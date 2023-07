Automobilky přetáhly strunu s výrobou nových vozů, ještě letos přijdou roky nevídané slevy před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Alespoň to tvrdí ve zprávě pro své klienty jedna z velkých světových investičních bank. A vše nasvědčuje tomu, že má přesné informace, neboť zprávy přímo z trhu hovoří o tomtéž.

Snad každá firma by byla ráda, kdyby výsledkem interakce mezi kupujícími a prodávajícími bylo něco jako přímka. Prostě šlo o vyzpytatelný vztah, kterému je snadné se přizpůsobit, neboť bude fungovat přesně podle očekávání. Ve skutečnosti ale něco takového nastává jen velmi zřídka, ať se snažíte sebevíc. Výsledkem oné interakce jsou spíše části sinusoidy, které se přímce nanejvýš postupem času blíží. Pro trh je typický jakýsi „odezdikezdismus” - prostě nejprve je něčeho v nabídce málo, tak se to zdražuje, až je to tak drahé, že toho začne být moc, tak se to zase zlevňuje. Pak toho začne být zase málo, a tak se to o něco zdraží, pak...

Takto se na trhu hledá rovnovážný vztah a protože je permanentně ovlivňuje asi milion nevyzpytatelných proměnných, málokdo je schopen předem s úspěchem říci, že za týden prodá přesně X určitých produktů za cenu Y Kč a basta. To firmy nemají rády, neboť jakýkoli nesprávný odhad vede k jejich nedokonale efektivnímu fungování, proto také - a v automobilovém průmyslu to vidíme především - vítají regulace, které jim dovolí (nebo si spíše myslí, že jim dovolí) plánovat budoucnost úspěšněji. Zatím se toho ale nedočkali, a tak se dnes na trhu děje přesně to, co se muselo stát.

V uplynulých letech došlo vlivem řady faktorů - především ale pumpováním peněz do zdánlivě oslabených ekonomik na straně jedné a omezených produkčních kapacit na straně druhé - k přetlaku poptávky po nových autech nad jejich nabídkou. To vyšroubovalo ceny vysoko a přesto způsobilo dlouhé čekací listiny na vozy, které teprve mají být vyrobeny. Automobilkám to svým způsobem vyhovovalo, a tak doufaly, že tento stav udrží co nejdéle. Moudří ekonomové ale už tehdy tvrdili: Nepůjde to, budete se tak dlouho snažit vykrývat staré objednávky, až přestřelíte aktuální zájem, aut vyrobíte moc a ceny zase pošlete níž. Přesně to se teď děje.

Tvrdí to alespoň švýcarská UBS Asset Management ve zprávě zaslané klientům, podle níž jen letos celosvětová výroba nových aut překročí poptávku o 6 procent. To má znamenat, že bude vyrobeno 5 milionů aut, pro která nebudou existovat kupující. Zákazníci tak mají očekávat slevy, které budou nevyhnutelné při snaze výrobců snížit drahé skladové zásoby na minimum.

„Vzhledem k optimistickým výrobním plánům vidíme vysoké riziko nadprodukce a v důsledku toho rostoucí tlak na ceny,” uvádí UBS. „Cenová válka je už teď patrná v segmentu elektrických aut a očekáváme, že se rozšíří i do segmentu spalovacích vozů,” dodává. Situace se pochopitelně bude lišit trh od trhu a značku od značky, náznaky tohoto vývoje ale sledujeme i bez UBS. Na jednu stranu sice dodávky nových aut překonávají ty z předchozích let, jenže jsou dány jen aktuální vysokou výrobou a pokrýváním starých objednávek. Těch nových přichází extrémně málo, tedy alespoň v Německu.

Je tomu tak ale zřejmě všude, neboť i čeští dealeři tvrdí, že vysoké aktuální prodeje maskují realitu dramatických poklesů zájmu o nové vozy v showroomech. Květnové a červnové objednávky byly prý nebývale nízké, zatímco dodávky zůstaly nebývale vysoké. Ale dává to smysl - zpomalující poptávka po autech obvykle přichází v momentě zvýšených nákladů na důležitější věci a také v důsledku vyšších úrokových sazeb. S tím, jak zdražují potraviny a hypotéky, domácnosti (a přeneseně do jisté míry i firmy) nákup nového auta odkládají nebo dávají přednost levnějším ojetinám.

Také Škoda Octavia by mohla po letech zdražování opět zlevnit. I škodovka toho vyrábí konečně hodně, aktuální zájem o její nové vozy s tím ale nekoresponduje. Přetáhnout strunu s výrobou bude jednoduché. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Yahoo Finance

