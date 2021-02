I automobilku zaskočilo, kolik lidí najednou sahá po manuálním řazení místo automatu před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

A zájem na některých trzích popravdě řečeno překvapuje i nás, kteří ruční řazení milují. Na druhou stranu, alternativy téměř neexistují a zájemci o manuály často u Porsche 911 GT3 skončit prostě musí.

Jen málokterá novinka poslední doby dokázala nadšence zaujmout tak, jako nové Porsche 911 GT3. Důvodů k obdivu je nespočet, za všechny lze vyzdvihnout třeba čas z Nordschleife. Severní smyčku totiž novinka ze Zuffenhausenu zvládla zajet pod 7 minut, načež se stala jedenáctým nejrychlejším produkčním modelem. Respektive spíše bychom měli zmínit sedmým, neboť oněch 6 minut a 59 sekund je časem spojeným s celým okruhem, zatímco zbývajících deset vozů odjelo místo 20,8 pouze 20,6 kilometru.

Tohoto počinu přitom německé sportovní kupé dosáhlo s automatem PDK, který jej oproti manuálu dělá rychlejším v naprosto každém ohledu. Tedy až na nejvyšší rychlost, která u šestistupňové ručně řazené převodovky vyšplhala na 320 km/h, zatímco s pádly je spojeno „jen“ 318 km/h. Na druhé straně však Porsche 911 GT3 dosahuje s PDK stovky již za 3,4 sekundy, stošedesátky za 7 sekund a dvoustovky za 10,8 s. U manuálu je však třeba počítat s časy 3,9 s, 7,9 s a 11,9 s.

Ukazuje se nicméně, že zákazníky již výše zmíněné hodnoty moc neokouzlují a touží znovu stále více po maximálním možném propojení s vozem. To jim pochopitelně zajišťuje právě manuál, který ovšem ze světa začíná pozvolna mizet. Pro Porsche je nakonec dobrá zpráva, neboť všichni zákazníci, kteří u Ferrari a Lamborghini ostrouhají, míří právě za výrobcem z Zuffenhausenu. A je jich opravdu hodně.

U dosavadního provedení 991.2, které oproti prvotní 911 GT3 manuál opět nabylo, měla převodovka se třemi pedály na prodejích 30procentní podíl, což je opravdu hodně. Překvapilo to i samotnou automobilku, neboť když už někdo manuál u podobných aut nabízí, za 10- nebo 15% podíl se obvykle nedostane. A někde museli být lidé od Porsche pomalu v šoku, neboť jak upřesňuje mluvčí značky Luke Vandezande, ve Spojených státech po manuálu u 911 GT3 991.2 sáhlo neskutečných 70 procent zákazníků. Jakkoliv se tedy PDK stalo v této třídě pomalu standardem, v USA jej teď válcuje starý dobrý manuál.

Je samozřejmě otázkou, jak tomu bude u nového provedení, šéf programu vozů GT Andreas Preuninger ale říká, že očekává asi 40procentní podíl. To by bylo hotové vzkříšení ručního řazení, které by mohlo ukázat cestu i konkurenci.

Pro Porsche je to totiž v prvé řadě dobrý kšeft. Jednak oslovuje zákazníky, kteří nic jiného nechtějí, a také na této možnosti dobře vydělává. Značka nabízí manuál jako volitelnou možnost bez příplatku, což ale při o desítky tisíc korun nižších výrobních nákladech, protože komplikované automaty se dvěma spojkami jsou pořád velmi drahé, znamená vyšší marži.

Můžeme pak už jen dodat, že ceny obou verzí startují na německém trhu na sumě 167 518 Eur (cca 4,39 milionu Kč). Je však více než jisté, že v podstatě každý zákazník sáhne po příplatkové výbavě, ve které lze mimo jiné najít třeba karbon-keramické brzdy. Za ty je ovšem třeba připlácet 10 007 Eur (262 tisíc Kč), zatímco třeba závodní skořepiny jsou za dalších 5 355 Eur (140 tisíc Kč). Obojí je ale u tohoto vozu kvůli snížení i neodpružené hmotnosti pomalu nutností.

U nové generace 911 GT3 ukázalo Porsche zatím pouze fotografie verze s automatem, i když vypadá trochu jako manuál. Foto: Porsche



Ruční řazení si tak můžeme připomenout alespoň pohledem do kabiny předchůdce. Foto: Porsche

Zdroj: BNN Bloomberg

Petr Prokopec