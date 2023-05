Automobilka zjistila, že po zábavě spojené s ručním řazením touží stále více lidí, proto ho přestane nabízet před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mini

Dává vám to nějaký smysl? Asi ne, ale co jej v dnešním automobilovém světě dává. I když u Mini nachází manuály zastání více než u většiny jiných značek a automobilka otevírá dokonce školy, které se na ruční řazení zaměřují, přesto s nimi chce skončit.

Co nejvíce umocňuje zábavu při řízení automobilu? Pokud byste se ještě před pár týdny zeptali kteréhokoli ze zástupců britské značky Mini, pak by jejich odpovědí jistě byla manuální převodovka. Automobilka totiž na počátku letošního roku provedla průzkum mezi svými zákazníky a fanoušky, v němž zjistila, že hned 63 procent respondentů považuje ruční řazení za stěžejní schopnost, kterou se lidé během svého života musí naučit. Důvodem je dle nich právě zábava při řízení, kterou v něm nachází stále více lidí, zejména pak v USA, kde manuály získávají na popularitě.

Mini se na základě tohoto průzkumu rozhodlo, že v americkém Palm Springs otevře jezdeckou akademii, kde budou zkušení profesionálové předávat své zkušenosti lidem, kteří to s „fofrklackem“ a trojicí pedálů až tak neumí. A automobilka zároveň tomu přizpůsobila právě svou zámořskou nabídku. Tu totiž rozrostla hned čtveřice novinek disponujících manuálem. Klientela tedy může volit hned z devíti modelů, zda jí vyhovují spíše pádla pod volantem, nebo klasický šestikvalt.

O to překvapivější je aktuální počin značky. Mini totiž představilo model John Cooper Works 1to6, který je celosvětově omezen pouze na 999 kusů. Ony číslice v názvu odkazují na rychlostní stupně manuální převodovky, jenž jdou od jedničky do šestky. Podle zjištění britského Autocaru to má své opodstatnění. Bohužel takové, které dává logice na frak. Novinka má být totiž posledním firemním vozem, ve kterém se manuál neobjevuje. Značka si prý je jeho zavržením jistá na 99 procent.

Pokud na výše sepsané řádky koukáte ještě překvapeněji než tele na nová vrata, rozhodně nejste sami. Je to asi totéž, jako kdybyste se rozhodli, že jakožto majitel masny zkusíte trhnout prodejní rekord na sjezdu vegetariánů. Logika se ale bohužel z tohoto světa již vytratila. V případě Mini je přitom vše postavené na hlavu ještě více, neboť automobilka nehodlá v brzké době zamířit zcela elektrickým směrem. Místo toho chce být ještě nějakou dobu věrna i spalovacím jednotkám.

Investice do bateriového pohonu jsou ale zjevně natolik enormní, že mateřské BMW zkouší šetřit, kde se dá. A poté, co loni po vypuknutí války na Ukrajině, která vedla k dočasné nedostupnosti manuálů, zjistilo, že prodávat se dají auta i bez této převodovky, nejspíše u Mini přistoupilo k onomu drastickému kroku. Asi výsledky onoho průzkumu z Oxfordu do Mnichova nedorazily...

Musíme se tedy smířit s tím, že to, co Mini do jisté míry definuje, se již zakrátko stane minulostí. Můžeme tak už jen dodat, že manuál bude spárován s přeplňovaným dvoulitrem, který produkuje 231 koní. Stovku pak vůz pokoří za 6,3 sekundy. Veškerý výkon míří na přední kola, která jsou u limitky lakována černě. Specifická je pak i čelní maska s většími vstupy vzduchu, dále lze ovšem v rámci exteriéru zmínit už jen stříbrný „rychlý“ pruh.

Co se vnitřku týče, máme tu kožené čalounění dekorované červenými švy. Prakticky všude se pak objevuje buď logo 1to6 či nápis One of 999. To je až na pár dalších ozdobných detailů prakticky vše, aktuálně tak vlastně už jen můžeme čekat ono smutné oznámení, že manuál je v případě Mini mrtev. Že po něm přitom zákazníci doslova lační, již nikoho ani ve Velké Británii, ani v Německu nezajímá.

Limitované Mini John Cooper Works 1to6 je v podstatě rozlučkou značky s manuálními převodovkami. I když totiž průzkum prokázal jejich oblibu, Britové se jím zjevně řídit nehodlají. Foto: Mini

Zdroje: Mini, Autocar

Petr Prokopec

