikomická situace, neboť ji na jednu stranu nelze brát na lehkou váhu, tady může jít o život. Na tu druhou je ale třeba se ptát, kolikrát ještě bude chtít automobilka neúspěšně opravovat život ohrožující výrobní defekt?

V červnu loňského roku, necelé dva měsíce po zahájení prodeje, musela Toyota povolat do servisů všechny prodané exempláře elektrického SUV bZ4X. Souběžně s tím se k technikům dostalo podobné množství, tedy asi 2 700 exemplářů Subaru Solterra. Důvod byl v obou případech stejný - automobilky zjistily, že v prudkých zatáčkách či při náhlé deceleraci může dojít k uvolnění šroubu náboje kola. V důsledku toho existovalo riziko, že vám během jízdy může uletět ráfek s nasazenou pneumatikou, a vy tak budete doufat, že zvládnete bezpečně zastavit i na třech kolech.

Podle prvních odhadů mělo jít o problém, jehož náprava bude jednoduchá a levná. Realita však zjevně byla o trochu jiná. Toyota totiž pozastavila výrobu a na její obnovení došlo až v říjnu, tedy po čtyřech měsících. Dá se tedy předpokládat, že za vším stála vada učiněná na montážní lince nebo u subdodavatele. Výsledek interního šetření Toyota již nezveřejnila, opětovným zahájením produkce nicméně automobilka v podstatě deklarovala, že nyní je již vše v pořádku.

Přesto všechno nicméně americké zastoupení Subaru povolává do servisů 1 182 kusů zmíněného SUV Solterra. Paradoxně jde o tytéž exempláře, které již u techniků jednou byly, a co je podstatnější, pod ruku se jim dostanou ze stejného důvodu. Jeden konkrétní extérní tým totiž prý neodvedl svou práci špičkově, načež znovu zůstal nedotažen jeden ze šroubů, což může vést - a tohle uhádnete - k upadnutí kola.

Pro Subaru, stejně jako pro Toyotu, která dvojici bZ4X a Solterra vyrábí ve své továrně Michimachi, jde o velkou facku do tváře. Je jedno, že problém tentokrát způsobila třetí strana, hněv zákazníků, stejně jako posměšné reakce internetu se svezou především na automobilky. Ostatně i nás v tuto chvíli napadá poněkud kousavá otázka, kolik techniků a návštěv servisů je potřeba k vyřešení jednoho problému.

Minimálně pro ony vlastníky nicméně situace až tak úsměvná není. Subaru je totiž žádá, aby svá okamžitě přestali používat, dokud neproběhne inspekce a oprava. To ovšem může zabrat i několik týdnů. Navíc bude zapotřebí vůz do servisu odtáhnout. Náklady na to sice hradí automobilka, proplacení náhradního vozu však zmíněno nebylo. Pokud ovšem Subaru ještě chce v Americe nějaký elektromobil prodat, asi nemá na výběr.

Připomeňme už jen, že Solterra i bZ4X užívají v závislosti na pohonu předních či všech čtyř kol o trochu odlišné pakety baterií. Verze s jednou jednotkou disponují kapacitou 71,4 kWh, pro vozy se dvěma motory pak jde o 72,8 kWh. Dojezd pak je v Evropě stanoven až na 560 km, v zámoří je však dle certifikace EPA maximem 405 km. Automobilky nicméně nabízejí i příplatkový solární panel, který prý může vygenerovat až 1 800 km dojezdu za rok.

Solterra je v Česku k mání od 1 580 000 Kč. Počítat v té chvíli můžete se stovkou za 6,9 sekundy a nejvyšší rychlostí 160 km/h. Tu nicméně kvůli maximalizaci dojezdu nejspíše ani nezakusíte, po dálnicích se majitelé elektromobilů nejčastěji prohání mezi stovkou a stotřicítkou. Ani v takovém tempu ale netoužíte po upadnutí kola.

