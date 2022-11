Automobilka zkouší zachránit umírající třídu aut luxusní novinkou pro vyvolené, může dost dobře uspět před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Buick

Je to zajímavý postup, už nejednou se ale ukázalo, že o co přestává být zájem mezi běžným lidem, to paradoxně začíná lákat ty lépe situované. Ve třídě rodinných MPV to kupodivu funguje a svézt se na tomto trendu dál zkouší i Buick.

Vozy kategorie MPV v Evropě již nějaký ten pátek nejsou v kurzu. Na to postupně zareagovali výrobci, kteří je z nabídek obvykle vypustili bez nástupce a nahradili je dnes populárnějšími SUV, leckdy v podstatě tímtéž v poněkud atraktivnějším balení. Tento trend se projevuje i v Číně, kde mají rodinné stěhováky též to nejlepší za sebou, pořád si ale drží určitý podíl na trhu. A automobilky zkouší různé věci, aby si jej udržely.

Jedním z paradoxních přístupů je zamířit s těmito vozy cenově výš. Může to znít jako nesmysl, však pokud se určitý vůz neprodává ani levně, proč by se měl prodávat dráž? Ono to ale smysl dává. Jednak je to samozřejmě maržově zajímavější, podstatnější ale je, že náročnější, lépe situovaná klientela obvykle stojí o to, co ostatní nemají. Takže pro ni jde o rázem zajímavější zboží už kvůli jeho menší všednosti. Pro automobilky pak tito lidé dělají dobrý nepřímý marketing - pokud něco kupují bohatí, ti chudší to chtějí také, i když nedostanou úplně to samé. Drahá, velmi luxusní MPV se tak prodávají a pomáhají i s odbytem těch levných, která luxusem zrovna nehýří.

Touto cestou kráčí i americká značka Buick. Ta spadá pod koncern General Motors, který právě v Číně spolupracuje s místní automobilkou SAIC. Společně pak obě společnosti již v roce 1999 představily MPV zvané GL8. První generace v prodeji vydržela do roku 2016, jakkoli již v té době byl šestým rokem na trhu i její nástupce. Ten se prodává dodnes, přestože Číňané ve spolupráci s Američany přišli v roce 2017 s generací třetí. Předloni ji pak navíc omladili, což znamená, že momentálně jsou k dispozici hned tři různé verze GL8. Ta nejmodernější je až překvapivě prodejně úspěšná díky luxusní verzi Avenir, a tak se Buick rozhodl zajít ještě dál.

Vzkřísil tedy označení Century, které automobilka poprvé použila už ve 30. letech minulého století. GL8 je tedy nyní v prodeji i jako provedení Century, které oproti dosud nabízeným verzím novinka narostla do délky na 5 230 milimetrů, rozvor se natáhl až na masivních 3 130 mm. Změny jsou ale i vzhledové - přepracována byla také přední světla a na ně navazující kapota motoru, jiné jsou také koncové svítilny. A všimnout si můžeme rovněž specifických litých kol, která doplňuje dvoubarevné lakování naznačující, že v tomto případě jde hlavně o luxus.

To se nejlépe ukáže po otevření zadních posuvných dveří, které odhalují druhou řadu osazenou opravdu honosnými křesly. Buick dodává, že sedadla jsou širší a pohodlnější než ta dosud používaná, oproti kterým navíc disponují i zabudovanými reproduktory Bose v hlavových opěrkách. Dle výrobce tak není problémem proměnit kabinu v koncertní sál. A nebo ve velmi dobře ozvučené kino, neboť dělicí přepážku mezi první a druhou řadou tvoří obrazovka skoro přes celé auto.

Pokud pasažéry neohromí, mohou si sklopit sedadla a užívat si stropu v podobě noční oblohy, jakým dosud disponovaly hlavně vozy značky Rolls-Royce. Vše pak doplňuje záplava kůže, dřeva a dokonce i pozlacených dekorů. Jak moc Buick s tímto autem bude úspěšný, ukáže jen čas, ceny jsou ale na poměry Číny (kde jedině bude zatím GL8 Century k dispozici) velmi, velmi neskromné.

Základní provedení startuje na 529 900 CNY, tedy asi 1,75 milionu Kč, vrcholná verze se všemi příplatky je pak k mání dokonce za 689 900 CNY. To je skoro 2,3 milionu, spousta peněz na jakékoli MPV, natož pak na MPV z Číny. Jak jsme ale zmínili zkraje, Buicku může tento postup docela dobře vyjít, na konkrétní prodejní čísla si ale počkejme.

Buick začal prodávat MPV GL8 pro Čínu v novém vrcholném provedení používajícím historické označení Century. Je to vskutku velkoryse pojatý vůz, také je ale velkoryse naceněný. Foto: Buick

Zdroj: Buick

