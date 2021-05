Situace v automobilovém průmyslu se dál komplikuje, zavřených továren bude jen přibývat před 7 hodinami | Petr Miler

Veškeré dění spojené s koronavirem zaťalo už tak chřadnoucímu průmyslu tvrdé rány a další přichází nyní. Podle šéfa Logitechu nemáme zlepšení čekat dříve než v létě 2022.

Po více jak roce převážně špatných zpráv se konečně zdá, že koronavirová pandemie je na ústupu. Po zkušenosti z loňského léta a následném podzimním dění se z toho zdráháme hlasitě radovat, opatrný optimismus je ale jistě na místě. Ne však všude. Automobilky se radovat nemají z čeho a ani vyhlídky do budoucna nevoní po růžích.

Problém je stále stejný a stále stejně nevyřešený - nedostatek čipů. Jakkoli se skoro půl roku poté, co se o této patálii začalo hovořit, může zdát minulostí, realita je přesně opačná. Mnohé automobilky dosud dokázaly jet z dřívějších zásob, ty se ale vyčerpávají a nového zboží je stále málo. Giganti jako VW nebo Ford oznámili, že druhý kvartál bude horší než první, do problémů se přes unikátní připravenost dostala i Toyota. A flexibilní Tesla také hlásí problémy a prý uvažuje o koupi vlastní továrny na čipy.

Následkem jsou vždy omezení výroby nebo úplná uzavření továren na týdny, měsíc i déle. Naposledy takové kroky oznámili Audi nebo Nissan, Chevrolet nově znovu odložit opětovné spuštění výroby Corvette a v podobném duchu bychom mohli pokračovat ještě chvíli. Jak dlouho tohle může ještě trvat? Jedním slovem: dlouho.

K situaci se nejnověji pro agenturu Reuters vyjádřil šéf Logitechu Bracken Darrel, podle jehož slov se sice jím řízená společnost s nastalým stavem vypořádává hrdinně, problém ale trvá. Chaos způsobený nejprve uzavírkami téměř všeho, následným zvýšením poptávky po domácí elektronice a nynějším sice obecně relativně malým, ale vyšším než očekávaným zájmem o auta je tak velký, že potrvá v některých odvětvích ještě nejméně rok.

Podle Darrela jsou nejmenší potíže v oblasti spotřební elektroniky, kde by se situace mohla stabilizovat během 3 až 6 měsíců. Jiné obory jsou ale zasaženy více a normalizaci nelze očekávat dříve než za rok. Automobilový sektor má být jedním z nich a Darrel v tuto chvíli očekává, že návrat k normálu by měl přijít v létě roku 2022. To je opravdu pořádné daleko.

Pochopitelně, řešení nepřijde mávnutím kouzelného proutku, situace se tedy bude pozvolna zlepšovat. Jak ale říkávají Američané, věci se nejdříve musí pokazit, aby se následně daly spravit. Ta první fáze nás ještě čeká, následující měsíce mají být opravdu krušné.

Potíže s čipy má dnes prakticky každý, byť v různé místě. Výjimkou není ani německý Mercedes. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Reuters

Petr Miler