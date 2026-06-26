Automobilka „zrádců Tesly” padá ke dnu. Po prodělání 79 miliard propouští skoro pětinu lidí, konec může být nadosah

Chtěli se se svými vlastními auty postavit tomu, co dříve sami vyvinuli pro Teslu, ve které nemohli vystát Elona Muska. Vypadá to ale, že to bude zas jednou první světový bilionář, který se bude smát jako poslední.

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Automobilka „zrádců Tesly” padá ke dnu. Po prodělání 79 miliard propouští skoro pětinu lidí, konec může být nadosah

včera | Petr Prokopec

Automobilka „zrádců Tesly” padá ke dnu. Po prodělání 79 miliard propouští skoro pětinu lidí, konec může být nadosah

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Foto: Lucid Motors

Chtěli se se svými vlastními auty postavit tomu, co dříve sami vyvinuli pro Teslu, ve které nemohli vystát Elona Muska. Vypadá to ale, že to bude zas jednou první světový bilionář, který se bude smát jako poslední.

„Dávám Bolševikovi rok, maximálně dva roky,“ říkal svým nezaměnitelným hlasem Jiří Kodet v dnes už legendárním českém snímku Pelíšky. Jeho prognóza ale nikdy nevyšla, však film pojednával o dění v naší zemi těsně před srpnem 1968.

Dost by nás přitom zajímalo, jaký čas by Kodet vyměřil americké automobilce Lucid Motors - i rok je však podle nás až příliš dlouhá doba. Reálně se totiž spíše zdá, že můžeme vytáhnout metr a začít stříhat jednotlivá čísla za každý den. Loni firma prodělala 58 miliard korun v přepočtu, za první letošní kvartál přidala dalších 21 miliard. V likvidních prostředcích tak společnosti zůstává stále méně a sama říká, že s aktuálními „zásobami” vydrží maximálně do půlky příštího roku.

Nový šéf Lucidu Silvio Napoli tedy nepřekvapivě hned mluvil o ještě větších škrtech a úsporných opatřeních, konkrétní však nebyl. Nyní však víme s jistotou, že mluvil mj. o novém kole výpovědí. Automobilka totiž informovala americkou SEC, že hodlá propustit 18 procent zaměstnanců, tedy skoro pětinu lidí. K tomu se navíc odhodlala pouhé čtyři měsíce poté, co v únoru dala padáka 12 procentům lidí. Celkově tedy letos propustí přibližně 2 500 z původních 9 tisíc zaměstnanců.

Automobilka předpokládá, že tento krok ji sice na odstupném bude stát nějakých 32 milionů dolarů neboli lehce přes 681 milionů korun, nicméně na druhou stranu by jí ročně měl ušetřit 158 milionů USD (3,36 mld. Kč). To samozřejmě nejsou drobné, na spásu Lucidu to ale stačit nebude. Co totiž automobilka potřebuje nejvíc, jsou zákazníci, kteří u ní budou utrácet. A těch začíná být stále méně.

Za zmíněný první kvartál totiž Lucid vyrobil 5 500 aut, tedy poměrně malé množství, prodat jich však zvládnul jen 3 093. Podobně pak na tom byl i v posledním loňském čtvrtletí, jen za šest měsíců se mu tak nahromadily skladové zásoby za více než 30 miliard korun. Tato auta se přitom bez slev již ani prodat nedají, zvláště poté, co se ukázalo, že Lucid má obrovské problémy s kvalitou.

Na ty nedávno upozornil bývalý motorář Jason Fenske, který si před jedenácti měsíci pořídil model Air. Nakonec ho však značce vrátil, stejně jako SUV Gravity, které následně dostal na dlouhodobý test. V obou případech za tím stálo velké množství problémů, které se nedařilo vyřešit. Některé navíc byly život ohrožující. I proto jsme tipovali, že Fenske možná do rakve Lucidu zatloukl poslední hřebík.

Nově se automobilka, kterou založili lidé, kteří „zradili” Elona Muska kvůli jeho povaze a opustili Teslu, upíná ke své asi vůbec poslední naději, a to SUV Cosmos, které by mělo debutovat v závěru letošního roku. Jde ale o soupeře Tesly Model Y a Rivianu R2, který tak míří do segmentu plného konkurentů. Navíc v době, kdy se Amerika od elektromobilů pořád odvrací. O osudu značky tak rozhodne vůle zejména arabských akcionářů - jakmile přestanou celý tento ansámbl živit, je konec.


Automobilka „zrádců Tesly” padá ke dnu. Po prodělání 79 miliard propouští skoro pětinu lidí, konec může být nadosah - 1 - Cadillac CT5-V Blackwing versus Lucid Air 04Automobilka „zrádců Tesly” padá ke dnu. Po prodělání 79 miliard propouští skoro pětinu lidí, konec může být nadosah - 2 - Cadillac CT5-V Blackwing versus Lucid Air 05Automobilka „zrádců Tesly” padá ke dnu. Po prodělání 79 miliard propouští skoro pětinu lidí, konec může být nadosah - 3 - Cadillac CT5-V Blackwing versus Lucid Air 06Automobilka „zrádců Tesly” padá ke dnu. Po prodělání 79 miliard propouští skoro pětinu lidí, konec může být nadosah - 4 - Lucid Gravity 2023 prvni sada 06Automobilka „zrádců Tesly” padá ke dnu. Po prodělání 79 miliard propouští skoro pětinu lidí, konec může být nadosah - 5 - Lucid Gravity 2023 prvni sada 07Automobilka „zrádců Tesly” padá ke dnu. Po prodělání 79 miliard propouští skoro pětinu lidí, konec může být nadosah - 6 - Lucid Gravity 2023 prvni sada 13
Lucidy Air a Gravity se sice pyšní zajímavým designem i technikou, nejsou však ani levné, aby oslovily masy, ani kvalitní. Současné kolo výpovědí tak zjevně nevyhnutelný osud značky zřejmě jen oddaluje. Foto: Lucid Motors

Zdroj: Lucid Motors

Petr Prokopec

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