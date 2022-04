Automobilky našly neuvěřitelný zdroj čipů pro nová auta, nejlépe ukazuje, v jak těžké situaci jsou před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Přežijí jen ti nejpřizpůsobivější, taková je realita podnikání v každém oboru. Není tedy překvapivé, že automobilky dělají možné i nemožné, aby se dostaly k nedostatkovému komponentu, ovšem aby kvůli čipům rozebíraly domácí spotřebiče?

Říká se, že zoufalá doba vyžaduje zoufalé činy. A na ty zjevně začíná docházet v souvislosti s nedostatkem čipů pro výrobu aut. Těch měly automobilky aut málo už v loňském roce, neboť se potýkaly s následky koronavirové pandemie, která narušila dodavatelské řetězce. K letošku pak upínaly nemalé naděje, neboť zejména ve druhém pololetí se situace měla alespoň stabilizovat. Jenže na sklonku února Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu, kvůli čemuž svět upadl do ještě většího chaosu, než v jakém se nacházel.

Je totiž třeba připomenout, že Rusko je hlavním producentem neonu, který je třeba na výrobu čipů a který se právě na Ukrajině zpracovával. Výrobci pak sice oznámili, že jej mají dostatečnou zásobu na několik měsíců, ovšem konflikt se ke konci stále nechýlí. Dá se tedy předpokládat, že krize se zakrátko pouze prohloubí. Odstavování některých montážních linek či rovnou uzavírání celých továren tak bude běžnou praxí, neboť nedokončených aut mají výrobci již plná parkoviště.

Právě z těchto důvodů začíná docházet k oněm zoufalým činům, o nichž informoval Peter Wennnik, šéf společnost ASML, která je možná největším světovým producentem litografických strojů užívaných právě na výrobu čipů. Dle něj totiž mnohé firmy začínají ve velkém skupovat pračky, které následně rozmontují, extrahují z nich čipy, a ty použijí pro své produkty. „Děje se tak úplně všude,“ uvedl Wennink, aniž by ovšem zmínil jméno nějaké konkrétní automobilky.

Zní to jako vtip, Wennink to ale myslel smrtelně vážně. Nakonec platí, že moderní pračky dávno nejsou archaická zařízení - disponují totiž dotykovými displeji a v mnoha případech je lze ovládat i dálkově skrze mobilní aplikaci. To ovšem znamená, že jsou osazené desítkami či možná stovkami čipů. Podobné množství jich přitom potřebuje průměrné mainstreamové auto, v jehož ceně se náklady na pračku mohou docela snadno rozpustit.

Otázkou nicméně je, jak dlouho budou moci firmy z jiných sektorů u této praktiky zůstat. Takový Whirlpool, který patří mezi největší světové giganty produkující tzv. bílé zboží, totiž již loni přiznal, že má s dodávkami čipů sám problémy - poklesnout měly o 10 procent. Problémy ovšem hlásí i taková firma Hangzhou Robam Appliances, která se taktéž zabývá výrobky pro domácnost. O čtyři měsíce totiž musela odložit debut svého nového výkonného ventilátoru pro trouby.

„Většina našich produktů je již optimalizována pro chytré aplikace, což samozřejmě znamená, že potřebujeme velké množství čipů,“ uvedl marketingový ředitel firmy Dan Ye. Zároveň pak dodal, že ony čipy „nejsou ty nejpokročilejší“. Tedy jinými slovy jde o tytéž výrobky, které potřebují i automobilky. Vůbec by nás tak zakrátko nepřekvapilo, kdyby začalo docházet i na skupování myček, digestoří a podobně. Ovšem ani tyto „sklady“ nejsou bezedné.

Začíná tak být stále pravděpodobnější, že problémy nezmizí ani s příchodem příštího roku. Nakonec i koncern VW už uznal, že situace je bezprecedentní a návrat k předpandemickému stavu se hned tak neodehraje. Dosavadní prodejní rekord v případě nových aut tak skutečně nikdy nemusí být překonány, a to nejen kvůli nedostatku čipů. Podstatnější je neustálé zdražování, které mnoho zákazníků nutí k tomu, aby si svou stárnoucí ojetinu nechali, popř. ji jen nahradili mladší ojetinou, ne zcela novým vozem.

Při pohledu na pračku GenX od společnosti Whirlpool není ani překvapivé, že dochází k extrakci čipů jinými firmami. V tomto případě jich musí být v nitru opravdu velké množství. Foto: Whirlpool

Zdroj: Auto Evolution

