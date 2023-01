Automobilky odmítají finální podobu normy Euro 7, auta zdraží a ta levná zabije, přitom skoro nic neřeší včera | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Ne snad, že by se pravidla Evropské unie s automobilkami někdy mazlila, toto už ale překračuje meze absurdity. I jindy servilní automobilky se tak bouří - Euro 7 podle nic nepřinese žádný hmatatelný efekt, tedy krom toho, že nová auta budou ještě nedostupnější.

Evropská unie si na auta zasedla jako na máloco jiného, až ji někteří vysoce postavení manažeři otevřeně podezírají, že se vědomě rozhodla sebrat obyčejným lidem možnost individuální mobility a poškodit celý průmysl. Proč to dělá, netušíme, však jde o jeden z ekonomických pilířů celého kontinentu, který je tímto způsobem neustále devastován. Jakýmsi Damoklovým mečem je rok 2035, kdy má být zakázán prodej všech nových aut, která nejezdí, už dlouho před ním se ale máme dočkat jiné fáze tohoto podivného plánu.

Od července 2025 totiž má začít platit nová emisní norma Euro 7, která je sice politiky předkládána jako sotva něco měnící, ve skutečnosti ale bude též značně devastující. Důvodů je řada, tím hlavním je ale zřejmě nařízení, podle nějž budou auta muset mít nízké emise i během studených startů. Právě tehdy jsou anti-emisní systémy nejméně efektivní, vzhledem k velmi omezenému podílu jízdy v takovém režimu to ale dosud bylo bráno jako nevýznamný, přirozený technický aspekt. Anti-emisní systémy zkrátka vyžadují určitý čas, než dosáhnou dostatečné provozní teploty, proto motory po krátkou dobu produkují vyšší emise. Bruselu se to ovšem nelíbí.

Všechna nová auta bez ohledu na třídu tak budou muset být vybavena elektrickým radiátorem spojeným s ventilátorem. Prostě si představte fén na vlasy, který bude pumpovat horký vzduch ke katalyzátoru, a jste bez větší nadsázky na svém. Tím pochopitelně dojde ke zvýšení teploty zařízení až na tu provozní. Tohle se ale neodehraje hned, takže řidiči muset po stisknutí startovacího tlačítka čekat desítky sekund, než jejich auto skutečně nastartuje. Představte si skoro nekonečné žhavení dieselu a už jste na svém. Na to se ale zvyknout dá, nakonec automobilky jistě dovolí pustit celé zařízení v předstihu třeba přes mobil nebo klíč. Ty hlavní problémy jsou jinde.

Jednak jde o ty konstrukční. Nová auta jsou vyvíjena obvykle okolo čtyřech let, EU však chce mít hotovo za dva a půl roku. Nové „elektrické” katalyzátory mají být asi o třetinu větší než ty stávající, a tak se zejména do menších aut vůbec nevejdou. Část zejména levnějších modelů tak Euro 7 zabije podobně jako když benzinové vozy musely dostat filtr pevných částic.

Ten úplně největší problém je ale ekonomický. Instalace těchto a dalších nezbytností má podle automobilek stát přes 100 tisíc korun na auto. Když zdražíte o 100 tisíc BMW řady 7, lidé si sotva všimnou, když o 100 tisíc zdražíte Škodu Fabia, nekoupí ji už skoro nikdo. A automobilky to budou očekávat, takže takové vozy raději zcela vyřadí z prodeje. Pro co? Prakticky pro nic, říká s výše zmíněnou argumentací asociace evropských výrobců aut ACEA.

„Obrovská investice do Euro 7 přinese pouze marginální přínos pro životní prostředí,” říká ACEA s tím, že už emise současných spalovacích aut jsou prakticky nulové. Donutí prý tak výrobce investovat mohutné prostředky a vývojové kapacity, které by lépe mohly být použity jinde. A to je další sekundární dopad - Euro 7 bude mít paradoxně jen negativní vliv na Bruselem vysněnou elektrickou revoluci. Ve chvíli, kdy výrobci budou muset investovat další prostředky do vývoje spalovacích aut, zbude jim méně peněz na udržování ztrátových elektrických portfolií při životě. A pokud řada modelů opravdu skončí, bude peněz jen méně a méně, to znovu vyžene ceny ještě dostupných vozů výš.

Nevíme tedy, o co přesně EU usiluje, automobilový průmysl ale svými kroky skutečně poškodí, aniž by se domohla dramatických zlepšení. Přesto chce jít stejným směrem dál a dál. Kam? To netušíme, nic hezkého ale na konci této cesty nevidíme.

Nových spalovacích aut bude kvůli chystané emisní normě Euro 7 méně než dříve, Škoda Fabia se za její platnosti stane prakticky neprodejnou. Automobilky říkají, že toto bude její jediný hmatatelný dopad, pozitivní přínos pro život nás všech bude zcela zanedbatelný. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: ACEA

