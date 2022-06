Automobilky, které se díky chytrým krokům jen smály nedostatku čipů jiných, už přešel smích včera | Petr Prokopec

Z postoje těchto dvou velmi dobře připravených gigantů si lze udělat nejlepší obrázek o tom, jak mizerná situace nadále je. Problémů neubývá, naopak se zdá, že ani včerejší pesimistické prognózy nebyly dost pesimistické, aby vystihovaly zítřejší realitu.

Není žádným tajemstvím, že v automobilové branži již nějaký ten pátek chybí především čipy. Zpočátku se automobilky snažily vyrábět nové vozy bez nich, ať již to znamenalo, že došlo na okleštění výbav či dočasný parking a pozdější návrat na montážní linku. Jenže tímto způsobem nešlo danou situaci řešit donekonečna, neboť na firemních parkovištích začaly stát desetitisíce aut, do kterých se začal zakusovat zub času. A jak se dodávky začaly protahovat, vše se jen dále dramatizovalo.

Od loňského podzimu pak éterem zaznívaly mnohé naděje, ty ale letos definitivně zhatilo dění na Ukrajině. K tomu se navíc přidala další vlna koronaviru, která propukla v Číně. Tedy v zemi s politikou nulové tolerance, jenž vedla k dalším uzávěrám. Stále více expertů proto naznačovalo, že problémy hned tak nikam nezmizí, ale naopak dojde k jejich umocnění. To nyní potvrdilo Hyundai, které přitom bylo automobilkou, na kterou nedostatek čipů kvůli chytrým rozhodnutím z minulých let doléhal méně než na konkurenci.

Prodejní a marketingový šéf indického zastoupení značky Tarun Garg totiž s lítostí uvedl, že jen v této zemi má automobilka 135 tisíc nevyřízených objednávek. Ráda by přitom navýšila svou výrobu, to je ovšem v současnosti nemožné. Automobilka místo toho připouští, že návrat k normálu bude letos „velmi náročný“. To jsou možná ještě pozitivně laděná slova, jak ostatně naznačuje společnost Intel, která patří mezi největší výrobce čipů na světě. Podle ní totiž problémy se zásobováním neskončí dříve než v roce 2024.

Výrobci čipů totiž sice zahájili výstavbu nových továren, které budou hotové v závěru letošního nebo v průběhu toho příštího roku, ovšem tím situace vyřešena nebude. Problémem se totiž stal i nedostatek veškerého vybavení a strojů. Čipy tragikomicky chybí i dodavatelům výrobců čipů, čímž jsme se skutečně dostali do začarovaného kruhu, ze kterého pomalu nelze uniknout. Plně si to uvědomuje i taková Toyota, která je taktéž automobilkou, jenž na krizi byla připravena vůbec nejlépe. Ovšem i ta stále více kapituluje.

Japonci totiž momentálně znovu snížili své odhady a nově tento měsíc vyrobí jen 750 tisíc aut, tedy o čtyřicet tisíc méně, než bylo před pár dny oznámeno. Přitom ještě 27. května automobilka počítala s 850tisícovou produkcí, o tři dny dříve to bylo dokonce 900 000 aut. Toyota se za tyto zmatky veřejně omlouvá a jen dokládá, kterak v současné době opravdu nelze nic plánovat. V daném kontextu proto opravdu směšně vypadají plány Evropské unie, která chce diktovat, co se tu bude moci a nebude moci prodávat za 13 let.

Lze už jen dodat, že chybějící čipy vedou k soustavnému prodlužování dodacích lhůt nových aut. Na většinu se totiž čeká déle než rok, na ty nejžádanější dokonce přes dva roky. To je naprosto bezprecedentní stav, který následně vede k dalšímu zdražování na poli ojetin. Pokud pak ještě do celé rovnice zahrneme rekordně drahá paliva, pak začíná být jasné, že individuální mobilita může být pro mnohé nedosažitelná mnohem dříve, než jsme předpokládali.

