Automobilky jsou nejvíce zadlužené firmy na světě, i závazky celé ČR jsou vedle jejich dluhů drobné

Situace posledních let dostala velké světové automobilky pod obrovský finanční tlak a bez nových úvěrů by situaci nemusely přežít. Přesto jejich stav není zase tak zlý, jak se ze suchých čísel může zdát.

Jsme ti poslední, kteří by chtěli někoho strašit, současně by ale bylo velmi nezodpovědné si myslet, že když většina světa po několik let nefunguje zdaleka tak efektivně, jak bylo po několik předchozích dekád zvykem, všechno pojede dál, jako by se nechumelilo. Dříve nebo později někdo bude muset za následky dlouholetého zastiňování ekonomických principů ekologickou doktrínou, zvolená řešení koronavirové pandemie či způsobem boje s válčícím Ruskem zaplatit. Pokud někdo tvrdí opak, vědomě lže nebo se šeredně plete.

Abychom zůstali v automobilové branži, za poslední léta se prodává o desítky procent méně aut než v předchozích letech. Jde o desítky milionů neprodaných vozů a s nimi spojené výpadky v obratech, maržích a dalších benefitech pro výrobce. Na druhé straně bilance ale obvykle nejsou žádné hmatatelné úspory, jen spousta nákladů, které musely být vydány, aby tyto společnosti vůbec mohly dál existovat. To způsobilo a dále způsobuje ztráty, které musí být nějak vykompenzovány a ekonomikám zasadí a ještě nějaký ten pátek bude zasazovat další rány.

Už kdyby šlo jen o automobilismus, byl by to velký problém, jenže stejný problém zasahuje většinu odvětví. K tomu je třeba říci, že s potížemi není šmitec - politici se nechytli za nos a nepřestali nám vnucovat drahá a neefektivní „zelená” řešení, koronavirus nikam nezmizel a dopady konfliktu na Ukrajině jsou též aktuální. To všechno způsobuje tlak na finance firem a nejvíce pak těch, které se pohybují v kapitálově náročných, nízkomaržových oborech. A jsme zase u aut.

V minulosti jsme mnohokrát slyšeli o nových, multimiliardových dolarových úvěrech, které si musí brát i velmi zdravé automobilky, a tak snad ani nepřekvapí, že v seznamu aktuálně nejvíce zadlužených firem společnosti Janus Henderson světa jasně vládnou právě ty. Podle studie nabobtnalo globální zadlužení firem od roku 2018 o téměř 2,4 bilionu dolarů a mezi těmi analyzovanými jasně vládnou dvě automobilky - Toyota a Volkswagen.

Toyota je podle této studie dokonce úplně nejvíce zadluženou firmou světa s bilancí 186 miliard dolarů. To je přes 4,5 bilionu korun. Druhý je německý koncern, který dluží 185 miliard USD, prakticky stejnou sumu. A na šestém místě vidíme Mercedes se závazky ve výši 109 miliard USD, přes 2,6 bilionu Kč. Jen v případě těchto tří firem jsme tak na částce 10,7 bilionu Kč. Pro srovnání, dluh celé České republiky by se letos měl přehoupnout přes 2,8 bilionu Kč, tak neskutečné peníze to jsou. To je spousta peněz, vedle dluhů oněch tří automobilek jsou to ale skoro drobné.

Navíc je třeba dodat, že mezi „nejlepší” dvacítkou vidíme ještě BMW, GM, Ford a Hyundai s dalšími multibilionovými závazky. Zní to jako fantastická zpráva, která posílá největší automobilky světa kamsi nad hrob, je ale třeba říci, že bez širšího kontextu nejsou tato čísla dostatečně výmluvná. Například naprostou většinu dluhu VW Group nese jeho finanční divize, jejíž primární aktivitou je financování aut pro zákazníky. Jinými slovy - VW si půjčuje hlavně na koupi vlastních aut, která mu pak zákazníci splácí. I to je samozřejmě potenciální problém, ne však takový, jako kdyby si firma musela tolik půjčovat na zajištění svých elementárních potřeb. A i bez další analýzy předpokládáme, že Toyota, Mercedes Ford nebo BMW na tom nebudou jinak.

Jinými slovy - automobilky naprostou většinou těchto částech nepokrývají své ztrátové hospodaření, ale úvěry pro zákazníky, které by jinak se stejnou bilancí poskytli jiní (typicky banky). Primárně si tedy půjčují, aby mohly (se ziskem) půjčit. Mnohem hrozivěji zní podobná čísla u firem jako je AT&T (telekomunikace) nebo Anheuser-Busch (výrobce nápojů), které si musí primárně půjčovat na své vlastní aktivity (investice do infrastruktury, továren apod.) a budou je muset splatit ze svých marží. VW a spol. většinu úvěrů splatí zákazníci a kdyby ne, jsou to závazky kryté samotnými vozy, jež VW dále vlastní a může je v nejhorším případ zase prodat či pronajmout někomu jinému.

Přesto je třeba dodat, že výrobci aut jsou ve složité situaci a v posledních letech si museli otevřít nové úvěrové možnosti od jednotek po desítky miliard dolarů. Ty už jednou splatit budou muset, a to jen a pouze díky zefektivnění vlastního hospodaření. To bude za současné situace velmi, velmi komplikovaný úkol.

Pořadí nejvíce zadlužených firem světa působí z hlediska automobilek hrozivě, jenže není dluh jako dluh. U Volkswagenu, Toyoty i dalších automobilek tvoří naprostou většinu těchto závazků úvěry finančních divizí de facto nakupujících auta u samotných výrobců a dále je pronajímající zákazníkům. Foto: Volkswagen

