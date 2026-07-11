Automobilka „zrádců Tesly” se sype. Rozprodej skladových aut se slevou 200 tisíc a leasingem na 6 let bez úroků ukazuje, jak zlé to je
Petr ProkopecTahle auta nejsou nezajímavá, faktem ale je, že lidi lákají stále méně. Automobilka navíc své portfolio inovuje a na skladech se jí kupí neprodané exempláře dříve vyrobených aut. Způsob, jakým je zkouší poslat do světa, je až trochu zoufalý.
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Automobilka „zrádců Tesly” se sype. Rozprodej skladových aut se slevou 200 tisíc a leasingem na 6 let bez úroků ukazuje, jak zlé to je
včera | Petr Prokopec
Tahle auta nejsou nezajímavá, faktem ale je, že lidi lákají stále méně. Automobilka navíc své portfolio inovuje a na skladech se jí kupí neprodané exempláře dříve vyrobených aut. Způsob, jakým je zkouší poslat do světa, je až trochu zoufalý.
Když automobilka Lucid začala v roce 2021 prodávat svůj elektrický sedan Air, zdálo se, že Tesla má problém. V podstatě totiž šlo o Model S druhé generace, neboť postaven byl stejnými lidmi, kteří stáli za originálem. Neshodli se však s Elonem Muskem a firmu „zradili”. Na druhý pokus už věděli, kde dřív chybovali. Či byli nuceni ke kompromisům. Air tak měl nabídnout všeho víc, ať už šlo o dojezd, dynamiku, komfort či kvalitu. Vyšší pak sice byla i cena, Lucid byl ale přesvědčený, že klientela takový „detail” nebude brát v potaz.
Air se nicméně druhým Modelem S nikdy nestal, minimálně ne po stránce prodejní. Přičemž v podobné fiasko vyústilo i SUV Gravity alias konkurence pro Model X. Lucid tak místo bestsellerů přivedl na svět dva mlýnské kameny, které jej nezadržitelně táhnou ke dnu. Za první tři letošní měsíce letošního roku totiž automobilka vykázala čistou ztrátu přes 20 miliard korun. Nový šéf Lucidu Silvio Napoli tak zavelel k opravdu razantním škrtům, které ale zjevně nejsou dostačující. Zájem o luxusní elektrické sedany a SUV totiž dál klesá.
Za druhý letošní kvartál automobilka prodala 3 953 aut, tedy méně, než se očekávalo. A především méně, než vyrobila - od dubna do června totiž továrnu opustilo 4 774 vozů. Lucidu se tak začínají opravdu hrozivě navyšovat skladové zásoby, neboť od ledna od března vyrobila 5 500 aut, ovšem prodala jich jen 3 093. A posledním kvartálu roku 2025 šlo o 7 874 a 5 345 vozů. Za tři čtvrtě roku tak Lucid vyrobil 18 148 aut, ale prodal jich jen 12 391. Teoreticky by tak automobilka mohla na pár měsíců zavřít a nic by se nestalo.
Problém Lucidu navíc umocňuje skutečnost, že v dubnu došlo na představení SUV Gravity modelového roku 2027, se kterou jsou spojena drobná vylepšení. Dá se tedy předpokládat, že pokud už se najde nějaký zájemce, pak svou objednávku bude směřovat tímto směrem. A jelikož na konto SUV připadá větší část skladových zásob, rozhodl se Napoli, že zkusí firemním parkovištím trochu ulevit. Gravity ve verzích Touring a Grand Touring modelového roku 2026 tak lze pořídit nejlevněji v historii.
Automobilka pořizovací cenu vozu snížila o 10 tisíc dolarů neboli o 210 tisíc korun. A při uzavření smlouvy o financování na 72 měsíců, tedy na šest let, garantuje nulový úrok po celou dobu tvární leasingu. Vedle toho pak existujícím majitelům kteréhokoli vozu Lucidu přihodí slevu další 3 tisíce dolarů neboli 64 tisíc korun. S tímto zvýhodněním ovšem mohou počítat také majitelé aut jiných značek, pokud svůj starý vůz přivezou na protiúčet. Tyto ojetiny ostatně Lucid prodá asi snadněji než své vlastní skladové zásoby...
Dá se předpokládat, že tato nabídka by nějaké zájemce zlákat mohla. Jenže co se stane poté? Místo aut modelového roku 2026 bude mít Lucid na parkovištích vozy modelového roku 2027. A bude u nich muset přistoupit k témuž, tedy ke slevám. Tím ovšem ze ztráty zisk neudělá, jen prohloubí její výši. Spíš než k aktuálně představenému zvýhodnění tak Napoli upíná větší naděje k chystanému levnějšímu SUV Cosmos, které se má ukázat v létě. Pokud však i to selže, může už jen hodit ručník do ringu.
Lucid Gravity modelového roku 2026 lze aktuálně pořídit vůbec nejlevněji. Jenže pokud tím automobilka někoho zláká, komu pak chce prodat novější provedení? Foto: Lucid Motors
Zdroj: Lucid Motors
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